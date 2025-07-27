1898'de, İngiltere'de bir mağazada, hangisini ilk kez kullananlardan baygınlık geçirenler olmuş, mağaza yönetimi bayılanlan amonyak koklatarak ayıltma

1898'de, İngiltere'de bir mağazada, hangisini ilk kez kullananlardan baygınlık geçirenler olmuş, mağaza yönetimi bayılanlan amonyak koklatarak ayıltma
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde yöneltilen sorular izleyicilerde büyük bir ilgi oluşturdu. Sorulara verilen cevaplar kadar, seyirciler de doğru yanıtı öğrenmek için ekran başında heyecanla bekliyor.1898'de, İngiltere'de bir mağazada, hangisini ilk kez kullananlardan baygınlık geçirenler olmuş, mağaza yönetimi bayılanları amonyak koklatarak ayıltmaya çalışmıştır?

Yarışmadaki her yeni soru, ekran başındakileri düşünmeye sevk ediyor. Cevabı merak edilen sorular karşısında yarışmacı kadar izleyiciler de heyecan yaşıyor. Eğlenceli ve öğretici içeriği sayesinde izleyiciler, yarışmacıların yerine kendilerini koyarak cevap vermeye çalışıyor. Peki, 1898'de, İngiltere'de bir mağazada, hangisini ilk kez kullananlardan baygınlık geçirenler olmuş, mağaza yönetimi bayılanları amonyak koklatarak ayıltmaya çalışmıştır?

1898'DE, İNGİLTERE'DE BİR MAĞAZADA, HANGİSİNİ İLK KEZ KULLANANLARDAN BAYGINLIK GEÇİRENLER OLMUŞ, MAĞAZA YÖNETİMİ BAYILANLARI AMONYAK KOKLATARAK AYILTMAYA ÇALIŞMIŞTIR?

A : Yürüyen Merdiven

B : Büyüteç

C : Elektrikli Süpürge

D : Döner Kapı

Cevap : A

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Dünyanın en popüler ve en büyük ödüllü bilgi yarışması, atv ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 zorlu sorudan oluşan bu heyecan dolu yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor:

• 2. soru: 5.000 ₺

• 7. soru (baraj sorusu): 50.000 ₺

• 13. ve son soru: 5.000.000 ₺

Eğer bir soruda takılırsanız, son geçtiğiniz baraj sorusunun ödülünü kazanırsınız. Yarışmadan çekilme kararı alırsanız, en son doğru bildiğiniz sorunun karşılığındaki ödülü alarak yarışmayı tamamlarsınız.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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