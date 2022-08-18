18 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 18 Ağustos Perşembe günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 18 Ağustos Perşembe Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 18 Ağustos Perşembe günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 18.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI CUMHURİYET MAHALLESİ 391,323,325,332,327,348,329,358,370,362,345,365,335,313 SOKAKLAR ,KAMİL SEZER CAD.GÜRSEL CAD.DEDETAŞI MAHALLESİ 493,495,499,479,354,352,SOKLAR BU SOKAK VE CADDELERE BAĞLI ARA SOKAKLAR
- 18.08.2022 09:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM ERGENEKON MAHALLESİNİN; AHMET HAMDİ, BİÇER, CENNET SOKAKLARI, ŞEHİT A. T. O. OKULU VE CİVARLARI.
- 18.08.2022 09:00 17:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI KARACAHİSAR MH,KOYUNDERE MH,KIZILÖREN MH,KÜÇÜK IŞIKLAR,SEVİŞLER MH,BÜYÜK IŞIKLAR MH,HATUN MH,KUM MH,BEYCE MH,HECİZ MH TAMAMI,DANTAV SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ÖZEL TRAFOSU,ÜNAL ŞEN VE ARK. ÖZEL TRAFOSU,NAZMİ BOLDAN VE ARK. ÖZEL TRAFOSU,MASKİ BEYCE İÇME SUYU ÖZEL TR
- 18.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HAFSASULTAN MAHALLESİ, YENİ MAHALLE
- 18.08.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM SELİMİYE MAHALLESİ, AHMETAĞA MAHALLESİ, BEREKETLİ MAHALLESİ, AFŞAR MAHALLESİ, TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 18.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÖRNEKKÖY MAHALLESİ, KURUDERE MAHALLESİ, HORZUMSAZDERE MAHALLESİ, HORZUMEMBELLİ MAHALLESİ, YENİKÖY MAHALLESİ, ALKAN MAHALLESİ MURATKIRI MEVKİİ, TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 18.08.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÖNDER YAMANEL ZEYTİN BORSASI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE CİVARDAKİ OKULLAR GALERİCİLER SİTESİ DERYA UN CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BELEDİYE TOPLU KONUTLAR DEVLET HASTANESİ DİŞ HASTANESİ AKHİSAR HAL YENİ MEZARLIK MERMERCİLER SİTESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARITMA TESİSLERİ KESKİNOĞLU YEM GÜBRE TESİSLERİ TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ BAZ İSTASYONLARI
- 18.08.2022 10:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM İZZETTİN MAHALLESİNDEKİ; TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, GES VE BİYOGAZ TESİSLERİ, ÖZEL TRAFOLAR, TEMREK MAHALLESİ, YAKUPLAR MAHALLESİNİN TÜMÜ, ARPALIK MEVKİİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, SİNİRLİ MAHALLESİ, MUSALARYENİKÖY MAHALLESİNİN TÜMÜ İLE CİVARLARINDAKİ ÖZEL TRAFOLAR, BESİ ÇİFTLİKLERİ, GSM BAZ İSTASYONLARI.
- 18.08.2022 10:00 11:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI YILMAZ ALAŞEHİR ÇAYI CİVARI AYTEKİN ŞENER TAVUK ÇİFTLİĞİ,CEMİL AKTAŞ,HİKMET ALUŞ,FATMA ZURNACI,ÜMMÜHAN ŞENAY,TARIK SEŞKİN, MEHMET YAVAŞ ÖZEL TRAFOLARI VE BU BÖLGELERE BAĞLI ÖZEL TRAFOLAR
- 19.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YÖRÜK MAHALLESİ ATATÜRK CAD.NURETTİN ERSOY CAD.341,374,345,365,362,SOKLARI VE BU SOKAKLARA BAĞLI ARA SOKAKLAR
- 19.08.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM SUBAŞI MAHALLESİNİN; BAHADIR SOKAK VE CİVARLARI.
- 19.08.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ULUDERBENT MAHALLESİ PAZARYERİ VE ÇEVRESİ
- 19.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KEMALİYE MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA BÖLGESİ, TOYGAR MAHALLESİ TARIMSALSULAMA BÖLGESİ, PİYADELER MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA BÖLGESİ , AKKEÇİLİ MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA BÖLGELERİ
- 19.08.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ATATÜRK MAHALLESİ UĞUR MUMCU CADDESİ 118 ,119,120,121 SOKAK VE CİVARLARI
- 19.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI UNCUBOZKÖY MAHALLESİ TURGUTALP MAHALLESİ
- 19.08.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÖKÇELER MAH. GÖKÇELER YAYLACIK MANASTIR YAYLASI
- 20.08.2022 01:00 02:00 ARIZA ONARIM BAKIM YENİCE MAHALLESİ FATİH MAHALLESİ, HACIBEY MAHALLESİ, İSTASYON MAHALLESİ, KURTULUŞ MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 20.08.2022 08:00 08:30 ARIZA ONARIM BAKIM 2. ANAFARTALAR MAHALLESİ, EGE MAHALLESİ
- 20.08.2022 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ, SABANCI MEVKİİ TARIMSAL SULAMA, TR-1/2 TRAFOSU, BESİ ÇİFTLİKLERİ VE CİVARLARI.
- 20.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARAALİ MAHALLESİ
- 20.08.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM ATATÜRK MAHALLESİ TAHİRBEY CD, MENDERES CD, 113,503,501,115,138,134,130,111,109,132,127,129,143 SOKAK VE CİVARLARI
- 20.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İZZETTİN VE ÇAMPINAR MAHALLELERİNDEKİ ARPALIK MEVKİİ TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ, BESİ ÇİFTLİKLERİ, HÜSEYİN CEBE, RECEP CEBE, YILMAZ TUNÇTAN, MUSTAFA AYDIN ÖZEL TRAFOLARI VE CİVARLARI.
- 20.08.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM ALACALAR MAHALLESİ TAMAMI
- 20.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KEÇİLİKÖY MAHALLESİ CIVARINDAKİ OTELLER VE TİCARETHANELER
- 20.08.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM TÜRKPİYALE MAHALLESİ TAMAMI TABANLAR MAHALLESİ TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 20.08.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM BAĞLICA MAHALLESİ
- 20.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÜZÜMLÜ SUBAŞI HACIALİLER DELEMENLER GİRELLİ BELENYAKA NARLIDERE MAHALLELERİ ÖZEL TRAFOLAR VE TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI
- 20.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AŞAGI GÜLLÜCE MAHALLESİ ALKANLAR SOKAK (KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR)
- 20.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇAMPINAR MAHALLESİ DERE SOKAK (KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR)
- 20.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇAMYAYLA MAHALLESİ (KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR)
- 20.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇAMYAYLA MAHALLESİ ÇERİPAŞA SOKAK (KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR)
- 20.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İNNİCE MAHALLESİ YAKUPLAR SOKAK (KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR)
- 20.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HALILAR MAHALLESİ VİZİLLER SOKAK (KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR )
- 20.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HALILAR MAHALLESİ (KISMI KESİNTİ )
- 20.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KINIK MAHALLESİ (KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR)
- 20.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MIDIKLI MAHALLESİ ( KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR )
- 20.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HALILAR MAHALLESİ KİLLİK SOKAK (KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR )
- 20.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HACIBAŞTANLAR MAHALLESİ ERİŞSAN KUM OCAĞI,MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ,DSİ ÇÖMLEKÇİ REGÜLATÖRÜ,GÖLMAR MADENCİLİK,DANIŞ YAPI,GÖLMARMARA DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGEDE BULUNAN İŞLETME VE TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ
- 20.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİKÖY MAHALLESİ ERDEM KERVAN ÖZEL VE TST TR-40 BÖLGESİ
- 20.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HACIVELİLER MAHALLESİ ERKANLAR PAMUK ÇIRÇIR,MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ,BÖLGEDE BULUNAN İŞLETME VE TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ
- 20.08.2022 09:00 11:00 ARIZA ONARIM BAKIM BARIŞ MAHALLESİ YENİ SANAYİ SİTESİ VE ÇEVRESİ, İSTASYON MAHALLESİ DENİZLİ YOLU ÜZERİ, BAKLACI MAHALLESİ, AKKEÇİLİ MAHALLESİ, ERENKÖY MAHALLESİ, ÇEŞNELİİ MAHALLESİ, OSMANİYE MAHALLESİ GÜRLEK MEVKİİ VE KIZILDAĞ MEVKİİ, TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 20.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSTASYON MAHALLESİ AKGÜL SK. SARIGÜL SK. KIRMIZIGÜL SK. MORGÜL SK. NECİP FAZIL KISAKÜREK SK. FATİH RÜŞTÜ ZORLU CD. ADNAN MENDERES CD. VATAN CD. KAHRAMANLAR SK. SANCAK SK. HOCA AHMET YESEVİ CD. 1. GAZİ CD. 2. GAZİ CD. 3. GAZİ CD. 4. GAZİ CD. KURTULUŞ MAHALLESİ ÖZMENALTI SK. ZEKİ ÜNGÖR CD.
- 20.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KURTULUŞ MAHALLESİ DEVLET SK. BAHÇELİ SK. BOZOK SK. VE İSTASYON MAHALLESİ
- 20.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TİYENLİ MAHALLESİ TARIMSAL SULAMALAR TR85
- 20.08.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TEPERİK MAH. ELEK İÇME SUYU ÖZEL TR KUZEYİR MAH. GÜRÇEŞME MAH. YİĞENLER MAH. İMCELER MAH. TURKCELL MİNNETLER ÖZEL TR YAVAŞLAR MAH. İMCELER YENİ MAH. YARBASAN JANDARMA ÖZEL TR MASKİ BÜYÜKKIRAN İÇME SUYU ÖZEL TR MASKİ AZİZBEY İÇME SUYU ÖZEL TR MASKİ İMCELER İÇME SUYU ÖZEL TR ELEK MAH. DANİŞMENTLER MAH. KIŞLAK MAH. MASKİ KÜÇÜKKIRAN İÇME SUYU ÖZEL TR AZİZBEY MAH. BÜYÜKKIRAN MAH
- 20.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YARBASAN MAH, ESENYURT MAH, KÜÇÜKOBA MAH, ÇANDIR MAH, IKLIKÇI MAH, BOYACIK MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR.
- 20.08.2022 10:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM İSTASYONALTI MAHALLESİNDEKİ; ATIK SU ARITMA, ÖZBURAK İNŞAAT, EYÜP SABRİ AKDOĞAN, CEMİLE İÇÖZ, MUSTAFA ALİ AYYILDIZ ÖZEL TRAFOLARI, İZZETTİN VE ÇAMPINAR MAHALLELERİNDEKİ; TARIMZAL SULAMA TRAFOLARI, BESİ ÇİFTLİKLERİ VE CİVARLARINDAKİ ÖZEL TRAFOLAR.
- 20.08.2022 10:00 12:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI KAYALIOĞLU MAHALLESİ ,BARBAROS SOKAK-BAĞLARBAŞI SOKAK-YILDIZ SOKAK-ZAFER CD-ÖZTÜRK SK-İSTİKLAL CADDESİ DEDEBAŞI SOKAK-BOZKURT SOKAK - ÖZTÜRK SOKAK- ÖZLEM SOKAK -BAĞLARBAŞI SOKAK VE CİVARLARI
- 20.08.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YEŞİLYURT SUBAŞI ÜZÜMLÜ MAHALLELERİNE BAĞLI TARIMSAL SULAMA BÖLGELERİ
- 20.08.2022 14:00 18:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HANIMO MEVKİİ. KERPİÇLİK MAH. ESKİHİSAR MAH. ÖREN MAH. SEVİNÇLER MAH. YİĞİTLER MAH. MASKİ KERPİÇLİK ÖZEL TR. HOŞCALAR MAH.
- 20.08.2022 16:00 18:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ESKİ GÖMEÇLER MAHALLESİ