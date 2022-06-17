18 - 19 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!

Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 18 Haziran Cumartesi günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:

18.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAYLADALI TR-1 KAPLAN TR-1 TÜRKALİ KISACIKLAR TR-1 ÇATALÇAM TR-1 TÜRKALİ İNCEGEDİK MAH. TR-1 KOBAKLAR TR-1 KİRAZ TR-1 DUĞLA TR-1 TÜRKALİ TERZİLER MAH. TR-1 VE ÖZEL TRAFOLAR

18.06.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KAVAKLIDERE MAHALLESİ DEMİR YOLU ALTI TR-16

18.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SELİMİYE, AHMETAĞA, AVŞAR, BEREKETLİ MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR

18.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AYAN MAHALLESİ OVA MEVKİİ, ÇANAKÇI, BAĞLICA, ÇAVUŞLAR, ÖZPINAR, ÇİMENTEPE, KAHRAMANLAR, ZİYANLAR, YENİKÖY MAHALLELERİ, GÜNEYDAMLARI KILLILAR MEVKİİ, TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR

18.06.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI GÜLBAHÇE MAHALLESİ

18.06.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI HAMİDİYE MAHALLESİ TR 1 A KOLU

18.06.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI NAMIKKEMAL VE ATATÜRK MAHALLESİ TR-10 ( E-KOLU CUMHURİYET CD. KÖPRÜBAŞI- DEMİRCİ YOLU.)

18.06.2022 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM DERBENT MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI İLE ŞAKİR ÖZTÜRK ÖZEL TRAFOSU, AKÇAPINAR MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI İLE JEOTERMAL, YAVUZ BEKİŞ, GEDİK HAYVANCILIK ÖZEL TRAFOLARI, URGANLI TARIMSAL SULAMA ÖZEL TRAFOLARI, HAYVAN BESİ ÇİFTLİKLERİ VE CİVARLARI.

18.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÖKSÜZLÜ İÇME SUYU ÖZEL TR KILAVUZLAR TV VERİCİ ÖZEL TR ÖKSÜZLÜ MAH. SAYIK İÇME SUYU ÖZEL TR-2 SAYIK MAH. TERZİLER MAH. ÖKSÜZLÜ BEYLİK MH. AVEA-VODAFONE SAYIK MAH. ÖZEL TR RAYSU İNŞAAT ÖZEL TR

18.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TEKELİOĞLU, PAZARKÖY, ÇÖKELEK, KEMERDAMLARI ORHANİYE, PAZARKÖY ARNAVUT MAHALLESİ, EMİRHACILI SULAMA TRFAOLARI, MASKİ İÇME SUYU TRAFOLARI, BENLİOĞLU ZEYTİNCİLİK, ÜNLÜ TARIM,DSİ GÖLMARMARA REĞİLATÖR, BOTAŞ ÇAYKÖY VE BU BÖLGELERE BAĞLI TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, TİCARETHANELERDE

18.06.2022 10:00 13:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI DEREKÖY MAHALLESİ KALINHARMAN MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR

19.06.2022 02:00 03:00 ARIZA ONARIM BAKIM ESKİ CAMİ, KOCAÇEŞME, MİTHATPAŞA, ZAFER, CUMHURİYET, BEŞEYLÜL MAHALLELERİ AYRICA TRAFİ UYARI İKAZ VE TREN YOLU GEÇİŞ UYARI İKAZ SİNYALİZASYONLARI

19.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAYLADALI TR-1 KAPLAN TR-1 TÜRKALİ KISACIKLAR TR-1 ÇATALÇAM TR-1 TÜRKALİ İNCEGEDİK MAH. TR-1 KOBAKLAR TR-1 KİRAZ TR-1 DUĞLA TR-1 TÜRKALİ TERZİLER MAH. TR-1 VE ÖZEL TRAFOLAR

19.06.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AYNİALİ MAHALLESİ 3301-3304-3305-3303-3403 SOKAKLAR SAKARYA CAD. 8 EYLÜL CADDESİ

19.06.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI GÜLBAHÇE MAHALLESİ

19.06.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI HAMİDİYE MAHALLESİ TR 1 B KOLU

19.06.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SELİMŞAHLAR MAHALLESİ, TEPECİK MAHALLESİ, TEKELER MAHALLESİ, TİLKİSÜLEYMANİYE MAHALLESİ

19.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DURSILLI MAHALLESİNİN MEYDAN, MEZARLIK VE AÇÇIK VE KAPALI CEZA EVİ CİVARINDA, UGUR EĞE TARIM, EGE NATURE, BAŞAK PAZARLAMA , KURBAN BAHARAT, DURASILLI TARIM İMALAT , KEMPOSTAR VE BU BÖLGELERE BAĞLI ALANLARDA, SULAMA TRAFOLARINDA, TİCARETHANELERDE

19.06.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI LALELİ MAHALLESİ 5215 SOKAK

19.06.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI LALELİ MAHALLESİ MANİSA BÜYÜKŞEHİR ÇIKIŞI PRİME BELEDİYE PRİME ÖZEL TR PRİME OTEL ÖZEL TR, PRİME AVM ÖZEL TR

19.06.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI 75.YIL MAHALLESİ 5M MİGROS ÖZEL TR

19.06.2022 10:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM GÜZELYURT MAHALLESİ ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ BÖLGESİ

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