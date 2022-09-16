16 Eylül Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 16 Eylül Cuma günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 16 Eylül Perşembe Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 16 Eylül Cuma günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 16.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DELİÇOBAN MAH. BENLİELİ MAH. BENLİELİ İSABEYLİ MAH. NAZIM YILMAZ KÖLEKUYU TAVUK ÇİFT. ÖZEL TR MASKİ KÖLEKUYU MEVKİİ ÖZEL TR MASKİ ŞEYHYAYLA İÇME SUYU ÖZEL TR-1 MASKİ ŞEYHYAYLA İÇME SUYU TR-2 ÖZEL MASKİ DELİÇOBAN İÇME SUYU ÖZEL TR DELİÇOBAN ÜZÜMLÜ TARIMSAL SULAMA ŞEYHYAYLA KURTOĞLU ÇİFTLİĞİ B.ERGÜNLER YOL YAPI İNŞ. SAN.TİC. ÖZEL TR
- 16.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI URGANLI MAHALLESİNİN BİR KISMI.
- 16.09.2022 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM PELİTALAN MAHALLESİ KÖY İÇİ TR-2 TR-3 TR-4 BÖLGELERİ
- 16.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KUMKUYUCAK MAHALLESİ TARIM SULAMA BÖLGESİ.
- 16.09.2022 09:00 11:00 ARIZA ONARIM BAKIM KAPAKLI MAHALLESİ TAMAMI YILDIZ MERMER,KESKİNOĞLU,İBRAHİM BEYİNLİ,KARÇELİK,KURTULUŞ YAĞ,DAYISAN,AKHİSAR MERMER VE CİVARLARI
- 16.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DAĞDERE MAHALLESİ TURKCELL-VODAFONE BAZ İSTASYONLARI TAVUK KÜMESLERİ META NİKEL KOBALT
- 16.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SARISU MAHALLESİ, MENDERES MAHALLESİ, SOĞUKSU MAHALLESİ VE BEŞEYLÜL MAHALLESİ
- 16.09.2022 10:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM CUMHURİYET MAHALLESİNİN; KARACA VE GEYİK SOKAKLARI.
- 16.09.2022 12:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM HÜRRİYET,HACIİSHAK MAHALLELERİNİN BİR KISMI 15-404-405-407-409-396-211-410-411-415-496-452-429-427-442-448-440 SOKAKLAR VE ONTAN KONUTLARI CİVARI NURİ GİYİK,RECEP AKKAYA,ATAKULE,KARAOSMANOĞLU SAN SİT,EGE BALATA,DERYA UN,AKHİSAR BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLERİ,BATI ÇİM,YEŞİL ENERJİ GERİ DÖNÜŞÜM,İMT MÜHENDİSLİK,TARİŞ,ERDENLER BETON,ÇİM BETON,ÖZEL EGE DİYALİZ,AYMER VE CİVARLARI
- 17.09.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ERGENEKON MAHALLESİNİN; ER SOKAK, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN SOKAK VE CİVARLARI.
- 17.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇAMPINAR MAHALLESİNİN TAMAMI.
- 17.09.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ALANDAMLARI EBA TARIM ÖZEL TR BÖLÜKPAŞA MEVKİİ. CABARLAR MEVKİİ. NEDİNA TARIM GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ ÖZEL TR KÖREKE MAH. HASAN TAHSİN KARABİBER ÖZEL TR ERHAN KUM ÖZEL TR KÜREKÇİ BEKİREFE MEVKİ. TEKOM TURİZM VE İLETİŞİM SAN.TİC.LTD.ŞTİ ÖZEL TR ROTA MADEN TAR.HAY.AŞ.N.A ÖZEL TR-1 PRUNUS TARIM YATIRIMLARI SAN. ÖZEL TR-1 OSMANLAR MAH. DAVUT ERTAŞ ÖZEL TR TÜPÜLER KEPEZ MEVKİ. TAŞKÖPRÜ KILCANLAR OVALILAR MEVKİ. PRUNUS ÖZEL TR-2 KALABAK MAH. AYLİN SUNGUR ÖZEL TR ROTA MADENCİLİK ÖZEL TR
- 17.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TEPERİK MAH. ELEK İÇME SUYU ÖZEL TR KUZEYİR MAH. GÜRÇEŞME MAH. YİĞENLER MAH. İMCELER MAH. TURKCELL MİNNETLER ÖZEL TR YAVAŞLAR MAH. İMCELER YENİ MAH. YARBASAN JANDARMA ÖZEL TR MASKİ BÜYÜKKIRAN İÇME SUYU ÖZEL TR MASKİ AZİZBEY İÇME SUYU ÖZEL TR MASKİ İMCELER İÇME SUYU ÖZEL TR ELEK MAH. DANİŞMENTLER MAH. KIŞLAK MAH. MASKİ KÜÇÜKKIRAN İÇME SUYU ÖZEL TR AZİZBEY MAH. BÜYÜKKIRAN MAH.
- 17.09.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM YENİ MAHMUDİYE MAHALLESİ VE CIVARINDAKİ TÜM FABRİKALAR TARIMSAL SULAMALAR
- 17.09.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM CUMHURİYET MAHALLESİ VE CENGİZ TOPEL MAHALLESİNİN BİR KISMI
- 17.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KOLDERE MAHALLESİ TARIM SULAMA ALANLARI İLE İŞLETMELER
- 17.09.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KARAOSMANOĞLU SANAYİ SİTESİ BİR BÖLÜMÜ
- 17.09.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KAYALIOĞLU MAHALLESİ ZAFER CD BARBAROS SK VE CİVARLARI
- 17.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DAĞDERE MAHALLESİ BİR KISMI TR 4-5-6 BÖLGESİ
- 17.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ŞEYH SİNAN MAHALLESİ, ESENTEPE MAHALLESİ, SARISU MAHALLESİ, SOĞUKSU MAHALLESİ, SAKARYA MAHALLESİ VE HACIBEY MAHALLESİ
- 18.09.2022 07:00 08:00 ARIZA ONARIM BAKIM MURADİYE, KARAALİ, KARAORMAN MAHALLELERİ AKGEDİK TOKİ TST VE ÖZEL TRAFOLAR
- 18.09.2022 07:00 08:00 ARIZA ONARIM BAKIM AKÇAKÖY, ASMACIK, AVDAL, BAĞYOLU, BELENYENİCE, BEYDERE, BOSTANLAR, BÜYÜKSÜMBÜLLER, ÇAMKÖY, ÇAMLICA, ÇINARLIKUYU, DAVUTLAR, DAZYURT, DEMİRCİ, DURASILLI, DÜZLEN, EVRENOS, GÖKBEL, GÜLBAHÇE, HALITLI, İLYASÇILAR, KAĞAN, KALEKÖY, KALEMLİ, KARAAHMETLİ, KARAHÜSEYİNLİ, KARAKILIÇLI, KARAVELİLER, KARAYAĞCIHACILAR, KARAYENİCE, KIRANÇİFTLİĞİ, KIŞLAKÖY, KOCAKORU, KORUKÖY, KOZAKLAR, KÜÇÜKBELEN, KÜÇÜKSÜMBÜLLER, MALDAN, MOLLASÜLEYMANLI, MURADİYE, MÜSLİH, ORTAKÖY, OSMANCALI, OTMANLAR, ÖRENCİK, ÖRSELLİ, PELİTALAN, PINARKÖY, RECEPLİ, SAKALLI, SARIAHMETLİ, SARIALAN, SARINASUHLAR, SARMA, SEYİTLİ, SÜMBÜLTEPE, SÜNGÜLLÜ, ŞAMAR, TÜRKMEN, UZUNLAR, ÜÇPINAR, YAĞCILAR, YAYLAKÖY, YUNTDAĞIKÖSELER, YUNTDAĞYENİCE MAHALLELERİ TST VE ÖZEL TRAFOLAR
- 18.09.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI 2. ANAFARTALAR MAHALLESİ 1527, 1508, 1510, 1512, 1525, 1521, 1523 SOKAKLAR VE HALİL ERDOĞAN CADDESİ GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL, STATYUM ÖZEL TRAFOLAR
- 18.09.2022 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÇAVLU MAHALLESİNE BAĞLI ONAMAR, GRAPPA SANAYİ, SALİHLİ BELEDİYESİ HAYVAN PAZARI, KWS TÜRK, KILIÇKAYA YUMURTACILIK, AKAYDIN ÇIRÇIR, AKSA DOĞALGAZ, BATI TEKNİK TARIM, BALİLİLER SANAYİ, AYÇELİK TARIM VE BUU BÖLGELERDE BULUNAN TAIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE TİCARETHANELER
- 18.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KAYIŞLAR, DİLEK, YENİOSMANİYE MAHALLELERİ İLE İŞLETME VE TARIM SULAMA BÖLGELERİ.
- 18.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DADAĞLI MAHALLESİ, SELİMİYEMAHALLESİ DUTLUKUYU MEVKİİ, ÇARIKKARALAR MAHALLESİ, EMCELLİ MAHALLESİ KARAOĞLANLAR MEVKİİ
- 18.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DAĞDERE MAHALLESİ TURKCELL-VODAFONE BAZ İSTASYONLARI TAVUK KÜMESLERİ META NİKEL KOBALT
- 18.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SOĞUKSU MAHALLESİ, SAKARYA MAHALLESİ, BEŞEYLÜL MAHALLESİ, YENİCE MAHALLESİ VE ALAŞEHİR GENÇLİK MERKEZİ ÖZEL TRAFOSU
- 18.09.2022 10:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM YILMAZ MAHALLESİ TARIM SULAMA ALANLARI VE İŞLETMELER
- 18.09.2022 23:00 23:30 ARIZA ONARIM BAKIM MURADİYE, KARAALİ, KARAORMAN MAHALLELERİ AKGEDİK TOKİ TST VE ÖZEL TRAFOLAR
- 18.09.2022 23:00 23:30 ARIZA ONARIM BAKIM AKÇAKÖY, ASMACIK, AVDAL, BAĞYOLU, BELENYENİCE, BEYDERE, BOSTANLAR, BÜYÜKSÜMBÜLLER, ÇAMKÖY, ÇAMLICA, ÇINARLIKUYU, DAVUTLAR, DAZYURT, DEMİRCİ, DURASILLI, DÜZLEN, EVRENOS, GÖKBEL, GÜLBAHÇE, HALITLI, İLYASÇILAR, KAĞAN, KALEKÖY, KALEMLİ, KARAAHMETLİ, KARAHÜSEYİNLİ, KARAKILIÇLI, KARAVELİLER, KARAYAĞCIHACILAR, KARAYENİCE, KIRANÇİFTLİĞİ, KIŞLAKÖY, KOCAKORU, KORUKÖY, KOZAKLAR, KÜÇÜKBELEN, KÜÇÜKSÜMBÜLLER, MALDAN, MOLLASÜLEYMANLI, MURADİYE, MÜSLİH, ORTAKÖY, OSMANCALI, OTMANLAR, ÖRENCİK, ÖRSELLİ, PELİTALAN, PINARKÖY, RECEPLİ, SAKALLI, SARIAHMETLİ, SARIALAN, SARINASUHLAR, SARMA, SEYİTLİ, SÜMBÜLTEPE, SÜNGÜLLÜ, ŞAMAR, TÜRKMEN, UZUNLAR, ÜÇPINAR, YAĞCILAR, YAYLAKÖY, YUNTDAĞIKÖSELER, YUNTDAĞYENİCE MAHALLELERİ TST VE ÖZEL TRAFOLAR
- 19.09.2022 08:00 09:00 ARIZA ONARIM BAKIM SELÇİKLİ, KADIDAĞ, ÇANAKÇI, AŞAĞI-YUKARI DOLMA, YAYKIN, GÖKÇEAHMET, TÜTENLİ, YİĞİTALİ, ULUYOLTEKEPINAR MAHALLELERİ VE BAZ İSTASYONLARI-SULAMA KOOP-BENZİNLİKLER-MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ, İŞLETMELER, ÖZEL TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ
- 19.09.2022 08:00 09:00 ARIZA ONARIM BAKIM İNÖNÜ MH: YÜKSEL SK,EMİN ALİ ÖZGÜR CD VE CİVARI,TAMER SK,MUSTAFA SAĞLAM SK,ŞERİF AYTAÇ SK VE CİVARI,MEHMETÇİK SK,ŞEHİT POLİS HALİL TAŞÇI SK VE CİVARI,DUYGU SK,TURGUT ÖZAL CD BİR BÖLÜMÜ,KAMELYA SK,DUMLUPINAR SK,HAMİDİYE MH: VEFA SK,SAHİL SK,ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR SK,OĞUL SK,BURÇİN SK,BURÇAK SK,ÖLEN SK,ÜRÜN SK,TEĞMEN OSMAN SK BİR BÖLÜMÜ,DR ÇELİKBİLEK SK VE CİVARI,ŞEHİT KOMİSER ER ABDİL GÜNDOĞAN SK VE CİVARI,TEĞMEN OSMAN SK,ŞERİF AYTAÇ SK VE CİVARI,DR AHMET SK VE CİVARI,HAMİDİYE MH: SEHER SK VE CİVARI,BALDIRLAR SK,MEHMETÇİK SK,ATATÜRK MH:SEZER SK,KÜLTÜR SK VE CİVARI,KESKİN SK VE CİVARI,RIFAT KARACA CD BİR BÖLÜMÜ,VEHBİ TÜZEL CD BİR BÖLÜMÜ,EKREM SK,ALTAY SK,CAMCILAR SK,VELİ HOCA SK,ŞEHİT ER FEVZİ ZORLU SK,VELİ KOŞER SK VE CİVARI,AKARSU SK,ŞEHİT ASTEĞMEN ERDOĞAN YENİ SK VE CİVARI,ÖĞRETMEN SALİM ÖRGE SK,İHSAN KUTLUSOY SK,BALKAN SK,GAZİ OSMAN PAŞA CD BİR BÖLÜMÜ,SUR SK,BAĞLAR CD BİR BÖLÜMÜ,YAREN SK,BİRGİN SK,NİHAT DANIŞMENT MH:BAĞLAR CD BİR BÖLÜMÜ,M.KURAL SK,ÇELİK SK,HAZAR SK,TURGUT ÖZAL CD BİR BÖLÜMÜ,TACİK SK,TUANA SK,İREM SK,ULUDAĞ SK,NİSAN SK,MERİDYEN SK,ORTANCA SK,İSTİKBAL SK,SENA SK,TÜRKMEN CD,FERHAT SK,ASLI SK,TÜTÜN SK,OYA SK,13 EYLÜL MH:KÖSE SK BİR BÖLÜMÜ,DEĞİRMEN CD BİR BÖLÜMÜ,M.SEREN SK,BONCUKLU SK,MEHMET KURT SK,AYGÖREN SK,ÖZTAŞLI SK,KURS SK,ÖKLÜ SK,GÜLER SK,VE ÖZEL TRAFOLAR
- 19.09.2022 09:00 13:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI İRFAN ÖZDEM ÖZEL TRAFOSU
- 19.09.2022 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM EMİNBEY, KIZILAVLU, ESKİ İNDEL, ORAKLAR, HACIKÖSELİ, AKÇAKÖY, MAMATLI, AKYAR, GANEVLİ, DELİBAŞLI, KAPLAN, EKOSTAR MEYVECİLİK, ALSANCAK ENERJİ, ANKA PARTNERS TARIM, TRT JANDARMA ÜŞÜMÜŞ VERİCİLER, MANZARA TARIM, LAVA TARIM, ALANAR MEYVECİLİK, BAKLAN MEYVECİLİK VE BU BÖLGELERE BAĞLI TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, TİCARETHANELER