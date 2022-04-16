16 - 17 Nisan Manisa elektrik kesintisi listesi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
Haberler.com - Gündem
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 17 Nisan Cumartesi günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 15 Nisan'da Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
MANİSA (Haberler.com) - Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 16 Nisan Cumartesi günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
- 16.04.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM İBRAHİM KÖSEOĞLU ÖZEL TRAFOSU VE RIDVAN YILDIZ-İSMAİL KAVAS ÖZEL TRAFOSU
- 16.04.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM ŞERİTLİ VE BAKACAK MAH -EVCİLER VE KARAKEÇİLİ MAH AKTAŞ ÇANKAYA YILDIRIMLAR AVUTDERESİ HACELLER MAHALLELER BAŞIBUYUK ÇELENGÖZ MAH ZAFERİYE MAHALLESİ SÖĞÜTÇAYI MEVKİ VE ÖZEL TRAFOLAR VE GESLER
- 16.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI MURADİYE MAHALLESİ KÜÇÜKÇAY İÇİ SK.FABRİKA.CAMBAZ.AKAY.UMUT.KUTULUŞ,ŞAHANE,REVİR,DURMUŞ,BÜLBÜL,BARIŞ,BAHÇE,KARAKOL SK,ZÜBEYDE HANIM CD. VE İSTASYON CADDESİ
- 16.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KETHÜDA,SEYİTAHMET,CUMHURİYET MAHALLELERİ 372-373/2-375-378-376-379-21-373-192-615-617-287-288-191-631-291-618-622/1-289-622-623-263-259/1-256/4-259-260-256-256/3-258-258/1 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 16.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI PAŞAKÖY MAHALLESİ, TARIMSAL SULAMA ALANLARI VE İŞLETMELER
- 16.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI GÖKEYÜP MAHALLESİNE BAĞLI SARISU MEVKİİ
- 16.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YILDIRIM MAHALLESİ VE YİĞİTLER MAHALLESİNİN BİR KISMI, KIRMIZITAŞ İNŞAAT ÖZEL TRAFOLARI, ALBAYRAK MAHALLESİNİN; FUZULİ, ÇİLER, KAMALI, GÖL, AYDINLIK, BUSE, DERELİ, KARAÇAY, KEMERLİ, HACI ZEYNEL, FİDANLIK SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 16.04.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM TURGUT ÖZAL MAHALLESİ, ŞEHİR HASTANESİ
- 16.04.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KUYUALAN MAHALLESİ 3400,3409,3404,3402,3304 SOKAKLAR, ERLER CD.VE SAKARYA CD.
- 16.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KAVAKLIDERE MAHALLESİ DEMİR YOLU ALTI TR-16 B KOLU
- 16.04.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM EBA TARIM ÖZEL TR CABARLAR TR-6 BÖLÜKPAŞA TR-1 CABARLAR TR-2 CABARLAR TR-1 CABARLAR TR-4 HASAN TAHSİN KARABİBER ÖZEL TR CABARLAR TR-5 KÜREKÇİ BEKİREFE TR-1 TEKOM TURİZM VE İLETİŞİM SAN.TİC.LTD.ŞTİ ÖZEL TR ROTA MADEN TAR.HAY.AŞ.N.A ÖZEL TR-1 CABARLAR TR-3 TAŞKÖPRÜ TR-1 KÜREKÇİ BEKİREFE TR-2 ROTA MADENCİLİK ÖZEL TR
- 16.04.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM ALANDAMLARI TR-3 ALANDAMLARI TR-2 OSMANLAR TR-1 NEDİNA TARIM GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ ÖZEL TR KÖREKE TR-1 ERHAN KUM ÖZEL TR PRUNUS TARIM YATIRIMLARI SAN. ÖZEL TR-1 OSMANLAR TR-2 DAVUT ERTAŞ ÖZEL TR TÜPÜLER KEPEZ TR-1 KILCANLAR OVALILAR TR-1 PRUNUS ÖZEL TR-2 KALABAK TR-1 AYLİN SUNGUR ÖZEL TR CONCEPT İNVESTMENT LTD. ŞTİ ÖZEL TR
- 16.04.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI ULUCAMİ MAHALLESİ 373 SOKAK , 374 SOKAK DOĞAN CAMİ VE CİVARLARI ÇERKEZ BENZİNLİK VE CİVARLARI ,DOKTORLAR SİTESİ VE CİVARLARI
- 16.04.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM CUMHURİYET MAHALLESİ ÖNCÜ SK., ÇAĞRI SK., ANAYURT SOKAK.ZİRAAT SK., TAŞKIN SK. VE ÇEVRESİ
- 16.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI AŞAGI GÜLLÜCE MAHALLESİ
- 16.04.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM MURADİYE MAHALLESİNE BAĞLI ZÜBEYDAHANIM CAD. İSTASYON CAD.KÜÇÜK ÇAYİÇİ-FABRİKA -BÜLBÜL-TULUS-KURTULUŞ-CAMBAS-REVİR-DURMU SOKAKLAR
- 16.04.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AYNI ALİ MAHALLESİ 3301-3304-3305-3303-3305-3302-3413 SOKAKLAR SAKARYA CADDESİ
- 16.04.2022 10:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM KURTULUŞ MAH RAMAZANHOCALAR MAH KINIK MAH MIDIKLI MAH VE ÖZEL TRAFOLAR
- 16.04.2022 10:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM REŞATBEY MAHALLESİNİN BİR KISMI ATATÜRK MAHALLESİ TAMAMI, RAGIPBEY, PAŞA, HASHOCA, ŞEYHİSA MAHALLELERİ
- 16.04.2022 10:00 10:30 ARIZA ONARIM BAKIM ATATÜRK MAHALLESİ 164-340-357-161-353-358-349-350-565-160-566-510-357/2-345-338-351-352-HALİL MANDACI OKUL VE CİVARLARI
- 16.04.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AKINCILAR MAHALLESİ 2702 SOKAK YEŞİLTEPE CAD.ERLER CAD.KURTULUŞ CAD.
- 16.04.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MİMARSİNAN MAH.ALLESİ 2507-2505-SOKAKLAR YESİLTEPE CAD.ERLER CAD. KURTULUŞ CAD.
- 16.04.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İBARHİM ÇELEBİ MAHALLESİ KUYUALAN MAHALLESİ KUMLUDERE CAD. İZMİR CAD.3403-3408-3401-2503-2505-2801 SOKAKLAR
- 16.04.2022 16:00 16:30 ARIZA ONARIM BAKIM ATATÜRK MAHALLESİ 164-340-357-161-353-358-349-350-565-160-566-510-357/2-345-338-351-352-HALİL MANDACI OKUL VE CİVARLARI
- 17.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YENİKÖY MAHALLESİNİN TÜMÜ, MASKİ İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU VE CİVARLARI.
- 17.04.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM DEREKÖY MANAKLAR ORTAKÖY YURTBAŞI SARNIÇ GÜVERCİNLİK ZABİTAGA BURGAZ MAHALLELERİ
- 17.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AKÇAALAN, KAVAKALAN, HACIOSMANLAR, DEREMAH, TOPLUCA VE YAYAKIRILDIK SÖĞÜTLÜ MAHALLELERİ VE CEYHUN HİKMET SARI YAĞ FAB
- 17.04.2022 09:00 11:00 ARIZA ONARIM BAKIM MURADİYE, KARAALİ, KARAORMAN MAHLLELERİ AKGEDİK TOKİ TST VE ÖZEL TRAFOLAR
- 17.04.2022 09:00 11:00 ARIZA ONARIM BAKIM AKÇAKÖY, ASMACIK, AVDAL, BAĞYOLU, BELENYENİCE, BEYDERE, BOSTANLAR, BÜYÜKSÜMBÜLLER, ÇAMKÖY, ÇAMLICA, ÇINARLIKUYU, DAVUTLAR, DAZYURT, DEMİRCİ, DURASILLI, DÜZLEN, EVRENOS, GÖKBEL, GÜLBAHÇE, HALITLI, İLYASÇILAR, KAĞAN, KALEKÖY, KALEMLİ, KARAAHMETLİ, KARAHÜSEYİNLİ, KARAKILIÇLI, KARAVELİLER, KARAYAĞCIHACILAR, KARAYENİCE, KIRANÇİFTLİĞİ, KIŞLAKÖY, KOCAKORU, KORUKÖY, KOZAKLAR, KÜÇÜKBELEN, KÜÇÜKSÜMBÜLLER, MALDAN, MOLLASÜLEYMANLI, MURADİYE, MÜSLİH, ORTAKÖY, OSMANCALI, OTMANLAR, ÖRENCİK, ÖRSELLİ, PELİTALAN, PINARKÖY, RECEPLİ, SAKALLI, SARIAHMETLİ, SARIALAN, SARINASUHLAR, SARMA, SEYİTLİ, SÜMBÜLTEPE, SÜNGÜLLÜ, ŞAMAR, TÜRKMEN, UZUNLAR, ÜÇPINAR, YAĞCILAR, YAYLAKÖY, YUNTDAĞIKÖSELER, YUNTDAĞYENİCE MAHALLELERİ TST VE ÖZEL TRAFOLAR
- 17.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HACIRAHMANLI MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA ALANLARI VE İŞLETMELER
- 17.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MUSTAFA KEMAL MAHALLESİNİN TÜMÜ, YILDIRIM MAHALLEİ VE YEDİEYLÜL MAHALLESİNİN BİR KISMI, DAŞKAN TARIM VE MASKİ İÇME SUYU ÖZEL TRAFOLARI, ATATÜRK MAHALLESİNİN KAPALI PAZAR YERİ VE CİVARLARI.
- 17.04.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM TURGUT ÖZAL MAHALLESİ, ŞEHİR HASTANESİ
- 17.04.2022 09:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM SELVİLİTEPE MAHALLESİ; ÖZDİLEK AVM, ÇAYLAK BLOK, SETBETOYA, ASLAN BLOK, ÖZ-GÜR BLOK, ARİF ERKAN, LİDYA KONSERVE, EGE DÖVME, İB-ER MAKİNA, SERTAŞ TOPRAK ÖZEL TRAFOLARI, ÇEPNİDERE MAHALLESİ; MUALLA KARAKAVUK - AYŞE TÜRE ÖZEL TRAFOSU, TRAFİK SİNYALİZASYON TESİSİ VE CİVARLARI.
- 17.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KAVAKLIDERE MAHALLESİ DEMİR YOLU ALTI TR-16
- 17.04.2022 09:00 11:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI MEMİŞ MAHALLESİ KARAALİ MAHALLESİ KAYADİBİ MAHALLESİ CİVARLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 17.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YUKARI GÜLLÜCE MAHALLESİ
- 17.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI 75,YIL MAH.5361,5359,5369,5320,5363,5361,5371,5377,5320,5332,5330 SOKAKLAR
- 17.04.2022 09:00 11:00 TESİS ÇALIŞMASI 75,YIL MAH.5361,5359,5369,5320,5363,5361,5371,5377,5320,5332,5330,5351,5353, 5349,5306,5351,VALİ AZİZ BEY CD.VE BAHRİ SARITEPE CD.
- 17.04.2022 09:00 11:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI SELVİLİ MUHTARLIĞI,ÇOBANHASAN SULAMA KOOP,VODAFONE,AVEA BAZ İSTASYONU,TCDD BAKIR,HARTA ÖMERLER,EGE LOKMAN,ÖRSSAN PETROL,BAKIR GÖLET,MASKİ MİLİNGE İÇME SUYU TESİSİ VİTAMİN GIDA AKARYAKIT
- 17.04.2022 09:00 10:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÇAMLIYURT, DEVELİ MAHALLELERİ İLE İŞLETME VE TARIMSAL SULAMA BÖLGELERİ
- 17.04.2022 09:00 11:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI BAKIR HARTA MAHALLESİ TAMAMI DEVLET DEMİR YOLLARI ÖZEL TRAFOSU
- 17.04.2022 10:00 16:00 TESİS ÇALIŞMASI KURTULUŞ ESKİ CAM KARŞIOVA YILDIZ KUME EVLERİ MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 17.04.2022 10:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM ŞEYHİSA,CUMHURİYET,EFENDİ,HASHOCA MAHALLELERİ 91-101-99-100-92-106-107-82-266-264-263-267-263/1-268-263/2-259-259/1-262-256/3-256-256/2-258-258/1-269-270/1-270-267/1-136-93-103-132-134-131-67-260-261-260/1-262 SOKAKLAR VE EKREM GİRGİN,ÇAĞLAK YAĞ FAB ÇAĞLAK SU DEPOLARI VE ATİLLA HAŞİMOĞLU
- 17.04.2022 10:00 10:30 ARIZA ONARIM BAKIM HACIİSHAK,CUMHURİYET VE İNÖNÜ MAHALLELERİ 136-201-251-150-144-224-148-250-247-138 SOKAKLAR VE CİVARLARI NURİ GİYİK SAN SİT,TOKİ,YELDEĞİRMENİ,ADALET SARAYI BAZ İSTASSYONLARI VE RADYO TELEVİZYON VERİCİLERİ
- 17.04.2022 10:15 11:15 ARIZA ONARIM BAKIM YILDIZ KUSUR MAHALLESİ ŞEREFİYE MAHALLESİ ZAFER MAHALLESİ
- 17.04.2022 12:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM YENİKÖY MAH TARIMSAL SULAMA VE VEZİROĞLU MAH TARIMSAL SULAMA BÖLGESİ
- 17.04.2022 16:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM YENİ CAMİ MAHALLESİ
- 17.04.2022 16:00 16:30 ARIZA ONARIM BAKIM HACIİSHAK,CUMHURİYET VE İNÖNÜ MAHALLELERİ 136-201-251-150-144-224-148-250-247-138 SOKAKLAR VE CİVARLARI NURİ GİYİK SAN SİT,TOKİ,YELDEĞİRMENİ,ADALET SARAYI BAZ İSTASSYONLARI VE RADYO TELEVİZYON VERİCİLERİ