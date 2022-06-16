16 - 17 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
Haberler.com - Gündem
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 17 Haziran Cuma günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 17 Haziran Cuma Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 17 Haziran Cuma günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 16.06.2022 09:00 15:00 TESİS ÇALIŞMASI LALELİ MAHALLESİ 75. YIL MAHALLESİ
- 16.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TEPERİK MAH. ELEK İÇME SUYU ÖZEL TR KUZEYİR MAH. GÜRÇEŞME MAH. YİĞENLER MAH. İMCELER MAH. TURKCELL MİNNETLER ÖZEL TR YAVAŞLAR MAH. İMCELER YENİ MAH. YARBASAN JANDARMA ÖZEL TR MASKİ BÜYÜKKIRAN İÇME SUYU ÖZEL TR MASKİ AZİZBEY İÇME SUYU ÖZEL TR MASKİ İMCELER İÇME SUYU ÖZEL TR ELEK MAH. DANİŞMENTLER MAH. KIŞLAK MAH. MASKİ KÜÇÜKKIRAN İÇME SUYU ÖZEL TR AZİZBEY MAH. BÜYÜKKIRAN MAH.
- 16.06.2022 09:00 11:00 ARIZA ONARIM BAKIM DAĞDERE MAH BİR KISMI, YEĞENOBA,ÇITAK,HAMİT,GÖKÇELER,KURUÇAY,AVDUL,YILDIZ,GÖCEK,YAYAKIRILDIK VE ÜÇ PINAR MAHALLELERİ ANADOLU LİNYİT,FANSA MADENCİLİK,ÜÇPINAR MADENCİLİK,SARP DOĞA ÜRÜNLERİ VE BÖLGEDE BULUNAN TAVUK KÜMESLERİ,BAZ İSTASYONLARI,MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ VE ÖZEL TRAFOLAR.
- 16.06.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ÖRENCİK, ULUDERBENT ÇİFTLİKDERE, ULUDERBENT BAHÇEDERE, ÇAMLIBEL, SARIPINAR, ULUDERBENT UZUNALAN, ULUDERBENT ALAÇATI, DAĞARLAR MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 16.06.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÜLDEDE MAHALLESİNDEKİ ÖZEL TRAFOLAR, ALTIEYLÜL MAHALLESİNİN BİR KISMI, KURTULUŞ MAHALLESİNİN; MUHSİN ERTUĞRUL, KIŞLA, MEVLANA, KARACAOĞLAN, SARAY BOSNA, İBNİ SİNA, ÇAĞLAYAN, BELENLİLER, HIZIR REİS, KARAMURAT, KOLAY, ÇAY SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 16.06.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI MUSTAFA KEMAL MAHALLESİNİN; MEVSİM, ADALI, BİLEN, UYGAR, KÜBRA, YENER, EKER, OSMANLI, AKDEMİR, GÜZİN, KÜLTÜR, AKÇA, ÇÖZÜM SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 16.06.2022 09:00 12:00 TESİS ÇALIŞMASI REŞARBEY,KETHÜDA,RAGIP BEY MAHALLELERİ 21-22-44 SK SONU ZEYTİNLİOVA YOLU GİRİŞİ 167-14-613-188-190 VE CİVARLARI
- 16.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAYLADALI TR-1 KAPLAN TR-1 TÜRKALİ KISACIKLAR TR-1 ÇATALÇAM TR-1 TÜRKALİ İNCEGEDİK MAH. TR-1 KOBAKLAR TR-1 KİRAZ TR-1 DUĞLA TR-1 TÜRKALİ TERZİLER MAH. TR-1 VE ÖZEL TRAFOLAR
- 16.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇALTILI, CAFERBEY, CAFERBEY EVREN, CAFERBEY KÖSELER MAHALLELERİ KANIL MADENCİLİK, SERKAN BLOK, GÜNEŞ LOK, OBA MEŞRUBAT, ÖNALLAR KİREÇ, AKUYGUR TARIM, KALE BLOK, AYÇELİK BLOK, EFES BLOK, VOLKAN BLOK, SART BLOK, KARPUZCULAR TARIM, GÜVEN BLOK, ONUŞLAR TAVUK, MRT ŞEN, ERDAL ZOR SOĞUK HAVA DEPOSU, GÜRKAN BLOK, AKÇAKAYA KİREMİT, İLHANLAR GIDA, AKKA OKULLARI, DS HAZIR BETON, BAHÇEŞEHİR OKULLARI VE BU BÖLGELERDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARINDA , TİCARETHANELERDE
- 16.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ADALA MAHALLESİ TAMAMI VE ADALA İÇME SUYU TRAFOSU, HIRKA SÜT MANDRA ÖZEL TRAFOSU VE BU BÖLGELERE BAĞLI TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI
- 16.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YEŞİLKAVAK VE BEYLİKLİ MAHALLELERİ VE BU BÖLGEDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARINDA
- 16.06.2022 10:00 18:00 TESİS ÇALIŞMASI HACIİSHAK MAHALLESİ 15 SOKAK SONU ÇİMBETON VE CİVARLARI 247-247/6-247/7-248-248/1 SK SONU TOKİ GİRİŞ YOLU
- 16.06.2022 10:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÇELİKLİ, BURHAN, YAĞMURLAR, YEŞİLKAVAK, BEYLİKLİ, KÖSEALİ, KORDON, YAĞMURLAR, ÇAKALDOĞAN, BAĞCILAR, YENİPAZAR, ÇUKUROBA, HACIBEKTAŞ,KABAZLI, DAMATLI, KARAOĞLANLI, MESLEK YÜKSEK OKULU, MASKİ İÇME SUYU TRAFOLARI, BU BÖLGELERDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, TİCARETHANELERDE, DEVLET DEMİR YOLLARI GEÇİŞ GÜZERGANLARI SİNYALİZASYONLARINDA, TRAFİK UYARI İKAZ SİNYALİZASYONLARINDA
- 16.06.2022 11:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM GÖCEK MAHALLESİ TURKCELL-VODAFONE BAZ İSTASYONU
- 16.06.2022 13:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM DAĞDERE MAH BİR KISMI, YEĞENOBA,ÇITAK,HAMİT,GÖKÇELER,KURUÇAY,AVDUL,YILDIZ,GÖCEK,YAYAKIRILDIK VE ÜÇ PINAR MAHALLELERİ ANADOLU LİNYİT,FANSA MADENCİLİK,ÜÇPINAR MADENCİLİK,SARP DOĞA ÜRÜNLERİ VE BÖLGEDE BULUNAN TAVUK KÜMESLERİ,BAZ İSTASYONLARI,MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ VE ÖZEL TRAFOLAR.
- 16.06.2022 13:00 15:00 TESİS ÇALIŞMASI ULUCAMİ MAHALLESİ MANİSA BALIKESİR YOLU RAMİZLER CİVARLARI
- 16.06.2022 13:30 15:30 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SALİH ÖZKAN TAVUK ÇİFTLİĞİ, DSİ POMPAJ İSTASYONU, ADİL GÜLEL ÖZEL TRAFOLARI VE ÇÖMLEKÇİ MEVKİİNDEKİ TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ VE CİVARLARI.
- 16.06.2022 14:00 18:00 TESİS ÇALIŞMASI İSTASYONALTI MAHALLESİNDEKİ NURİ ERCAN TR-1 TRAFOSU, BESİ ÇİFTLİKLERİ VE CİVARLARI.
- 16.06.2022 14:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ULUCAMİ MAHALLESİ MANİSA BALIKESİR YOLU 374-398-384-473-399-466-468-470-465-391-472-389-476-478 SK VE CİVARLARI
- 16.06.2022 15:30 17:30 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARAKÖY MAHALLESİ, SEYDİKÖY MAHALLESİNİN TÜMÜ, MUSTAFA DAŞKAN, AHMET ZEYREK, İRFAN KAYA ÖZEL TRAFOLARI, ULUCAMİ MAHALLESİNİN; ÖZEL TRAFOLARI, SULAMA GRUPLARI VE CİVARLARI.
- 17.06.2022 09:00 16:00 TESİS ÇALIŞMASI 75. YIL MAHALLESİ 5395, 5326, 5387, 5385, 5391, 5381, 5320 SOKAKLAR MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ
- 17.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AYVAALAN TEPEDİBİ MEVKİİ. DURHASANMAH. ERDEM MÜH. ÖZEL TR DURHASAN İÇME SUYU ÖZEL TR ATALAY TARIM ÖZEL TR İSMAİLLER MAH. MARMARACIK MAH. ÇAĞILLAR MAH. ALAAĞAÇ İÇME SUYU ÖZEL TR-2 ALAAĞAÇ MAH. ALAAĞAÇ İÇME SUYU ÖZEL TR MASKİ AYVAALANI İÇME SUYU ÖZEL TR ALAAĞAÇ UN FAB. ÖZEL TR AYVAALAN MAH. GÖMEÇLER YENİ MAH. MASKİ MEZİTLER İÇME SUYU ÖZEL TR MARMARACIK İÇME SUYU ÖZEL TR BOZYER ÇİFTLİĞİ MASKİ GÖMEÇLER İÇME SUYU ÖZEL TR MEZİTLER MAH. DURHASAN KÖK
- 17.06.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI HACIİSHAK MAHALLESİ 15 SOKAK SONU ÇİMBETON VE CİVARLARI 247-247/6-247/7-248-248/1 SK SONU TOKİ GİRİŞ YOLU
- 17.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAYLADALI TR-1 KAPLAN TR-1 TÜRKALİ KISACIKLAR TR-1 ÇATALÇAM TR-1 TÜRKALİ İNCEGEDİK MAH. TR-1 KOBAKLAR TR-1 KİRAZ TR-1 DUĞLA TR-1 TÜRKALİ TERZİLER MAH. TR-1 VE ÖZEL TRAFOLAR
- 17.06.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI EMİNBEY, KIZILAVLU, ESKİ SİNDEL, PAŞAÇİFTLİĞİ, ORAKLAR, HACIKÖSELİ, AKÇAKÖY, MAMATLI, AKYAR, AKVİRAN, GANEVLİ, İĞDECİK, MERSİNLİ, DERBENT MAHALLELERİ VE BU BÖLGELERDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA, TİCARETHANE ÖZEL TRAFOLARINDA
- 17.06.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI CAMBAZLI MAHALLESİNİN TÜMÜ İLE EDA OTELCİLİK ÖZEL TRAFOSU VE CİVARLARI.
- 17.06.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KAVAKLIDERE MAHALLESİ DENİZLİ SALİHLİ YOLU GİRİŞ BÖLGESİ TR-19
- 17.06.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI BEREKETLİ MAHALLESİ
- 17.06.2022 09:00 12:30 TESİS ÇALIŞMASI YEŞİLKÖY TR-2 MASKİ YEŞİLKÖY İÇME SUYU ÖZEL TR EVERST HAYVANCILIK GIDA LTD.ŞTİ. ÖZEL TR MASKİ KAVAKYERİ İÇME SUYU ÖZEL TR KAVAKYERİ TR-1 KURTLAR KÖYÜ TR-1 MASKİ KAVAKYERİ İÇME SUYU ÖZEL TR MENEKŞE PLAST YAPI ELEMANLARI ÖZEL TR YEŞİLKÖY TR-1 ADNAN UYSAL ÖZEL TR HABİBE TOSUN VE ARKADAŞLARI ÖZEL TR ZEYTİNDALI ENTEGRE TESİSLERİ ÖZEL TR MURAT KARDEŞLER TAVUKÇULUK A.Ş.
- 17.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AŞAĞIÇOBANİSA MAHALLESİ
- 17.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BELENYAKA, NARLIDERE MAHALLELERİ, DELEMENLER MAHALLESİ GÜZLE MEVKİİ, DERE MEVKİİ, BAHÇEARASI MEVKİİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 17.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DELEMENLER MAHALLESİ BAHÇEARASI MEVKİİ VE MAHMUTLAR MEVKİİ
- 17.06.2022 09:00 12:00 TESİS ÇALIŞMASI ŞEHİTLER MAHALLESİ; YEDİ EYLÜL SOKAĞININ BİR KISMI, ALBAYRAK MAHALLESİ; MEZARLIK ARKASI İLE ORKA, SARGIN YEM, EMİN GIDA, FARİNA UN, TİCARET MESLEK LİSESİ ÖZEL TRAFOLARI VE CİVARLARI.
- 17.06.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI GÜLBAHÇE MAHALLESİ
- 17.06.2022 10:00 16:30 TESİS ÇALIŞMASI ACARLAR MAHALLESİ, ŞEHİTLER MAHALLESİNİN BİR KISMI, YILMAZLAR MAHALLESİNİN; DİBEK, ÇAYLA, GÖKBEL, RENÇBER, LEYLAK, YÖRÜK, YILDIZ, AVUKATLAR, BENLİK, GÜL SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 17.06.2022 14:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ALAHIDIR MAHALLESİNİN TÜMÜ VE CİVARLARI.
Haberler.com - Gündem