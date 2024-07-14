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15 Temmuz'da kargolar açık mı? 15 Temmuz Pazartesi resmi tatil mi? 16 Temmuz'da kargolar açık mı?

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15 Temmuz'da kargolar açık mı? 15 Temmuz Pazartesi resmi tatil mi? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kargo hizmetlerinin durumu merak konusu oldu. Vatandaşlar, tatil nedeniyle kargo hizmetlerinin açık olup olmayacağını araştırıyor.

15 Temmuz Pazartesi günü kargolar çalışıyor mu vatandaştanlar tarafından araştırılıyor. MNG, Aras, Yurtiçi ve Sürat Kargo'nun çalışıp çalışılmayacağı merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz'da kargolar açık mı? 15 Temmuz Pazartesi resmi tatil mi?

15 TEMMUZ'DA KARGOLAR AÇIK MI?

15 Temmuz Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü olmasından dolayı resmi tatil oluyor. Bu resmi tatilde kargo firmaları da tatil yapıyor. 16 Temmuz 2024 Salı günü kargo firmaları hizmet vermeye devam edecek.

16 TEMMUZ'DA KARGOLAR AÇIK MI?

16 Temmuz 2024 Salı günü kargo firmaları hizmet vermeye devam edecek.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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