15 Nisan Manisa elektrik kesintisi listesi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 15 Nisan Cuma günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 15 Nisan'da Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
MANİSA (Haberler.com) - Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 15 Nisan Cuma günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
- 15.04.2022 07:00 08:00 ARIZA ONARIM BAKIM KIRKAĞAÇ MERKEZ TAMAMI KÖYLERİ VE ÖZEL TRAFOLAR TAMAMI
- 15.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI BARBAROS MAHALLESİ 4441,4472,4478,4467,4474,4457,4459,4480,4496,4494,4492,4490 SOKAKLAR
- 15.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI MURADİYE MAHALLESİ KÜÇÜKÇAY İÇİ SK.FABRİKA.CAMBAZ.AKAY.UMUT.KUTULUŞ,ŞAHANE,REVİR,DURMUŞ,BÜLBÜL,BARIŞ,BAHÇE,KARAKOL SK,ZÜBEYDE HANIM CD. VE İSTASYON CADDESİ
- 15.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI 75.YIL MAHALLESİ 5330,5351,5353,5349,5306 VE BAHRİSARITEPE CADDESİ
- 15.04.2022 09:00 12:00 TESİS ÇALIŞMASI BARBAROS MAHALLESİ 4441,4472,4478,4467,4474,4457,4459,4480,4496,4494,4492,4490 SOKAKLAR
- 15.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI BARBAROS MAHALLESİ 4441,4450 SOKAKLAR
- 15.04.2022 09:00 12:00 TESİS ÇALIŞMASI BARBAROS MAHALLESİ 4441,4472,4478,4467,4474,4457,4459,4480,4496,4494,4492,4490,4451,4460,4458,4447,4452,4450,4445,4458,4421,4419,4462,4453,4435,4442,4440,4448,4449,4465,4407,4441 VE KALE SOKAKLAR
- 15.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KOCAÇEŞME MAHALLESİNE BAĞLI 54,75 VE 67 SOKAKLAR
- 15.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI OZANCA MAHALLESİ VE BÖLGEDE BULUNAN TRAFOLAR
- 15.04.2022 09:00 11:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI TEMREK MAH, KOCA OSMALI MAH, GÖLBAŞI MAHALLESİ VE YAVUZHAN PETROL, EKO STAR TARIM ÖZEL TRAFOLAR. (TR-31 TR-42 TR- 40)
- 15.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BÜYÜKBELEN VE HEYBELİ MAHALLELERİ İLE TARIMSAL SULAMA ALANLARI VE İŞLETMELER
- 15.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ILICA MAHALLESİ BÖLGE TRAFİK VE ÇEVRESİ
- 15.04.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM KURTULUŞ MAHALLESİ BÜYÜK SELÇUKLULAR CD.
- 15.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI GÖKEYÜP MAHALLESİNE BAĞLI SARISU MEVKİİ
- 15.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MASKİ İÇME SUYU TESİSİ-SARNIÇ KÜÇÜKALAN-DURASIL-KARASUNNE-SEHA YAPI İNŞ HAYV SAN TİC-CENGİZ GEYİK KAHYALAR TAVUK KÜMESLERİ-SARNIÇ DEDE-YENİ MAHALLE-KABAAĞAÇKIRAN-AKH ORMAN İŞLETME-BABOMAR MERMERCİLİK-KARAVELİLER-ABDURRAHMAN AYYILDIZ GES-DUDU SÖZCÜER GES VE CİVARLARI
- 15.04.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KEÇİLİKÖY MAHALLESİ 5609-5604-5607 SOKAKLAR KEÇİLİKÖY KÜME EVLERİ
- 15.04.2022 10:00 12:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI ZEYNEP KARAMUSTAFAOĞLU-ORKİ KİRAZ-İKB GÜLERYÜZ ÖZEL TR-METİN KARABACAK-CEVİZCİ TARIM-RASİM DİRLİK ÖZEL TR- MASKİ KUYUCAKKARAPINAR ÖZEL TR
- 15.04.2022 10:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM KURTULUŞ MAHALLESİ DENİZLİ YOLU ALTI PAPATYA DÜĞÜN SALONU VE ÇEVRESİ
- 15.04.2022 10:00 18:00 TESİS ÇALIŞMASI KOCAÇEŞME MAHALLESİNE BAĞLI DİBAK CADDESİ, 36,23,34,38,63,65,27,48 SOKAKLAR VE BU SOKAKLARA BAĞLI BÖLGELER
- 15.04.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KEÇİLİKÖY MAHALLESİ 5611-5609 SOKAKLAR