15 Eylül Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
Gündem Haberleri
Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 15 Eylül Perşembe günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 15 Eylül Perşembe Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 15 Eylül Perşembe günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 15.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇAMLICA ÇANŞA SELMANHACILAR MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 15.09.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM ARABACIBOZKÖY, BUSMER MADENCİLİK, BÜKNÜŞ, DEREKÖY SUL KOOP, DEREKÖY, ERDELLİ, EVKAFTEPE MERMER, EVKAFTEPE, MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ, MSV MADENCİLİK, MAKYOL, SABANCILAR, SAKARKAYA, SIRTKÖY, SİNDELLİ, SÜLEYMANKÖY, YAŞAM MERMER VE ŞATIRLAR, KARADERE VE TURKCELL KINIK KARADERE BAZ İSTASYONU
- 15.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ŞEHİTLER MAHALESİ; NECAT NİĞDELİ ÖZEL TRAFOSU, AVŞAR MAHALLESİ; MEHMET KUZUCUK, RAHİME DUMAN, YUNUS AYKUT, ALİ KARTALCAN ÖZEL TRAFOLARI İLE ALBAYRAK MAHALLESİNDEKİ ÖZEL TRAFOLAR VE CİVARLARI.
- 15.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KAŞIKÇI KUYUDERE MAH. HACIÜMMETLER PINARBAŞI AYSEL DEMİRARSLAN ÖZEL TR GÖRDES BELEDİYESİ TAŞ OCAĞI ÖZEL TR UMMANDERESİ AKPINAR GÖKSU MAH. AKPINAR MAH. AKPINAR DEVLETHAN KUYUCAK KARAPINAR BEYGİRLER MAH. TR AVEA ATALAN ÖZEL TR ERENLER MASKİ KAŞIKÇI KÖYÜ İÇME SUYU ÖZEL TR KUYUCAK KARAPINAR EREN CÜRA ÖZEL TR PINARBAŞI KÖYÜ KÜRT DAMLARI TR-1 SELÇUK BERTAN ÖZEL TR KAŞIKÇI BAHADIRLAR PINARBAŞI ATALAN TR ÇOMAKLIYAYLA KAŞIKÇI KÖYÜ TURKCELL ATALAN ÖZEL TRT ATALAN RADYOLİNK ÖZEL KAŞIKÇI TAŞPINAR VODAFONE ÖZEL TR FARUK KIRILMIŞ ÖZEL TR H 28 SOLAR GES ÖZEL TR
- 15.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DAĞDERE MAH BİR KISMI,YEĞENOBA,ÇITAK,HAMİT,GÖKÇELER,KURUÇAY,AVDUL,YILDIZ,GÖCEK,YAYAKIRILDIK VE ÜÇ PINAR MAHALLELERİ ANADOLU LİNYİT,FANSA MADENCİLİK,ÜÇPINAR MADENCİLİK,SARP DOĞA ÜRÜNLERİ VE BÖLGEDE BULUNAN TAVUK KÜMESLERİ,BAZ İSTASYONLARI,MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ VE ÖZEL TRAFOLAR.
- 15.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSTASYON MAHALLESİ CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU VE ÇEVRESİ
- 15.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSTASYON MAHALLESİ ALTIN REZİDANS VE ÇEVRESİ
- 15.09.2022 10:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM PAŞAKÖY MAHALLESİ ESKİ MEZARLIK BÖLGESİ (TR-3)
- 15.09.2022 11:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÇAMPINAR TARIMSAL SULAMA TRAFOLARININ BİR KISMI İLE İZZETTİN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, AZİZ ÇELİKDOĞAN TARIMSAL SULAMA TRAFOSU VE CİVARLARI.
- 16.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DELİÇOBAN MAH. BENLİELİ MAH. BENLİELİ İSABEYLİ MAH. NAZIM YILMAZ KÖLEKUYU TAVUK ÇİFT. ÖZEL TR MASKİ KÖLEKUYU MEVKİİ ÖZEL TR MASKİ ŞEYHYAYLA İÇME SUYU ÖZEL TR-1 MASKİ ŞEYHYAYLA İÇME SUYU TR-2 ÖZEL MASKİ DELİÇOBAN İÇME SUYU ÖZEL TR DELİÇOBAN ÜZÜMLÜ TARIMSAL SULAMA ŞEYHYAYLA KURTOĞLU ÇİFTLİĞİ B.ERGÜNLER YOL YAPI İNŞ. SAN.TİC. ÖZEL TR
- 16.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI URGANLI MAHALLESİNİN BİR KISMI.
- 16.09.2022 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM PELİTALAN MAHALLESİ KÖY İÇİ TR-2 TR-3 TR-4 BÖLGELERİ
- 16.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KUMKUYUCAK MAHALLESİ TARIM SULAMA BÖLGESİ.
- 16.09.2022 09:00 11:00 ARIZA ONARIM BAKIM KAPAKLI MAHALLESİ TAMAMI YILDIZ MERMER,KESKİNOĞLU,İBRAHİM BEYİNLİ,KARÇELİK,KURTULUŞ YAĞ,DAYISAN,AKHİSAR MERMER VE CİVARLARI
- 16.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DAĞDERE MAHALLESİ TURKCELL-VODAFONE BAZ İSTASYONLARI TAVUK KÜMESLERİ META NİKEL KOBALT
- 16.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SARISU MAHALLESİ, MENDERES MAHALLESİ, SOĞUKSU MAHALLESİ VE BEŞEYLÜL MAHALLESİ
- 16.09.2022 10:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM CUMHURİYET MAHALLESİNİN; KARACA VE GEYİK SOKAKLARI.
- 16.09.2022 12:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM HÜRRİYET,HACIİSHAK MAHALLELERİNİN BİR KISMI 15-404-405-407-409-396-211-410-411-415-496-452-429-427-442-448-440 SOKAKLAR VE ONTAN KONUTLARI CİVARI NURİ GİYİK,RECEP AKKAYA,ATAKULE,KARAOSMANOĞLU SAN SİT,EGE BALATA,DERYA UN,AKHİSAR BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLERİ,BATI ÇİM,YEŞİL ENERJİ GERİ DÖNÜŞÜM,İMT MÜHENDİSLİK,TARİŞ,ERDENLER BETON,ÇİM BETON,ÖZEL EGE DİYALİZ,AYMER VE CİVARLARI
- 17.09.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ERGENEKON MAHALLESİNİN; ER SOKAK, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN SOKAK VE CİVARLARI.
- 17.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇAMPINAR MAHALLESİNİN TAMAMI.
- 17.09.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ALANDAMLARI EBA TARIM ÖZEL TR BÖLÜKPAŞA MEVKİİ. CABARLAR MEVKİİ. NEDİNA TARIM GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ ÖZEL TR KÖREKE MAH. HASAN TAHSİN KARABİBER ÖZEL TR ERHAN KUM ÖZEL TR KÜREKÇİ BEKİREFE MEVKİ. TEKOM TURİZM VE İLETİŞİM SAN.TİC.LTD.ŞTİ ÖZEL TR ROTA MADEN TAR.HAY.AŞ.N.A ÖZEL TR-1 PRUNUS TARIM YATIRIMLARI SAN. ÖZEL TR-1 OSMANLAR MAH. DAVUT ERTAŞ ÖZEL TR TÜPÜLER KEPEZ MEVKİ. TAŞKÖPRÜ KILCANLAR OVALILAR MEVKİ. PRUNUS ÖZEL TR-2 KALABAK MAH. AYLİN SUNGUR ÖZEL TR ROTA MADENCİLİK ÖZEL TR
- 17.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TEPERİK MAH. ELEK İÇME SUYU ÖZEL TR KUZEYİR MAH. GÜRÇEŞME MAH. YİĞENLER MAH. İMCELER MAH. TURKCELL MİNNETLER ÖZEL TR YAVAŞLAR MAH. İMCELER YENİ MAH. YARBASAN JANDARMA ÖZEL TR MASKİ BÜYÜKKIRAN İÇME SUYU ÖZEL TR MASKİ AZİZBEY İÇME SUYU ÖZEL TR MASKİ İMCELER İÇME SUYU ÖZEL TR ELEK MAH. DANİŞMENTLER MAH. KIŞLAK MAH. MASKİ KÜÇÜKKIRAN İÇME SUYU ÖZEL TR AZİZBEY MAH. BÜYÜKKIRAN MAH.
- 17.09.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM YENİ MAHMUDİYE MAHALLESİ VE CIVARINDAKİ TÜM FABRİKALAR TARIMSAL SULAMALAR
- 17.09.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM CUMHURİYET MAHALLESİ VE CENGİZ TOPEL MAHALLESİNİN BİR KISMI
- 17.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KOLDERE MAHALLESİ TARIM SULAMA ALANLARI İLE İŞLETMELER
- 17.09.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KARAOSMANOĞLU SANAYİ SİTESİ BİR BÖLÜMÜ
- 17.09.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KAYALIOĞLU MAHALLESİ ZAFER CD BARBAROS SK VE CİVARLARI
- 17.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DAĞDERE MAHALLESİ BİR KISMI TR 4-5-6 BÖLGESİ
- 17.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ŞEYH SİNAN MAHALLESİ, ESENTEPE MAHALLESİ, SARISU MAHALLESİ, SOĞUKSU MAHALLESİ, SAKARYA MAHALLESİ VE HACIBEY MAHALLESİ
- 18.09.2022 07:00 08:00 ARIZA ONARIM BAKIM MURADİYE, KARAALİ, KARAORMAN MAHALLELERİ AKGEDİK TOKİ TST VE ÖZEL TRAFOLAR
- 18.09.2022 07:00 08:00 ARIZA ONARIM BAKIM AKÇAKÖY, ASMACIK, AVDAL, BAĞYOLU, BELENYENİCE, BEYDERE, BOSTANLAR, BÜYÜKSÜMBÜLLER, ÇAMKÖY, ÇAMLICA, ÇINARLIKUYU, DAVUTLAR, DAZYURT, DEMİRCİ, DURASILLI, DÜZLEN, EVRENOS, GÖKBEL, GÜLBAHÇE, HALITLI, İLYASÇILAR, KAĞAN, KALEKÖY, KALEMLİ, KARAAHMETLİ, KARAHÜSEYİNLİ, KARAKILIÇLI, KARAVELİLER, KARAYAĞCIHACILAR, KARAYENİCE, KIRANÇİFTLİĞİ, KIŞLAKÖY, KOCAKORU, KORUKÖY, KOZAKLAR, KÜÇÜKBELEN, KÜÇÜKSÜMBÜLLER, MALDAN, MOLLASÜLEYMANLI, MURADİYE, MÜSLİH, ORTAKÖY, OSMANCALI, OTMANLAR, ÖRENCİK, ÖRSELLİ, PELİTALAN, PINARKÖY, RECEPLİ, SAKALLI, SARIAHMETLİ, SARIALAN, SARINASUHLAR, SARMA, SEYİTLİ, SÜMBÜLTEPE, SÜNGÜLLÜ, ŞAMAR, TÜRKMEN, UZUNLAR, ÜÇPINAR, YAĞCILAR, YAYLAKÖY, YUNTDAĞIKÖSELER, YUNTDAĞYENİCE MAHALLELERİ TST VE ÖZEL TRAFOLAR
- 18.09.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI 2. ANAFARTALAR MAHALLESİ 1527, 1508, 1510, 1512, 1525, 1521, 1523 SOKAKLAR VE HALİL ERDOĞAN CADDESİ GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL, STATYUM ÖZEL TRAFOLAR
- 18.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KAYIŞLAR, DİLEK, YENİOSMANİYE MAHALLELERİ İLE İŞLETME VE TARIM SULAMA BÖLGELERİ.
- 18.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DADAĞLI MAHALLESİ, SELİMİYEMAHALLESİ DUTLUKUYU MEVKİİ, ÇARIKKARALAR MAHALLESİ, EMCELLİ MAHALLESİ KARAOĞLANLAR MEVKİİ