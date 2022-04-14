14 Nisan Manisa elektrik kesintisi listesi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

MANİSA (Haberler.com) - Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 14 Nisan Perşembe günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

14.04.2022 09:00 11:00 TESİS ÇALIŞMASI 75.YIL MAHALLESİ 5383,5381,5332,5379,5338,5383,5391,5328,5336,5387,5340,5393,5342,5334,5326,5399,5401, ŞEHİT MEHMET SAVUNMAZ SOKAK VE MEHMET AKİF ERSOY CD.

14.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BAKIR MAHALLESİ TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLAR

14.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI 75.YIL MAHALLESİ 5330,5351,5353,5349,5306 VE BAHRİSARITEPE CADDESİ

14.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI GÖKEYÜP SARISU VE ÖKÜZCÜK MEVKİİ

14.04.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM YUKARI KEMER NARLI MAHALLESİ VE NARDES TARIM GIDA ÖZEL TRAFOSU

14.04.2022 09:00 10:00 ARIZA ONARIM BAKIM GÜNEYDAMLARI MAHALLESİ KILLILAR MEVKİİ, KAHRAMANLAR, ZİYANLAR, YENİKÖY, ÖZPINAR MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLARI

14.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ÖZPINAR MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR

14.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HACIİSHAK MAHALLESİ KARAOSMANOĞLU SAN SİTESİ TAMAMI,CUMHURİYET VE HACIİSHAK MAHALLELERİ 136-251-252-250-267/2 SOKAK VE CİVARLARI

14.04.2022 09:00 10:00 ARIZA ONARIM BAKIM İNÖNÜ MAHALLESİ BİR KISMI - HACIİSHAK MAHALLESİ BİR KISMI ADALET SARAYI YELDEĞİRMENİ, NURİ GİYİK SAN SİT BİR KISMI

14.04.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM IŞIKLAR TEPEKÖY KİLLİK CABERFAKILI SERİNYAYLA SELCE KARACALAR ÇARIKTEKKE MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLARI

14.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KİLLİK MAHALLESİ MERA MEVKİİ

14.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MASKİ İÇME SUYU TESİSİ-SARNIÇ KÜÇÜKALAN-DURASIL-KARASUNNE-SEHA YAPI İNŞ HAYV SAN TİC-CENGİZ GEYİK KAHYALAR TAVUK KÜMESLERİ-SARNIÇ DEDE-YENİ MAHALLE-KABAAĞAÇKIRAN-AKH ORMAN İŞLETME-BABOMAR MERMERCİLİK-KARAVELİLER-ABDURRAHMAN AYYILDIZ GES-DUDU SÖZCÜER GES VE CİVARLARI

14.04.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÜZELYURT MAHALLESİ 5789-5744-5785-5744-5774 SOKAKLAR

14.04.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÜZELYURT MAHALLESİ 5791-5780-5774-5750 SOKAKLAR SÜRMENE CADDESİ

14.04.2022 10:00 18:00 TESİS ÇALIŞMASI YÖRÜK VE DEDETAŞI MAHALLESİNE BAĞLI 370,389,364,504,489,502,345 SOKAKLAR BU SOKAKLARA BAĞLI ALANLAR

14.04.2022 12:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM KAYIŞLAR, DİLEK, YENİOSMANİYE MAHALLELERİ İLE İŞLETME VE TARIM SULAMA ALANLARI

14.04.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÜZELYURT MAHALESİ 5801-5770 SOKAKLAR POLİNANS LİSESİ

14.04.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÜZELYURT MAHALLESİ 5801-5770-5772-5774 SOKAKLAR FEN LİSESİ

14.04.2022 17:00 18:00 ARIZA ONARIM BAKIM GÜNEYDAMLARI MAHALLESİ KILLILAR MEVKİİ, KAHRAMANLAR, ZİYANLAR, YENİKÖY, ÖZPINAR MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLARI

14.04.2022 17:00 18:00 ARIZA ONARIM BAKIM İNÖNÜ MAHALLESİ BİR KISMI - HACIİSHAK MAHALLESİ BİR KISMI ADALET SARAYI YELDEĞİRMENİ,NURİ GİYİK SAN SİT BİR KISMI

14.04.2022 17:00 18:00 ARIZA ONARIM BAKIM IŞIKLAR TEPEKÖY KİLLİK CABERFAKILI SERİNYAYLA SELCE KARACALAR ÇARIKTEKKE MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLARI

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