14 Eylül Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 14 Eylül Çarşamba günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 14 Eylül Çarşamba Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 14 Eylül Çarşamba günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 14.09.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ŞELİMŞAHLAR, TİLKİKÖY, TEPECİK VE CİVARINDAKİ TİCARETHANELER VE SULAMALAR
- 14.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AHMETLİ İBRAHİMAĞA ŞEREMET ŞEHİTLİOĞLU PABUCLU MAHALLELERİ VE SOKAKLAR ÖZEL TRAFOLAR VE GESLER
- 14.09.2022 09:00 16:00 TESİS ÇALIŞMASI 2. ANAFARTALAR MAHALLESİ 1519, 1521, 1516, 1514, 1517 SOKAKLAR
- 14.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI IRLAMAZ MAHLALLESİ ÖZEL TRAFOLARI, AŞAĞI BOZKIR, ÇATALKÖPRÜ, GÖKGEDİK, KAYRAK, BOZKIR, AYVACIK MAHALLELERİ İLE BU MAHALLERİN ÇEVRESİNDEKİ İŞLETMELER, BESİ ÇİFTLİKLERİ, MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ, TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ, GSM BAZ İSTASYONLARI VE CİVARLARI.
- 14.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BALIKLI MAH. BAYAT MAH. KILCANLAR MAH. MASKİ KILCANLAR İÇME SUYU ÖZEL TR KILCANLAR GÖLCÜK MEVKİ. SARIALİLER MAH. RAYİHA TARIM ÖZEL TR AVEA-VODAFONE YAKAKÖY ÖZEL TR MASKİ BAYAT İÇME SUYU ÖZEL TR-2 YAKAKÖY ULUBEY MEVKİ. MASKİ BAYAT İÇME SUYU ÖZEL TR-1 DEREÇİFTLİK ESENÇAY MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL TR SARIALİLER KALE MAH. BAYAT ALANDAMLARI KORUBAŞI MAH. MASKİ KORUBAŞI İÇME SUYU ÖZEL TR TÜPÜLER DEREBAŞI DEREÇİFTLİK ERSİN KENAR ÖZEL TR CONCEPT İNVERSMENT ÖZEL TR BALIKLI ÇAMBEYLİ MASKİ SARIALİLER İÇME SUYU ÖZEL TR NERO İNOVASYON İÇ VE DIŞ TİC. ÖZEL TR ÇİĞİLLER OKÇULAR MEVKİ. ÇİĞİLLER YASSIALAN MEVKİ. ÇİĞİLLER MAH.
- 14.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MENDERES MAHALLESİ, YENİ MAHALLE, ILICA MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 15.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇAMLICA ÇANŞA SELMANHACILAR MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 15.09.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM ARABACIBOZKÖY, BUSMER MADENCİLİK, BÜKNÜŞ, DEREKÖY SUL KOOP, DEREKÖY, ERDELLİ, EVKAFTEPE MERMER, EVKAFTEPE, MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ, MSV MADENCİLİK, MAKYOL, SABANCILAR, SAKARKAYA, SIRTKÖY, SİNDELLİ, SÜLEYMANKÖY, YAŞAM MERMER VE ŞATIRLAR, KARADERE VE TURKCELL KINIK KARADERE BAZ İSTASYONU
- 15.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ŞEHİTLER MAHALESİ; NECAT NİĞDELİ ÖZEL TRAFOSU, AVŞAR MAHALLESİ; MEHMET KUZUCUK, RAHİME DUMAN, YUNUS AYKUT, ALİ KARTALCAN ÖZEL TRAFOLARI İLE ALBAYRAK MAHALLESİNDEKİ ÖZEL TRAFOLAR VE CİVARLARI.
- 15.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KAŞIKÇI KUYUDERE MAH. HACIÜMMETLER PINARBAŞI AYSEL DEMİRARSLAN ÖZEL TR GÖRDES BELEDİYESİ TAŞ OCAĞI ÖZEL TR UMMANDERESİ AKPINAR GÖKSU MAH. AKPINAR MAH. AKPINAR DEVLETHAN KUYUCAK KARAPINAR BEYGİRLER MAH. TR AVEA ATALAN ÖZEL TR ERENLER MASKİ KAŞIKÇI KÖYÜ İÇME SUYU ÖZEL TR KUYUCAK KARAPINAR EREN CÜRA ÖZEL TR PINARBAŞI KÖYÜ KÜRT DAMLARI TR-1 SELÇUK BERTAN ÖZEL TR KAŞIKÇI BAHADIRLAR PINARBAŞI ATALAN TR ÇOMAKLIYAYLA KAŞIKÇI KÖYÜ TURKCELL ATALAN ÖZEL TRT ATALAN RADYOLİNK ÖZEL KAŞIKÇI TAŞPINAR VODAFONE ÖZEL TR FARUK KIRILMIŞ ÖZEL TR H 28 SOLAR GES ÖZEL TR
- 15.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DAĞDERE MAH BİR KISMI,YEĞENOBA,ÇITAK,HAMİT,GÖKÇELER,KURUÇAY,AVDUL,YILDIZ,GÖCEK,YAYAKIRILDIK VE ÜÇ PINAR MAHALLELERİ ANADOLU LİNYİT,FANSA MADENCİLİK,ÜÇPINAR MADENCİLİK,SARP DOĞA ÜRÜNLERİ VE BÖLGEDE BULUNAN TAVUK KÜMESLERİ,BAZ İSTASYONLARI,MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ VE ÖZEL TRAFOLAR.
- 15.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSTASYON MAHALLESİ CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU VE ÇEVRESİ
- 15.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSTASYON MAHALLESİ ALTIN REZİDANS VE ÇEVRESİ
- 15.09.2022 10:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM PAŞAKÖY MAHALLESİ ESKİ MEZARLIK BÖLGESİ (TR-3)
- 15.09.2022 11:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÇAMPINAR TARIMSAL SULAMA TRAFOLARININ BİR KISMI İLE İZZETTİN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, AZİZ ÇELİKDOĞAN TARIMSAL SULAMA TRAFOSU VE CİVARLARI.
- 16.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DELİÇOBAN MAH. BENLİELİ MAH. BENLİELİ İSABEYLİ MAH. NAZIM YILMAZ KÖLEKUYU TAVUK ÇİFT. ÖZEL TR MASKİ KÖLEKUYU MEVKİİ ÖZEL TR MASKİ ŞEYHYAYLA İÇME SUYU ÖZEL TR-1 MASKİ ŞEYHYAYLA İÇME SUYU TR-2 ÖZEL MASKİ DELİÇOBAN İÇME SUYU ÖZEL TR DELİÇOBAN ÜZÜMLÜ TARIMSAL SULAMA ŞEYHYAYLA KURTOĞLU ÇİFTLİĞİ B.ERGÜNLER YOL YAPI İNŞ. SAN.TİC. ÖZEL TR
- 16.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI URGANLI MAHALLESİNİN BİR KISMI.
- 16.09.2022 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM PELİTALAN MAHALLESİ KÖY İÇİ TR-2 TR-3 TR-4 BÖLGELERİ
- 16.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KUMKUYUCAK MAHALLESİ TARIM SULAMA BÖLGESİ.
- 16.09.2022 09:00 11:00 ARIZA ONARIM BAKIM KAPAKLI MAHALLESİ TAMAMI YILDIZ MERMER,KESKİNOĞLU,İBRAHİM BEYİNLİ,KARÇELİK,KURTULUŞ YAĞ,DAYISAN,AKHİSAR MERMER VE CİVARLARI
- 16.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DAĞDERE MAHALLESİ TURKCELL-VODAFONE BAZ İSTASYONLARI TAVUK KÜMESLERİ META NİKEL KOBALT
- 16.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SARISU MAHALLESİ, MENDERES MAHALLESİ, SOĞUKSU MAHALLESİ VE BEŞEYLÜL MAHALLESİ
- 16.09.2022 10:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM CUMHURİYET MAHALLESİNİN; KARACA VE GEYİK SOKAKLARI.
- 16.09.2022 12:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM HÜRRİYET,HACIİSHAK MAHALLELERİNİN BİR KISMI 15-404-405-407-409-396-211-410-411-415-496-452-429-427-442-448-440 SOKAKLAR VE ONTAN KONUTLARI CİVARI NURİ GİYİK,RECEP AKKAYA,ATAKULE,KARAOSMANOĞLU SAN SİT,EGE BALATA,DERYA UN,AKHİSAR BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLERİ,BATI ÇİM,YEŞİL ENERJİ GERİ DÖNÜŞÜM,İMT MÜHENDİSLİK,TARİŞ,ERDENLER BETON,ÇİM BETON,ÖZEL EGE DİYALİZ,AYMER VE CİVARLARI
- 17.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TEPERİK MAH. ELEK İÇME SUYU ÖZEL TR KUZEYİR MAH. GÜRÇEŞME MAH. YİĞENLER MAH. İMCELER MAH. TURKCELL MİNNETLER ÖZEL TR YAVAŞLAR MAH. İMCELER YENİ MAH. YARBASAN JANDARMA ÖZEL TR MASKİ BÜYÜKKIRAN İÇME SUYU ÖZEL TR MASKİ AZİZBEY İÇME SUYU ÖZEL TR MASKİ İMCELER İÇME SUYU ÖZEL TR ELEK MAH. DANİŞMENTLER MAH. KIŞLAK MAH. MASKİ KÜÇÜKKIRAN İÇME SUYU ÖZEL TR AZİZBEY MAH. BÜYÜKKIRAN MAH.