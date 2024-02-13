13 ŞUBAT (BUGÜN) HANGİ DİZİLER VAR? | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?

13 Şubat 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D'de neler var? TV yayın akışına göre bu akşam TV'de neler var ve bugün (13 Şubat) hangi diziler yayınlanacağı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? sorusuna aratıyor. İşte, 13 Şubat 2024 Salı akşamı dizileri!

TRT YAYIN AKIŞI

05:30 İncir Ağacı

06:40 Benim Adım Melek

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Seksenler

14:20 Gönül Dağı

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti (Yerli Sinema)

22:50 Bir Sevdadır

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

22:15 Bahar

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Yabani

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yabani

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Senden Önce

22:45 Senden Önce

TV8 YAYIN AKIŞI