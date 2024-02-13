13 ŞUBAT (BUGÜN) HANGİ DİZİLER VAR? | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?
13 Şubat 2024 pazartesi günü televizyon kanallarında hangi programların yayınlanacağı merak ediliyor. Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1'in bugünkü yayın akışlarına dair detaylar haberimizde. 13 ŞUBAT (BUGÜN) HANGİ DİZİLER VAR? | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?
13 Şubat 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D'de neler var? TV yayın akışına göre bu akşam TV'de neler var ve bugün (13 Şubat) hangi diziler yayınlanacağı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? sorusuna aratıyor. İşte, 13 Şubat 2024 Salı akşamı dizileri!
TRT YAYIN AKIŞI
- 05:30 İncir Ağacı
- 06:40 Benim Adım Melek
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:10 Seksenler
- 14:20 Gönül Dağı
- 17:40 Lingo Türkiye
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti (Yerli Sinema)
- 22:50 Bir Sevdadır
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Bahar
- 22:15 Bahar
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 atv Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
- 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12:00 Yasak Elma
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Yabani
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Yabani
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 06:45 Küçük Ağa
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Camdaki Kız
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk ve Umut
- 17:30 Arka Sokaklar
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Senden Önce
- 22:45 Senden Önce
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:00 Dizi
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Aramızda Kalmasın
- 11:15 Survivor All Star 2024
- 12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 14:00 Survivor Ekstra
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star 2024