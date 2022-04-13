13 Nisan Manisa elektrik kesintisi listesi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

MANİSA (Haberler.com) - Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 13 Nisan Çarşamba günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

13.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI CENKYERİ MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ KARCI SOK HUZUR SOK DOĞANEVLER KÜMESİ NADİR HAKKI ÖNEN CAD HÜRRİYET CAD SİMAV SOK CAN SOK YILDIZ SOK ŞAHİN SOK SELVİ SOK GÜVERCİN SOK AŞAĞI PINAR CAD DÖNÜCÜ SOK ŞEN SOK MADENCİ SOK ÇETİN SOK DUTLU KUYU SOK AVCI SOK NİZAMOĞLU SOK ÖZAY SOK GÜL SOK EKİN SOK ADNAN MENDERES CAD MALAZGİRT SOK MANOLYA SOK ÇERKEZ HAMİDİYE MAHALLESİ TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLAR.

13.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DURASIL ÇINARLAR, ŞEHİTLER, ÇORUK, SEĞİRDİM ÇALTILI ÇUKUR MAHALLELERİ, MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ YEŞİL AKHİSAR YEMEK VE MUSTAFA GÖKALP ÖZEL TR

13.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KAVAKLIDERE MAHALLESİ DEMİR YOLU ALTI TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR

13.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KINIK MASKİ ÖZEL TR

13.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YEŞİLYURT GÜMÜŞÇAY SOBRAN CABERKAMARA CABERBURHAN AYDOĞDU SERİNKÖY İSMAİLBEY MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR

13.04.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DERE MAHALLESİ 3503-3661-3600-3101-3001-3609-3602 SOKAKLAR

13.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MASKİ İÇME SUYU TESİSİ-SARNIÇ KÜÇÜKALAN-DURASIL-KARASUNNE-SEHA YAPI İNŞ HAYV SAN TİC-CENGİZ GEYİK KAHYALAR TAVUK KÜMESLERİ-SARNIÇ DEDE-YENİ MAHALLE-KABAAĞAÇKIRAN-AKH ORMAN İŞLETME-BABOMAR MERMERCİLİK-KARAVELİLER-ABDURRAHMAN AYYILDIZ GES-DUDU SÖZCÜER GES VE CİVARLARI

13.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI BARBAROS MAHALLESİ 4441,4472,4478,4467,4474,4457,4459,4480,4496,4494,4492,4490 SOKAKLAR

13.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI 75.YIL MAHALLESİ 5349,5306,5351,VALİ AZİZ BEY CD.VE BAHRİ SARITEPE CD.

13.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ULUCAMİ MAHALLESİNİN; DEMİR YOLU ALTINDA KALAN KISMI, GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU, TARİŞ HİZMET BİNASI, KÜME EVLER, ZAFER MAHALLESİNİN; FIRIN, ŞEHİTLER, İSTİKLAL, MEHMET AKİF, MANOLYA, ÇİÇEK, ŞEBBOY, MARMARA, DENİZ, NEHİR SOKAKLARI VE AHMETLİ DEVLET HASTANESİ VE CİVARLARI.

13.04.2022 10:30 16:30 ARIZA ONARIM BAKIM YUKARI SART MAHALLESİ TAMAMI VE BU BÖLGEDE BULUNAN TİCARETHANELER, POMZA MADENCİLİK VE TRAFİK UYARI İKAZ SİNYALİZASYONLARI

13.04.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TEVFİKİYE MAHALLESİ 3807-3518-3411-3805-3802-3803-3909-3811-SOKAKLAR

13.04.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TEVFİKİYE MAHALLESİ 3518-3521-3519-3521-3517-3800 SOKAKLAR

13.04.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TEVFİKİYE MAHALLESİ 3900-3901-3806-3902-3903-3806-3804 SOKAKLAR

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