13 Eylül Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 13 Eylül Salı günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 13 Eylül Salı Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 13 Eylül Salı günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 13.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YEĞENOBA,UZUNALAN MAHALLELERİ
- 13.09.2022 09:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM HAFSA SULTAN, MESİR, LALELİ, FATİH MAHALLESİ
- 13.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AYAZÖREN HAMİDİYE ENCEKLER COMAKLIDAMLARI CİNCİNLER SOK VE ÖZEL TRAFOLAR GESLER
- 13.09.2022 09:00 16:00 TESİS ÇALIŞMASI 2. ANAFARTALAR MAHALLESİ 1527, 1508, 1510, 1512, 1525, 1521, 1523 SOKAKLAR VE HALİL ERDOĞAN CADDESİ
- 13.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSTASYONALTI MAHALLESİNİN; SANCAK, KOOPERATİF, SAYGIN, YAVUZ SOKAKLARI, KÜME EVLERİ MEVKİİ VE CİVARLARI.
- 13.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSTASYONALTI MAHALLESİNİN; ÖZ, DAĞLI, TURAL, SAPANLI, KISMALI, KALE, SULTAN SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 13.09.2022 09:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM URGANLI MAHALLESİNİN; MERA MEVKİİ ÖZEL TRAFOLARI, KARAKÖY MAHALLESİNDEKİ KEMAL DOĞRU VE ARK., ZEKİ BOZTAŞ VE ARK. ÖZEL TRAFOLARI, KARKIN MAHALLESİNİN; AYŞE ORHAN VE ARK., M. ALİ KARADENİZ VE ARK., MEHMET BALKIZ VE ARK. ÖZEL TRAFOLARI, BESİ ÇİFTLİKLERİ VE CİVARLARI.
- 13.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MALAZ BAĞBAŞI MEVKİ. DUTLUCA MAH. MALAZ MAH. BEĞEL TARIMSAL KALKINMA KOOP ÖZEL TR KABAKOZ MAH. GEDİZ MADENCİLİK NAK.AKARYAKIT İŞL.TİC.LTD ÖZEL TR BEĞEL DEĞİRMENBOĞAZI TR-1 MASKİ BEĞEL İÇME SUYU ÖZEL TR BEĞEL MAH. CONCEPT İNVESTMENT LTD. ŞTİ ÖZEL TR BÖREZ MAH.
- 13.09.2022 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM EMİNBEY, KIZILAVLU, ESKİ SİNDEL, PAŞAÇİFTLİĞİ, ORAKLAR, HACIKÖSELİ, AKÇAKÖY, MAMATLI, AKYAR, AKVİRAN, GANEVLİ, İĞDECİK, MERSİNLİ, DERBENT MAHALLELERİ VE BU BÖLGELERDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA, TİCARETHANE ÖZEL TRAFOLARINDA
- 13.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİCE MAHALLESİ, FATİH MAHALLESİ, HACIBEY MAHALLESİ, İSTASYON MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 14.09.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ŞELİMŞAHLAR, TİLKİKÖY, TEPECİK VE CİVARINDAKİ TİCARETHANELER VE SULAMALAR
- 14.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AHMETLİ İBRAHİMAĞA ŞEREMET ŞEHİTLİOĞLU PABUCLU MAHALLELERİ VE SOKAKLAR ÖZEL TRAFOLAR VE GESLER
- 14.09.2022 09:00 16:00 TESİS ÇALIŞMASI 2. ANAFARTALAR MAHALLESİ 1519, 1521, 1516, 1514, 1517 SOKAKLAR
- 14.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI IRLAMAZ MAHLALLESİ ÖZEL TRAFOLARI, AŞAĞI BOZKIR, ÇATALKÖPRÜ, GÖKGEDİK, KAYRAK, BOZKIR, AYVACIK MAHALLELERİ İLE BU MAHALLERİN ÇEVRESİNDEKİ İŞLETMELER, BESİ ÇİFTLİKLERİ, MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ, TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ, GSM BAZ İSTASYONLARI VE CİVARLARI.
- 14.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BALIKLI MAH. BAYAT MAH. KILCANLAR MAH. MASKİ KILCANLAR İÇME SUYU ÖZEL TR KILCANLAR GÖLCÜK MEVKİ. SARIALİLER MAH. RAYİHA TARIM ÖZEL TR AVEA-VODAFONE YAKAKÖY ÖZEL TR MASKİ BAYAT İÇME SUYU ÖZEL TR-2 YAKAKÖY ULUBEY MEVKİ. MASKİ BAYAT İÇME SUYU ÖZEL TR-1 DEREÇİFTLİK ESENÇAY MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL TR SARIALİLER KALE MAH. BAYAT ALANDAMLARI KORUBAŞI MAH. MASKİ KORUBAŞI İÇME SUYU ÖZEL TR TÜPÜLER DEREBAŞI DEREÇİFTLİK ERSİN KENAR ÖZEL TR CONCEPT İNVERSMENT ÖZEL TR BALIKLI ÇAMBEYLİ MASKİ SARIALİLER İÇME SUYU ÖZEL TR NERO İNOVASYON İÇ VE DIŞ TİC. ÖZEL TR ÇİĞİLLER OKÇULAR MEVKİ. ÇİĞİLLER YASSIALAN MEVKİ. ÇİĞİLLER MAH.
- 14.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MENDERES MAHALLESİ, YENİ MAHALLE, ILICA MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR