10 - 11 Eylül Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 10 Eylül Cumartesi günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 10 Eylül Cumartesi Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 10 Eylül Cumartesi günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 10.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ESKİN KAZIKLI PINARLAR KARATAŞTERZİLER TEPEYNİHAN VE ÖZEL TRAFOLAR
- 10.09.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM GÜZELYURT MAHALLESİ 5750, 5805, 5780, SOKAK VE SÜRMENE, DR. İBRAHİM ERDEMİR CADDESİ
- 10.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KEÇİLİKÖY MAHALLESİ CIVARINDAKİ OTELLER VE TİCARETHANELER
- 10.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KOVANCI MAH. BAYRAMŞAH MAH. KEMAH MAH AVEA KILAVUZLAR ÖZEL TR TURKCELL KILAVUZLAR ÖZEL TR KULALAR MAH. KULALAR İÇME SUYU ÖZEL TR KILAVUZLAR TR-1 KUZUKÖY MAH. KAYRANOKÇULAR MAH. YUKARI KILAVUZLAR KARAPINAR MEVKİ. KILAVUZLAR MAH.
- 10.09.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI ULUCAMİ,EFENDİ MAHALLELERİNİN BİR KISMI 280 SOKAK SONU SINDIRGI YOLU,ŞERİFOĞLU DEĞİRMEN VE CİVARLARI374 SOKAK SONU KARAYOLLARI SOMA KAVŞAĞI VE CİVARLARI
- 10.09.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM BEŞEYLÜL MAHALLESİNE BAĞLI 290 VE 292 SOKAKLAR
- 10.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇITAK MAHALLESİ TAMAMI
- 10.09.2022 10:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM BAKLACI MAHALLESİ ARITMA TESİSİ VE ÇEVRESİ
- 10.09.2022 12:00 15:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI BARIŞ MAHALLESİ SANAYİ SİTESİ BÖLGESİ
- 11.09.2022 05:00 07:00 ARIZA ONARIM BAKIM TURGUTLU DEVLET HASTANESİ, TURGUTLU DİŞ HASTANESİ, MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ VE ATATÜRK MAHALLESİNİN BİR KISMI İLE BİRYİĞİT HAYVANCILIK, MEHMET KAYA, MASKİ İÇME SUYU ÖZEL TRAFOLARI VE CİVARLARI.
- 11.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI 75 YIL MAHALLESİ SANAYİ BÖLGESİ
- 11.09.2022 09:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÇAMPINAR VE İZZETTİN MAHALLELERİNİN TAMAMI İLE BU MAHALLELERDEKİ TARIMSAL SULAMA VE BESİ ÇİFTLİĞİ ÖZEL TRAFOLARI VE CİVARLARI.
- 11.09.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI MUSTAFA KEMAL MAHALLESİNİN BİR KISMI İLE ALİ TAMGENÇ, AYANLAR ÇIRÇIR ÖZEL TRAFOLARI VE CİVARLARI.
- 11.09.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HÜRRİYET MAHALLESİ 151-450-461-455-501-449-448-445 SOKAKLAR VE ÖZEL DOĞUŞ HASTANESİ,METEOROLOJİ,İLÇE TARIM VE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ CİVARLARI
- 11.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DAĞDERE MAHALLESİ BİR KISMI
- 11.09.2022 09:30 14:30 TESİS ÇALIŞMASI ATATÜRK GAZİLER MAHALLESİNE BAĞLI AKHİSAR CADDESİ, 600,595,597,541,602,539,604, VE 549 SOKAKLARDA AYRICA BU SOKAKLARA BAĞLI BÖLGELER
- 11.09.2022 15:00 18:00 TESİS ÇALIŞMASI ÇAVLU BÖLGESİNE BAĞLI BALİLİLER SANAYİ, AYÇELİK TARIM VE TARIMSAL SULAMA TRAFOSU
- 12.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AYVATLAR EMRE BAYRAMŞAH KENGER YAĞBASTI ERENBAĞ ŞIHLI MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 12.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İNCESU MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR GESLER
- 12.09.2022 09:00 12:00 TESİS ÇALIŞMASI KAVAKLIDERE MAHALLESİ DEMİR YOLU ALTI
- 12.09.2022 09:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM APPAK MAHALLESİ, TİRKEŞ MAHALLESİ KOYUNCU MAHALLESİ,AZİMLİ MAHALLESİ, HACIMUSA MAHALLESİ, GÖZLET MAHALLESİ İŞLETMELER VE TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI
- 12.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI URGANLI MAHALLESİNİN BİR KISMI.
- 12.09.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AŞAĞIÇOBANİSA MAH. VATAN CADDESİ FEVZİPAŞA MAH.UNSOY TARIM GURME- VE CIVARINDAKİ TÜM FABRİKALAR TİCARETHANELER
- 12.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI EDEN ZİRAİ ÖZEL TR AZİMLİ KÖYÜ ENGİNLER TARIM GIDA LTD. ŞTİ ÖZEL TR HANLAR TARIM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. ÖZEL TR EBRU ELDEM GÖKDERE VE ARK. ÖZEL TR GÜNDOĞDU KÖYÜ ABDULLAH FİDAN ÖZEL TR KİLLİK KÖYÜ VİSTA TARIM ÖZEL TR MASKİ KİLLİK KÖYÜ İÇME SUYU ÖZEL TR KİLLİK TOPALLI GÖKYÜZÜ TARIM ÖZEL TR BOZBURUN MAH. KİLLİK BEYNAMAZLI ALİ BOZKAYA ÖZEL TR UĞURLU MAH. ANEMİS TAŞIMACILIK ÖZEL TR MEYFİD FİDAN TARIM ÜRÜNLERİ ÖZEL TR MUSTAFA CÜNEYT ÖZER TR KİBANA TARIM ÖZEL TR OĞUZ BEKİR ÇAKIR ÖZEL TR KINIK KÖYÜ MAH. A.T.M. PLAZA PETROL SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ ÖZEL TR İLHAN SARI ÖZEL TR MESTANLI KÖYÜ MAH. MASKİ AMBARKAYA İÇME SUYU ÖZEL TR YARDERE KÖYÜ MAH. ARİF YENAL GÖKYILDIRIM ÖZEL TR AZİMLİ AMBARKAYA GÖÇYOLU TARIM HAYVANCILIK LTD.ŞTİ. ÖZEL TR MASKİ KINIK KÖYÜ İÇME SUYU ÖZEL TR MASKİ YARDERE İÇME SUYU ÖZEL TR AKÇAALAN KÖYÜ MAH. ABDURRAHİM DİRİK ÖZEL TR VELİ CEYLAN ÖZEL TR TRABZON TAR. YAT.SAN. TİC. A.Ş. ÖZEL TR MASKİ AKÇAALAN İÇME SUYU ÖZEL TR YERYÜZÜ TARIM YAT.A.Ş. ÖZEL TR KİBANA TARIM YAT.SAN. ÖZEL TR AKÇAALAN ÇAKALLAR TR-2 TRABZON TAR. YAT.SAN. TİC. A.Ş. ÖZEL TR-2 YAVUZ ARIKAN ÖZEL TR VİSTA TARIM ÖZEL TR İLHAN SARI ÖZEL ARİF YENAL GÖKYILDIRIM ÖZEL TR TRABZON TARIM YATIRIM ÖZEL TR NEPTÜN TAVUKÇULUK ÖZEL TR İLHAN SARI ÖZEL TR EMRAH COŞKUN ÖZEL TR DÖĞÜŞÖREN MAH. SEVİLAY UÇAR ÖZEL TR
- 12.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YEĞENOBA UZUNALAN MAHALLESİ
- 12.09.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AŞAĞIÇOABNİSA MAHALLESİ FABRİKA -İSTASYON ESİN MENEKSE SOKAK İNKILAP CADDESİ CUMHURİYET CADDESİ VATAN CADDESİ VE CIVARINDAKİ TÜM SOKAKLAR
- 13.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YEĞENOBA,UZUNALAN MAHALLELERİ
- 13.09.2022 09:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM HAFSA SULTAN, MESİR, LALELİ, FATİH MAHALLESİ
- 13.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AYAZÖREN HAMİDİYE ENCEKLER COMAKLIDAMLARI CİNCİNLER SOK VE ÖZEL TRAFOLAR GESLER
- 13.09.2022 09:00 16:00 TESİS ÇALIŞMASI 2. ANAFARTALAR MAHALLESİ 1527, 1508, 1510, 1512, 1525, 1521, 1523 SOKAKLAR VE HALİL ERDOĞAN CADDESİ
- 13.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSTASYONALTI MAHALLESİNİN; SANCAK, KOOPERATİF, SAYGIN, YAVUZ SOKAKLARI, KÜME EVLERİ MEVKİİ VE CİVARLARI.
- 13.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSTASYONALTI MAHALLESİNİN; ÖZ, DAĞLI, TURAL, SAPANLI, KISMALI, KALE, SULTAN SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 13.09.2022 09:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM URGANLI MAHALLESİNİN; MERA MEVKİİ ÖZEL TRAFOLARI, KARAKÖY MAHALLESİNDEKİ KEMAL DOĞRU VE ARK., ZEKİ BOZTAŞ VE ARK. ÖZEL TRAFOLARI, KARKIN MAHALLESİNİN; AYŞE ORHAN VE ARK., M. ALİ KARADENİZ VE ARK., MEHMET BALKIZ VE ARK. ÖZEL TRAFOLARI, BESİ ÇİFTLİKLERİ VE CİVARLARI.
- 13.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MALAZ BAĞBAŞI MEVKİ. DUTLUCA MAH. MALAZ MAH. BEĞEL TARIMSAL KALKINMA KOOP ÖZEL TR KABAKOZ MAH. GEDİZ MADENCİLİK NAK.AKARYAKIT İŞL.TİC.LTD ÖZEL TR BEĞEL DEĞİRMENBOĞAZI TR-1 MASKİ BEĞEL İÇME SUYU ÖZEL TR BEĞEL MAH. CONCEPT İNVESTMENT LTD. ŞTİ ÖZEL TR BÖREZ MAH.
- 13.09.2022 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM EMİNBEY, KIZILAVLU, ESKİ SİNDEL, PAŞAÇİFTLİĞİ, ORAKLAR, HACIKÖSELİ, AKÇAKÖY, MAMATLI, AKYAR, AKVİRAN, GANEVLİ, İĞDECİK, MERSİNLİ, DERBENT MAHALLELERİ VE BU BÖLGELERDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA, TİCARETHANE ÖZEL TRAFOLARINDA
- 13.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİCE MAHALLESİ, FATİH MAHALLESİ, HACIBEY MAHALLESİ, İSTASYON MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 14.09.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ŞELİMŞAHLAR, TİLKİKÖY, TEPECİK VE CİVARINDAKİ TİCARETHANELER VE SULAMALAR
- 14.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AHMETLİ İBRAHİMAĞA ŞEREMET ŞEHİTLİOĞLU PABUCLU MAHALLELERİ VE SOKAKLAR ÖZEL TRAFOLAR VE GESLER
- 14.09.2022 09:00 16:00 TESİS ÇALIŞMASI 2. ANAFARTALAR MAHALLESİ 1519, 1521, 1516, 1514, 1517 SOKAKLAR
- 14.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI IRLAMAZ MAHLALLESİ ÖZEL TRAFOLARI, AŞAĞI BOZKIR, ÇATALKÖPRÜ, GÖKGEDİK, KAYRAK, BOZKIR, AYVACIK MAHALLELERİ İLE BU MAHALLERİN ÇEVRESİNDEKİ İŞLETMELER, BESİ ÇİFTLİKLERİ, MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ, TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ, GSM BAZ İSTASYONLARI VE CİVARLARI.
- 14.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BALIKLI MAH. BAYAT MAH. KILCANLAR MAH. MASKİ KILCANLAR İÇME SUYU ÖZEL TR KILCANLAR GÖLCÜK MEVKİ. SARIALİLER MAH. RAYİHA TARIM ÖZEL TR AVEA-VODAFONE YAKAKÖY ÖZEL TR MASKİ BAYAT İÇME SUYU ÖZEL TR-2 YAKAKÖY ULUBEY MEVKİ. MASKİ BAYAT İÇME SUYU ÖZEL TR-1 DEREÇİFTLİK ESENÇAY MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL TR SARIALİLER KALE MAH. BAYAT ALANDAMLARI KORUBAŞI MAH. MASKİ KORUBAŞI İÇME SUYU ÖZEL TR TÜPÜLER DEREBAŞI DEREÇİFTLİK ERSİN KENAR ÖZEL TR CONCEPT İNVERSMENT ÖZEL TR BALIKLI ÇAMBEYLİ MASKİ SARIALİLER İÇME SUYU ÖZEL TR NERO İNOVASYON İÇ VE DIŞ TİC. ÖZEL TR ÇİĞİLLER OKÇULAR MEVKİ. ÇİĞİLLER YASSIALAN MEVKİ. ÇİĞİLLER MAH.
- 14.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MENDERES MAHALLESİ, YENİ MAHALLE, ILICA MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 15.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇAMLICA ÇANŞA SELMANHACILAR MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 15.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KAŞIKÇI KUYUDERE MAH. HACIÜMMETLER PINARBAŞI AYSEL DEMİRARSLAN ÖZEL TR GÖRDES BELEDİYESİ TAŞ OCAĞI ÖZEL TR UMMANDERESİ AKPINAR GÖKSU MAH. AKPINAR MAH. AKPINAR DEVLETHAN KUYUCAK KARAPINAR BEYGİRLER MAH. TR AVEA ATALAN ÖZEL TR ERENLER MASKİ KAŞIKÇI KÖYÜ İÇME SUYU ÖZEL TR KUYUCAK KARAPINAR EREN CÜRA ÖZEL TR PINARBAŞI KÖYÜ KÜRT DAMLARI TR-1 SELÇUK BERTAN ÖZEL TR KAŞIKÇI BAHADIRLAR PINARBAŞI ATALAN TR ÇOMAKLIYAYLA KAŞIKÇI KÖYÜ TURKCELL ATALAN ÖZEL TRT ATALAN RADYOLİNK ÖZEL KAŞIKÇI TAŞPINAR VODAFONE ÖZEL TR FARUK KIRILMIŞ ÖZEL TR H 28 SOLAR GES ÖZEL TR
- 15.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DAĞDERE MAH BİR KISMI,YEĞENOBA,ÇITAK,HAMİT,GÖKÇELER,KURUÇAY,AVDUL,YILDIZ,GÖCEK,YAYAKIRILDIK VE ÜÇ PINAR MAHALLELERİ ANADOLU LİNYİT,FANSA MADENCİLİK,ÜÇPINAR MADENCİLİK,SARP DOĞA ÜRÜNLERİ VE BÖLGEDE BULUNAN TAVUK KÜMESLERİ,BAZ İSTASYONLARI,MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ VE ÖZEL TRAFOLAR.
- 15.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSTASYON MAHALLESİ CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU VE ÇEVRESİ