10 - 11 Eylül İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 10 Eylül Cumartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 10 Eylül'de İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 10 Eylül Cumartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 10.09.2022 00:00 01:00 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle ATİLLA MAHALLESİ CİVARI
- 10.09.2022 00:00 01:00 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle EMREZ MAHALLESİ AKÇAY CADDESİ VE CİVARI,AHMET PAR,ÇAKIRLAR
- 10.09.2022 00:00 01:00 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle AŞIK VEYSEL,REFET BELE,BAHAR,ÇALIKUŞU,REİS,GÜLYAKA,CENNETOĞLU,ESENLİK, BAHÇELİEVLER, YUNUS EMRE,AYDIN,SARIYER,UĞUR MUMCU MAHALLELERİ,ZAİM AĞA CADDESİ,BOZYAKA HASTANESİ KISMEN
- 10.09.2022 01:00 01:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle BAHÇELİEVLER MAHALLESİ CİVARI,ÜÇYOL METRO,S.TAŞTEKİN MES.LİSESİ,TÜRK TELEKOM,İZSU
- 10.09.2022 04:00 04:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SAHİLEVLERİ,ÇAMLIÇAY,ÇETİN EMEÇ,ALTIEVLER,MALTEPE,FEVZİ ÇAKMAK,ONUR, TELEFERİK, ATATÜRK, YENİKALE MAHALLELERİ,ZÜBEYDE HANIM, GÜRLER CADDELERİ,TEVFİK FİKRET,KORSAN, YAĞMUR, YASEMİN,MERCAN,ÇAYIR,AYDIN, YOSUN,MELTEM,ORKİDE,KERVAN,PALMİYE,SAZLIK,AYDIN, HIZIR REİS, BARBAROS, TURGUT REİS, ORKİDE,MELTEM,KERVAN SOKAKLAR 3-6-8-5-7-9 SOKAKLAR,DENİZ KUVVETLERİ TESİSLERİ
- 10.09.2022 09:00 11:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE TÜRKELLİ, HATUNDERE, BURUNCUK, MERMERLİ MAHALLELERİ, ESKİ FOÇA YOLU, ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
- 10.09.2022 09:00 11:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ERYAŞ ÖZEL TR, SABAHETTİN ÖZ ÖZEL TR, HÜSEYİN ŞAİROĞLU ÖZEL TR, ERCANLAR YUMURTA ÖZEL, FİKRET YEŞİL ÖZEL TR, ÜMİT OK ÖZEL, HELVACI TR-10, HELVACI TR-9, SAADET ÖZCAN ÖZEL TR VE CİVARLARI
- 10.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞLANANASI MAHALLESI
- 10.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMMIOĞLU, UMURBEY MAHALLELERI MERCAN, MILLET, AHMEH HAŞIM, YUMURTACI, OZAN, EMETI SOKAK VE ÇEVRE SOKAKLARI
- 10.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR KAVAKDERE MAHALLESI KAVAKDERE CADDESI, KAVAKDEREYOLU KÜME EVLERI
- 10.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ACARLAR, SULTANIYE, ÇAMLIK, GÖKÇEALAN VE HAVUTÇULU MAHALLELERI TAMAMI, ABUHAYAT VE TAVŞANTEPE MEVKILERI, ÖZGÜN GES,ASPIRINA GES, GÜMÜŞDAĞ TRT VERICI İSTASYONU, ÖNCÜ MICIR TESISLERI
- 10.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BELEVI MAH. CIBE VE KALEALTI MEVKILERI
- 10.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MAHMUT GÖKTAŞ-2 ÖZEL, TAYFUR TÜRKKUŞU ÖZEL TR, MAHMUT GÖKTAŞ-1 ÖZEL TR, GÜRCAN BÜTYÜK YOLDAŞ, MUSTAFA ÇALIŞKAN ÖZEL TR, AKKOCA YEM TARIM HAY.ÖZEL, ALI YAKALI ÖZEL, MEHMET İNCI ÖZEL, MUTLU KIROĞLAN ÖZEL TR, NEVZAT TUNCAY ÖZEL TR, ADNAN KOYUNCU ÖZEL TRAFOLARININ TAMAMINDA
- 10.09.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TIRE İLÇESINDEKI ADNAN MENDERES MAHALLESINDEKI DM-1/21, DM-1/22, DM-1 23, DM-1/23-A TRAFOLARI İLE ATATÜRK MAHALLESINDEKI DM-1 /13, DM-1/14 TRAFOLARININ TAMAMI İLE YÜKSEK ÖĞRENIM KREDI YURTLAR KURUMU ÖZELTRAFOSU ETKILENMEKTEDIR.
- 10.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FEVZI ÇAKMAK MAH.8106, 33, 35, 10 , 8152 SOKAKLAR VE CIVARI
- 10.09.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜVENDIK VE DENIZLI MAHALLELERI 136, 142, 149. SK., 199. SK., 135. SK., HARBIYE CD., 151. SK., GÜVENDİK OKUL, 138. SK., 141/1. SK., 144, MAVİ PLAJ, 152. SK., 160. SK., 156. SK., 153, 141. SK., 145, 139. SK., 150. SK., 131/1. SK., 131/1, 132/1. SK., 158. SK., 159. SK., 261/2. SK., 132. SK., 145/1 SOKAKLARDIR
- 10.09.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜVENDIK VE DENIZLI MAHALLELERI 136, 142, 149. SK., 199. SK., 135. SK., HARBIYE CD., 151. SK., GÜVENDİK OKUL, 138. SK., 141/1. SK., 144, MAVİ PLAJ, 152. SK., 160. SK., 156. SK., 153, 141. SK., 145, 139. SK., 150. SK., 131/1. SK., 131/1, 132/1. SK., 158. SK., 159. SK., 261/2. SK., 132. SK., 145/1 SOKAKLARDIR
- 10.09.2022 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE YENİ MAHALLE HÜRRİYET CADDESİ, HASTANE KAVŞAĞI, 514, 539 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 10.09.2022 09:00 12:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ATATÜRK MAHALLESİ HÜRRİYET CADDESİ, İZMİR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI, CARREFOURSA, TÜPRAŞ KAVŞAĞI, 542 ,548 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 10.09.2022 09:00 16:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE HATUNDERE MAHALLESİ -HATUNDERE CADDESİ - 6124 - 6125 SOKAK VE CİVALARI
- 10.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ESENTEPE MAHALLESİ, 8809/4 - 8809/40 SOKAKLAR VE CİVARI
- 10.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,8809/26 SOKAK VE CİVARI
- 10.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER MAHALLESİ,TURGUT ÖZAL CADDESİ,2373,2372,2340,2342 SOKAKLAR VE CİVARI
- 10.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER MAHALLESİ,2360,2371,2372,2360/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 10.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEVGİ MAHALLESİ,MENDERES TALİ YOLU ÜZERİ
- 10.09.2022 11:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜVENDIK VE DENIZLI MAHALLELERI 136, 142, GÜVENDİK OKUL, 138. SK., 141/1. SK., 144, 145, 139. SK., 141. SK., 145/1 SOKAKLARDIR
- 11.09.2022 01:00 06:00 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle GÜZELYALI,ÇANKAYA MAHALLELERİ,METRO HATAY İST
- 11.09.2022 01:00 06:00 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle F.ALTAY,BAHÇELİEVLER,BASIN SİTESİ ,ÜÇKUYULAR MAHALLELERİ,F.ALTAY METRO İST.,METRO İZ.SPOR İST.,METRO GÖZTEPE,METRO ÜÇYOL,
- 11.09.2022 05:00 07:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE SEYREKKÖY-GÜNERLİ-TUZÇULLU-SÜZBEYLİ- MAHALLELERİNİN TAMAMI -ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
- 11.09.2022 08:00 12:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KOYUNDERE -GAZİ MAHALLESİ-ULUS MAHALLESİ-KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ-KOYUNDERE TOKİ AHISKA EVLERİ-CUMHURİYET MAHALLERİNİN TAMAMI -ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
- 11.09.2022 08:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAHRAMANLAR MAHALLESİ,EMRE ÖZDESTAN-1397-1412-1413-1414-1415-1416-1418 SOKAKLAR VE CİVARI
- 11.09.2022 08:30 16:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MURATBEY MAHALLESI OVA TARIMSAL SULAMA ABONELERI ÇAYBAŞI MAHALLESI İŞLETMELER VE TARIMSAL SULAMA ABONELERI
- 11.09.2022 08:30 16:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖZBEY MAHALLESI UYUZDERE MEVKINDE BULUNAN İŞLETMELER
- 11.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR KAVAKDERE MAHALLESI KAVAKDERE CADDESI, KAVAKDEREYOLU KÜME EVLERI
- 11.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELI EVLER MAH ADALET, ZAFER CADDELERI ILE 424 KARACA, CEYLAN SOKAKLAR.
- 11.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAZIBAŞI MAHALLESI FABRIKALAR BÖLGESI KUŞCU, FATMA TONKUŞ, BATIBETON, SIMGE CADDELERI, KARABAĞ, 325, 9223 323, 322SOKAKLAR KUŞCUBURUN MAHALLESI TAMAMI TEZOL, PHILSA, ÖZEGE TÜTÜN EGE EV ÜRÜNLERI, SÖZCÜ GAZETESI VE CIVARI FABRIKALAR
- 11.09.2022 09:00 14:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE ULUKENT 29 EKİM MAHALLESİ-ÇEKİRGE YOLU-8764/2 SK.-ALATTİN KAHRAMANOĞLU-ERDOĞAN KUŞÇU-AS-MİRA PETROL VE KİMYA-SERDEM OKULLARI-BEŞKARDEŞLER ÇİFTLİĞİ-YAKUP YAKARGİL-ULUKENT HAYVAN ET ENTEGRE TESİS ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
- 11.09.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARAKUYU MAH.FATIH, TAŞTEPE, MIMAR SINAN CADDELERINDE BULUNAN MESKENLR VE FABRIKALAR
- 11.09.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İZMIR AYDIN CADDESI BIR BÖLÜMÜ, PIZZA, BALKAN, CADDEELERII, KARAKAYA, ORHAN ALPYÖRÜK, GÜMSKSAN, TEBA SAZYOLU SOKAKLAR VE CIVARI
- 11.09.2022 09:00 17:00 ENH BİTKİ ÖRTÜSÜ TEMİZLİĞİ VE AĞAÇ BUDAMA İŞİ NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ BAĞLAR MEVKİİ
- 11.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜVENDIK MAHALLESI 151. SK., 152. SK., 160. SK., 156. SK., 153, 141. SK., 150. SK., MAVİ PLAJ, 149. SK., 158. SK., 159. SOKAKLARDIR.
- 11.09.2022 09:00 13:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE FOÇA YENİ BAĞARASI FOÇAKÖY-ADAÇAYI-REYHAN-SEDİR-ŞEBBOY-PİYAN-ÇUHA SOKAKLAR VE CİVARI
- 11.09.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ERZENE MAHALLESİ,75, KAZIM KARABEKİR CADDESİ,72, 73, 74, 75, 77, 71, 13, 14, 15/1,16 SOKAKLAR VE CİVARI
- 11.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEMENLİK ,GÜRPINAR MAHALLELERİ,6106/2-5-6-4-6-24-25-28-29,7018 SOKAKLAR, ONURCAN AMBALAJ, İZDÖKSAN İZMİR DÖKÜM SANAYİ,SEDAT GÖÇEN,ÇOLAKLAR DÖKÜM SAN,İLHAN ASLAN,TELSANAT,EGEMER,BUCA KALK.KOOP,ERGUN ÇATALKAYA,İBB RADYOLİNK,TURKCELL,,ŞAHİN DÖKÜM,PSD DÖKÜM,YAVUZ DÖKÜM SANAYİ,IŞIK ÇELİK DÖKÜM,ÖZTUNÇ DÖKÜM,BERRAK DÖKÜM, IŞIK ÇELİK DÖKÜM,BAHADIR ÖZKAHRAMAN
- 11.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARACAOĞLAN MAHALLESİ,6166 SOKAK CİVARI,FEHMİ UÇAR
- 11.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ PINARBAŞI MAHALLESİ,ULÇAY LTD.,7408,402/1-2 SOKAKLAR,MOTOPARSAN, HÜSEYİN ÇOBAN, FİBROSAN DEPO,GÖNÜLŞEN OTOMOTİV,CELAL MALGAT(BOTAŞ), T.KUTLUKAYA,BORNOVA BELEDİYESİ SAĞLIK KÖYÜ,PAMUKTUR,LABRİS ULUSLARARASI İNŞAAT,ERDİLOĞLU OTOMOTİV, BÜYÜKOSMANOĞULLARI İNŞAAT,MODPARSAN,ALİ DÖNMEZ DEPO TESİSLERİ,TEKNİK HORTUM BORU SAN.A.Ş.,ZANDAR&ZİMEKS DERİ GIDA TUR.SAN.,KADIOĞLU UN YENİ STİL AYDINLATMA,OSMAN KIZILKAYA&İPEK OPTİK,ONETEKS, ASAŞ PETROL,ÇAĞATAY YEM SAN.,BEFORMET METAL,HABAŞ,NAİL ÇUHADAR,DEVASA EĞİTİM HİZMETLERİ (TERMAK DEPO TESİSLERİ), TIPSAN,DALAN KİMYA ALAADDİN ORHAN,BMC SAN, ŞERAFETTİN ÇETİN,ÇARKAN ELK SAN.HASAN ALİ TURGUT
- 11.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER MAHALLESİ,TURGUT ÖZAL CADDESİ,2373,2372,2340,2342 SOKAK VE CİVARLARI
- 11.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER MAHALLESİ,2360,2371,2372,2360/1 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 11.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAYNAKLAR MAHALLESİ,E.Ü. RASATHANE
- 11.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YELKİ MAHALLESİ VE CİVARI,YELKİ TR-5
- 11.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA MAH. CÜNEYTBEY MAH.
- 11.09.2022 09:00 12:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE FEVZİPAŞA MAHALLESİ 2.SANAYİ SİTESİ, İSLAMSARAY MAHALLESİ TÜVTÜRK CİVARI
- 11.09.2022 10:00 14:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE SEMRA ÖNAL-BAKİ CELEP-REFİK İYİUYURLAR-MEHMET ACAR-KURULTAK GIDA-ALTINTAŞ GIDA-DEY PAMUK ÇIRÇIR-ÜÇ KUZENTARIM-DOĞAN ÇANDARLI ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
- 11.09.2022 10:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EĞRIDERE, OSMANCIK, ÇOBANKÖY, SARUHANLI, YENIŞEHIR MAHALLERI TAMAMI İLE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLARDA
- 11.09.2022 10:00 16:00 TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI KINIK YOLU ÜZERİ İŞLETMELER-BEYLER ÇAYIRI GRB
- 11.09.2022 10:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AŞAĞI KIZILCA MAH. HAYVANKIRAN KÜMEEVLER, AŞAĞI KIZILCA OVA EVLERI YOLU, 2000/1 SK. 2000 SK. HARMAN TEPE. KEMALPAŞA YOLU 2032 SOKAK VE CIVARLARI
- 11.09.2022 11:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAZIBAŞI MAHALLESI YERLEŞIM YERI TAMAMI, BALKAN CAD, BAYRAKTAR, İSKELE, ATATÜRK CADDELERI 226 SOKAK VE CIVARI
- 11.09.2022 11:00 13:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE MALTEPE MAHALLESİ STADYUM KOOP. CİVARI
- 11.09.2022 11:00 13:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE MALTEPE MAHALLESİ MALTEPE CAMİİ CİVARI
- 11.09.2022 12:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAĞYURDU YENI MAH. AK-EGE MADEN ÖZEL TR, EGE KUM 1 ÖZEL TR, RIZA AYDIN SULAMA GRUBU TR, ULAŞTIRMA DENIZCILIK ÖZEL TR, EFKAR TAVUKÇULUK ÖZEL TR, BEKIR CELEP ÖZEL TR, AYDINLAR MADENCILIK ÖZEL TR, BATI BETON A.Ş ÖZEL TR, AYDINLAR MADENCILIK ÖZEL TR, AYDINLAR MAD. İNŞ SAN ÖZEL TR, AYDINLAR KUM ÇAKIL ÖZEL TR, AYDIN KUM ÖZEL TR, FLOURAY MADENCILIK ÖZEL TR, AYDIN İNŞ. SAN. ÖZEL TR, MEHMET URSAY ÖZEL TR, ABALIOĞLU SU POMPALARI ÖZEL TRAFPLARI VE CIVARLARI
- 11.09.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ IŞIKKENT ,GÜRPINAR,PINARBAŞI MAHALLESİ,AYGAZ AŞ. LPG DOLUM TESİSLERİ, BEŞLER KARTON AMBALAJ ,ÇİFTEL TURİZM GIDA SAN,İZPA PALET ,PINAR YAPI ÜRÜNLERİ ,TACETTİN SARGIN ,POLY-M İNŞ. MALZEMELERİ, 7004,7004/12 ,7013 SOKAKLAR VE CİVARI
- 11.09.2022 13:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞİMŞEKLER YANGIN SÖNDÜRME,HABER EKSPRESS GAZETESİ,KADIOĞLU YEM,SURTAŞ OTO,ÖZCAN ÇİVİ,BÜYÜKOSMANOĞULLARI DEPOLARI,AGS PARAFİN,DELTA DENİZCİLİK,UFUK ISICAM,ÇEMAŞ ÇELİK,İZMİR OTO CAM,KAVUKLAR AKARYAKIT
- 11.09.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YELKİ MAHALLESİ,YELKİ TR-1 DM-2/7,YELKİ DM-2/8
- 11.09.2022 13:00 15:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE MALTEPE MAHALLESİ ASKERİ LOJMANLAR CİVARI CİVARI
- 11.09.2022 14:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ERTUĞRUL MAHALLESİ KÜLTÜR MERKEZİ CİVARI
- 12.09.2022 01:00 01:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ONUR,POSTACILAR,SOĞUKKUYU MAHALLELERİ
- 12.09.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 16 EYLÜL MAHALLESI 3290, 3293, 3301, 3323/1, 3394, SOKAKLAR VE ÇEVRESI İLE CUMHURIYET MAHALLESI 4517,4519, 4521, 4522 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
- 12.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 16 EYLÜL MAHALLESI 3290, 3293, 3301, 3323/1, 3394, SOKAKLAR VE ÇEVRESI İLE CUMHURIYET MAHALLESI 4517,4519, 4521, 4522 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
- 12.09.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SULUDERE MAHALLESI DERE SOKAK, SARISU, BAŞARAN, ÇANAKÇI MAHALLELERIYLE HÜSEYIN BAHÇECI ÖZEL TRAFOSU
- 12.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞLANANASI MAH.
- 12.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR KAVAKDERE MAHALLESI KAVAKDERE CADDESI, KAVAKDEREYOLU KÜME EVLERI