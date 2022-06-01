1 - 2 Haziran Çarşamba Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! - Haberler

1 - 2 Haziran Çarşamba Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 1 Haziran Çarşamba günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 1 Haziran Çarşamba Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 1 Haziran Çarşamba günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 01.06.2022 09:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM İSTASYONALTI MAHALLESİNDEKİ; GÜRKÖY, KISMALI, BOSTANLI, ARPALIK, CELALETTİN AŞKIN ÖZEL TRAFOLARI, AVŞAR MAHALLESİNDEKİ SARIBEY TARIMSAL SULAMA ÖZELTRAFOLARI, ÇAMPINAR MAHALLESİNDEKİ TARIMSAL SULAMA ÖZEL TRAFOLARI, İZZETTİN, YAKUPLAR, TEMREK, SİNİRLİ, MUSALARYENİKÖY MAHALLELERİNİN TÜMÜ, HAMZABEYLİ TARIMSAL SULAMA ÖZEL TRAFOLARI, BİYOGAZ ÜRETİM, GES ÜRETİM TESİSLERİ, BESİ ÇİFTLİKLERİ VE CİVARLARI
- 01.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AKÇAPINAR VE YENİKÖY MAHALLELERİ TAMAMI, ETESAN GRUBU İLE; HAYAL ÖZKAN, DURMUŞ AKCAN, HÜSEYİN TÜRK, MEHMET KUTLU VE ARK., ERTAV OTOMOTİV, MASKİ İÇME SUYU ÖZEL TRAFOLARI, AKÇAPINAR TRAFİK SİNYALİZASYONU VE CİVARLARI.
- 01.06.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARAALİ MAHALLESİ
- 01.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI POYRAZ, BOZAĞAÇ,POYRAZ HELİMLER, POYRAZ KARAPINAR MAHALLELERİ MASKİ İÇME SUYU TRAFOLARI, FRESH FRUİD DIŞ TİCARET, CONSEPT İNVSET,ÖZEL TRAFOLARI
- 01.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAYLADALI TR-1 KAPLAN TR-1 TÜRKALİ KISACIKLAR TR-1 ÇATALÇAM TR-1 TÜRKALİ İNCEGEDİK MAH. TR-1 KOBAKLAR TR-1 KİRAZ TR-1 DUĞLA TR-1 TÜRKALİ TERZİLER MAH. TR-1 VE ÖZEL TRAFOLAR
- 01.06.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI 75. YIL MAHALLESİ 5357, 5326, 5385, 5391, 5324, 5395, 5381, 5320, 5377 SOKAKLAR
- 01.06.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM ILICA MAHALLESİ SARIGÖL YOLU ÜZERİ
- 01.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KAVAKLIDERE, HORZUMKESERLER, KARADAĞ MAHALLELERİ, HORZUMALAYAKA MH. DEDEKAVAK MEVKİİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 01.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI OTOYOL SANCAKLIBOZKÖY DM TURGUTLU GİŞELER ÖZEL TR-1 -TURGUTLU GİŞELER ÖZEL TR-2 -TURGUTLU GİŞELER ÖZEL TR-3--OTOYOL TURGUTLU KAVŞAK ÖZEL TR
- 01.06.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI EVRENOS MAHALLESİ
- 01.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BÜYÜKBELEN MAHALLESİ
- 01.06.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI HACIBEKTAŞ MAHALLESİ GİRİŞİ VE GÜMÜŞ ÇAYI CADDESİ ALANI
- 01.06.2022 09:30 11:00 ARIZA ONARIM BAKIM ULUCAMİ MAHALLESİ 374-383-385-374 SK SERPME EVLER
- 01.06.2022 10:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM GÖKEYÜP MAHALLESİ, İKİOLUK,SARISU, ÖKÜZCÜK, EŞELER, BAĞKUZU, DEMİRTEPE, ALANBAŞI, GÖZTEPE VE HAMİTDAMLARI MEVKİLERİ
- 01.06.2022 10:00 12:00 TESİS ÇALIŞMASI YENİ MAHALLE 4737,4718,4720,4726,4741,4716 SOKAKLAR VE HOROZKÖY CAD.
- 01.06.2022 11:30 13:30 ARIZA ONARIM BAKIM ULUCAMİ MAHALLESİ 280-383-382/2-385-476-484-389-465 SOKAK VE CİVARLARI
- 01.06.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÜRLE MAHALLESİ CIVARINDAKİ İŞLETMELER TARIMSAL SULAMALAR
- 01.06.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI EVRENOS MAHALLESİ
- 02.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAYLADALI TR-1 KAPLAN TR-1 TÜRKALİ KISACIKLAR TR-1 ÇATALÇAM TR-1 TÜRKALİ İNCEGEDİK MAH. TR-1 KOBAKLAR TR-1 KİRAZ TR-1 DUĞLA TR-1 TÜRKALİ TERZİLER MAH. TR-1 VE ÖZEL TRAFOLAR
- 02.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSHAKÇELEBİ MAHALLESİ 2018-1350-2014-2025-2016 SOKAKLAR
- 02.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAĞCILAR MAH. BEYDERE MAH.ŞAMAR MAH. SARINASUHLAR MAH. MURADİYE SULAMALAR ARABACI GRUBU -VE CIVARINKİ TÜM TARIMSAL SULAMALAR VE TİCARETHANELER
- 02.06.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM CENGİZ TOPEL MAHALLESİ VE SARUHAN MAHALLESİ
- 02.06.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI 75. YIL MAHALLESİ 5357, 5326, 5385, 5391, 5324, 5395, 5381, 5320, 5377 SOKAKLAR
- 02.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÜNEY MAHALLESİNİN BİR KISMI, AYVACIK-KIRAN MAHALLELERİNİN TÜMÜ, HACIİSALAR MAHALLESİ ÇAYIRALAN MEVKİİ, DYG HAYVANCILIK, ŞDİ EFE, ÖMER ŞENYÜZ ÖZEL TRAFOLARI, BAZ İSTASYONLARI VE CİVARLARI
- 02.06.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MURADİYE MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA BÖLGESİ
- 02.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DURASILLI MAHALLESİ MEZARLIK BÖLGESİ, CEZA EVİ BÖLGESİ, UGUR EGE TARIM, AÇIK VE KAPALI CEZA EVİ, EGE NATURE, BAŞAK PAZARLAMA, KURBAN BAHARAT, KEMPOSTAR VE BU BÖLGELERDE BULUNAN TİCARETHANELER, TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI
- 02.06.2022 09:30 17:30 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI ADALA MAHALLESİ KARAKOL CİVARI VE KANAL BOYU ÇAPAKLIYA DOĞRU
- 02.06.2022 10:00 13:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI TIRAZLAR OVA MEVKİİ, SIĞIRTMAÇLI, DOĞUŞLAR, YUKARIKOÇAKLAR, YEŞİLTEPE, BAHADIRLAR, BAHARLAR, GÜNEYDAMLARI, ŞEYHDAVUTLAR MAHALLELERİ, TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 02.06.2022 11:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM TEMREK MAH, GÖLBAŞI MEVKİİ ATATÜRK MAH ( MENDERES CAD, MEHMET AKİF CD, BAL SK, CUMHURİYET CD, MESCİT SK.FİDAN SK, UYSAL SK, İSTİKLAL CAD, ÖZCAN SK, FATİH CAD ). VE ÖZEL TRAFOLAR. ( TR-26 TR-12 TR-27 TR-28 TR-38 TR-38/A ) VECİH TARIM ÜRÜNLERİ ÖZEL TR MASKİ KÖPRÜBAŞI SULAMA ÖZEL SABRİ UYSAL ÖZEL TR
- 02.06.2022 11:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM İĞDECİK MAHALLESİ MEVKİNDE BULUNAN KARABEY ÇİFTLİKLERİ, İSMET KOCABIYIK, YUNUS KILIÇ, RECEP AKGÜN, FAHRETTİN KUZUCU ÖZEL TRAFOLARI VE BU BÖLGELERDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE TİCARETHANELER
- 02.06.2022 12:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM ADİLOBA MAHALLESİ İŞLETME VE TARIM SULAMA ALANLARI
- 02.06.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MURADİYE MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA BÖLGESİ
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