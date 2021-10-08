Yozgatlı iş insanı Şahin, köy okulundaki 96 öğrenciye bisiklet hediye etti - Haberler
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Yozgatlı iş insanı Şahin, köy okulundaki 96 öğrenciye bisiklet hediye etti

AA / Şahin Özmen - Haberler | Güncel
Yozgatlı iş insanı Şahin, köy okulundaki 96 öğrenciye bisiklet hediye etti

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Gedikhasanlı köyü ilk ve ortaokulunda eğitim öğretim gören 96 öğrenciye, iş insanı Bilal Şahin tarafından bisiklet hediye edildi.

SORGUN, YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesi Gedikhasanlı köyü ilk ve ortaokulunda eğitim öğretim gören 96 öğrenciye, iş insanı Bilal Şahin tarafından bisiklet hediye edildi.

Okul bahçesinde düzenlenen bisiklet dağıtımına katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, iş insanı Bilal Şahin'in hayırsever biri olduğunu ve Yozgat'ta bir çok hizmete katkıda bulunduğunu söyledi.

Öcal, eğitime verdiği destekten dolayı Şahin'e teşekkür ederek,"Eğitime her zaman destek olan iş insanımız Bilal Şahin bey, bir hayra daha imza atarak, köy okulumuzdaki bütün öğrencilerimizi sevindirdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Allah hayırlarını kabul etsin." dedi.

???????Konuşmaların ardından öğrencilere bisikletleri dağıtıldı.

Yozgatlı iş insanı Şahin, köy okulundaki 96 öğrenciye bisiklet hediye etti

AA / Şahin Özmen - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yozgatlı iş insanı Şahin, köy okulundaki 96 öğrenciye bisiklet hediye etti - Haberler
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