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Yılın kayak sporcusu Ceren oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Yılın kayak sporcusu Ceren oldu

Ülkemizi ulusal ve uluslararası platformlarda temsil eden, büyük başarılara imza atmış Türkiye Kayak Milli Takım sporcusu Ceren Reyhan Yıldırım, 2021 yılının Kayak sporcusu Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

Ülkemizi ulusal ve uluslararası platformlarda temsil eden, büyük başarılara imza atmış Türkiye Kayak Milli Takım sporcusu Ceren Reyhan Yıldırım, 2021 yılının Kayak sporcusu Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

Gerçekleştirilen ödül töreninde milli sporcuya ödülünü Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz takdim etti. Yılın Kayak sporcusu Özel Ödülü'nü kazanan Ceren Reyhan Yıldırım; "Bu ödüle layık görüldüğüm için mutluyum. Kayak sporuna verdikleri değer ve benim gibi kayak sporcularına olan destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, öğrencinin kazandığı bu başarısından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek "Sporcumuz Ceren Reyhan Yıldırım'ı ve antrenörlerimizi bu başarıdan dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Öğrencinin eğitim gördüğü Özel Bilge Kolejinin Kurucu Müdürü Abdullah Samancı'nın mutluluğu gözlerinden okunuyordu öğrencisi için gurur dolu olduğunu ifade ederek başarılarının devamını diledi. Samancı, "Ceren'in yolu çok açık, daha çok başarılara imza atacak" dedi.

Özel Bilge Koleji 11. sınıf öğrencilerinden, Türkiye Kayak Federasyonu TOHM sporcusu Ceren Reyhan Yıldırım Bosna Hersek'te bronz madalya kazandı. Bosna Hersek'te 15 ülkeden toplam 93 sporcunun katıldığı Alp Disiplini Uluslar arası FIS Çocuk Kupasında mücadele eden TOHM öğrencisi Ceren Reyhan Yıldırım ilk günkü slalom yarışmasında bronz madalya kazanma başarısı gösterdi. Yıldırım, geçmiş spor yaşamını madalyalarla süsleyen başarılı bir sporcu olarak göz dolduruyor.

Özel Bilge Koleji Kurucu Müdürü Abdullah Samancı Ceren'in bu başarısından Özel Bilge Koleji olarak gurur duyduklarını Ceren'in Uluslararası başarılarının devam edeceğine inandıklarını, başarılarından dolayı fedakar ailesini ve kendisini tebrik ettiğini ifade etti. - ERZURUM

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