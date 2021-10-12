Yıkılan bina elektrik tellerine çarpınca korku dola anlar yaşandı - Haberler
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Yıkılan bina elektrik tellerine çarpınca korku dola anlar yaşandı

Demirören Haber Ajansı / Mesut Işık - Haberler | Güncel
Yıkılan bina elektrik tellerine çarpınca korku dola anlar yaşandı

KOCAELİ'de, yıkılan bir binanın çarptığı elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar tedirginliğe neden oldu.

GEBZE, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'de, yıkılan bir binanın çarptığı elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar tedirginliğe neden oldu.

Gebze ilçesinde Osman Yılmaz Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki 5 katlı binanın yıkımı sırasında tedirginlik yaşandı. İş makinesiyle gerçekleştirilen yıkım sırasında, 5 katlı binanın ayakta kalan kısmı bir anda devrilmeye başladı. Yıkılan bina elektrik tellerine çarpınca kıvılcımlar çıkarak patlamalar meydana geldi. Yıkımı izlerken, kopan elektrik tellerinden çıkan kıvılcımları görenler panikle etrafa kaçıştı. Bir tel koparken, bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Binanın devrilmesi ve elektrik tellerinde yaşanan patlamalar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Yıkılan bina elektrik tellerine çarpınca korku dola anlar yaşandı

Yıkılan bina elektrik tellerine çarpınca korku dola anlar yaşandı

Yıkılan bina elektrik tellerine çarpınca korku dola anlar yaşandı

Yıkılan bina elektrik tellerine çarpınca korku dola anlar yaşandı

Yıkılan bina elektrik tellerine çarpınca korku dola anlar yaşandı

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Demirören Haber Ajansı / Mesut Işık - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yıkılan bina elektrik tellerine çarpınca korku dola anlar yaşandı - Haberler
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