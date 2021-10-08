Yazar Kemal Yalçın'dan 'Mübadele Müzesi' için arazi bağışı - Haberler
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Yazar Kemal Yalçın'dan "Mübadele Müzesi" için arazi bağışı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Kültür Sanat
Yazar Kemal Yalçın'dan

Araştırmacı ve yazar Kemal Yalçın, Denizli'nin Honaz ilçesindeki arazisini mübadele müzesi kurulması için belediyeye bağışladı.

DENİZLİ (AA) - Araştırmacı ve yazar Kemal Yalçın, Denizli'nin Honaz ilçesindeki arazisini mübadele müzesi kurulması için belediyeye bağışladı.

Anadolu'daki azınlıklar ve mübadiller üzerine yaptığı araştırma ve kitaplarıyla tanınan Yalçın, doğduğu Honaz'a 1924 yılında mübadeleyle gelenlerin yaşadıklarını, gelecek kuşaklara aktaracak bir müze kurulması fikriyle ilçe belediyesiyle temas kurdu.

"Emanet Çeyiz" adlı kitabıyla hikayelerini aktardığı mübadiller için müze kurulması çağrısı olumlu yanıt bulan Yalçın, ilçede babasından miras kalan 2 bin 500 metrekarelik araziyi Honaz Belediyesine bağışladı.

Kemal Yalçın, belediyede düzenlenen protokol imza töreninde AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurulacak müzede mübadeleyi yansıtan eşyalar ile fotoğraflar ve etnografik objelerin sergileneceği belirtti.

Tarihin değerinin parayla ölçülemeyeceğini ifade eden Yalçın, şöyle konuştu:

"Beni yetiştiren Honaz toprağına kültürel yönden de bir katkım olsun istiyorum. Bu, benim ülkeme olan bir vefa borcumdur. Umarım 3-4 yıl içinde mübadele müzesi kurulacaktır. Oradan buraya gelen 1 kaşık bile değerlidir. Müzede her anıyı sergileyeceğiz. Biz kendi geçmişimizi unutmayacağız. Çünkü tarih bizim için önemlidir. Geçmiş, bugünün önsözüdür. Eğer o yıllarda olup bitenlerimizi yeni nesil anlarsa o zaman geleceklerine daha güzel bakarlar."

Honaz Belediye Başkanı Yüksek Kepenek ise Kemal Yalçın'ın desteğiyle ilçenin güzel bir müzeye kavuşacağını belirterek kurulacak vakfın müzenin tesisi konusunda hızla çalışmalara başlayacağını dile getirdi.???????

Yazar Kemal Yalçın'dan Mübadele Müzesi için arazi bağışı

Yazar Kemal Yalçın'dan Mübadele Müzesi için arazi bağışı

Yazar Kemal Yalçın'dan Mübadele Müzesi için arazi bağışı

Yazar Kemal Yalçın'dan Mübadele Müzesi için arazi bağışı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yazar Kemal Yalçın'dan 'Mübadele Müzesi' için arazi bağışı - Haberler
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