WhatsApp, Facebook ve Instagram'ın çökmesi Twitter'a yaradı! Kullanıcılar birbirinden esprili paylaşımlar yapıyor
Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Teknoloji
WhatsApp, Facebook ve Instagram'ın çökmesi ile birlikte kullanıcılar Twitter'da buluştu. Kısa sürede "WhatsApp", "Mark" ve "çöktü" gibi etiketleri gündemin zirvesine taşıyan kullanıcılar, eğlenceli paylaşımlarda bulundu.
Popüler anlık iletişim uygulaması WhatsApp ile birlikte sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'a erişim sağlanamıyor. Konuyla ilgili şirketten yapılan açıklamalarda sorunla alakalı olarak çalışmalar yapıldığı ve mümkün olan en kısa sürede güncellemenin gönderileceği ifade edildi.
TWİTTER'DA ESPRİLİ PAYLAŞIMLAR YAPTILAR
Bu sırada Facebook ve Instagram ile birlikte en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'tan da mahrum kalan vatandaşlar Twitter'da buluştu. Konuyla ilgili esprili paylaşımlar yapan kullanıcılar, kısa sürede WhatsApp etiketini gündemde ilk sıraya taşıdı.
İşte o paylaşımlardan bir kısmı:
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