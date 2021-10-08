ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Vefa Buluşması - Savaş Çevik Esenler Belediyesi, Süleyman Çelebi Kültür Sanat Sezonu'nu büyük bir coşkuyla açtı.

Esenler'i kültürel etkinliklerle ve sanatla buluşturacak olan yeni sezonda Vefa Buluşmaları gerçekleştirerek vatandaşlarımızı gerçek sanatçılarla bir araya getiriyoruz.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve hattat-kaligraf Savaş Çevik'in katılacağı sohbet 9 Ekim Cumartesi günü saat 14. 00'de Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

SAVAŞ ÇEVİK KİMDİR? 1953 yılında Akseki (Antalya)'da doğdu. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Grafik Bölümü'nden yüksek lisans diplomasını aldığı yıl (1976), hocası Prof. Emin Barın'ın asistanı olarak aynı bölümde öğretim görevine başladı. Latin Yazısı konulu doktora çalışmasını 1983'de tamamladı. 1987'de Yard. Doçent olara "Yazı Tasarımı" dalında ihtisaslaştı. Hat Sanatı'yla ilgili çalışmalarına 1973 yılında; son yüzyılın ünlü hattatları olan Kemal Batanay'dan rik'a ve talik, Hamit Aytaç'tan sülüs ve nesih yazılarını meşk ederek başlamıştır. Her iki hattatın vefatlarına kadar, onlardan hat öğrenimini sürdürdü. Sonraları, hattat Prof. Ali Alparslan'dan divani veceli divani yazılarını meşk etti. Bu arada hocası Prof. Emin Barın ve hat uzmanı Prof. Uğur Derman'la sıkça görüşerek Hat Sanatı hakkında bilgi ve görgüsünü arttırdı. 1986'da İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA)'nin düzenlediği Uluslararası Hamit Aytaç Hat Yarışması'nda birincilik ve iki mansiyon aldı. Ayrıca, hat ve grafik konularında yurtiçi ve yurtdışında otuz kadar değişik ödülü, Türkiye'de ve diğer ülkelerdeki çeşitli koleksiyonlarda, levha, hilye, tuğra, cami yazısı, ferman vb. formlarda çeşitli eserleri bulunmaktadır. Sanat çalışmalarının yanı sıra üniversite öğretim üyeliği görevini de sürdüren Çevik'in, Latin Yazısı ve kaligrafi alanlarında da eserleri vardır. Bu konudaki ticari çalışmalarıyla birlikte, yerli ve yabancı birçok devlet başkanına ve idarecilere verilen berat, hediye, diploma, belge gibi kaligrafik çalışmaları da önemli yer tutmaktadır. Klasik hat çalışmalarıyla birlikte kendine özgü modern uygulamalar da geliştiren Savaş Çevik'in, ayrıca, teorik bilgilendirmeler, yayınlar, hat kursları, jüri üyelikleri, yazı ve imza bilirkişiliği gibi görevleri vardır. 2002 yılında Mimar Sinan Üniversitesi'nden kendi isteğiyle emekli olan Savaş Çevik, Haliç Üniversitesi bünyesinde kuruluş çalışmalarını gerçekleştirdiği Grafik Bölümü'nde 2004 yılından beri öğretim görevini ve İstanbul'daki atölyesinde hat ve kaligrafi çalışmalarını sürdürmektedir. 2009 yılından beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kurs merkezinde(İSMEK) danışman ve Hüsn-i Hat Zümre Başkanlığı görevini de sürdürmekte ve 'Temel Sanat Eğitimi' dersleri vermektedir. '2015 yılından beri Zeytinburnu Kültür Merkezi'nde 'Kaligrafi' ve 2016 yılından itibaren de Sakarya Belediyesi Kültür Merkezi'nde 'Temel Sanat Eğitimi' dersleri vermektedir. Çevik, Nisan 2015'e kadar çeşitli ülkelerde 23 kişisel hat sergisi gerçekleştirmiş, ayrıca 109 karma sergiye katılmıştır.

Etkinlik Türü: Sohbet

Etkinlik Tarihi: 9 Ekim 2021, Cumartesi

Etkinlik Mekanı: Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi Etkinlik Saati: 14: 00

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