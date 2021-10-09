VALORANT Spike Nations ücretsiz 'Tarzım Şekil Uğuru' dağıtıyor! - Haberler
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VALORANT Spike Nations ücretsiz "Tarzım Şekil Uğuru" dağıtıyor!

Playerbros - Haberler | Gamegar
VALORANT Spike Nations ücretsiz

VALORANT çok kısa bir süreliğine ücretsiz "Tarzım Şekil Uğuru" dağıtıyor!

VALORANT Spike Nations ücretsiz "Tarzım Şekil Uğuru" dağıtıyor, ödülü kazanmak için yapmanız gerekenler yazımızın devamında!

BLAST'ın 9 Ekim'deki final yayınını izleyen izleyiciler, bu etkinliğin izleyicilerine özel benzersiz bir silah arkadaşı kazanmaya hak kazanacaklar! Riot hesabınızı Twitch hesabınıza bağlamanız, drop özelliğini etkinleştirmeniz ve ödüllere hak kazanmak için aksiyonu izlemeniz yeterlidir.

Ödülü kazanmak için

www.twitch.tv/settings/connections adresine gidin ve Twitch hesabınızın VALORANT hesabınıza bağlı olduğundan emin olun.

Resmi Spike Nations 2021 canlı kanalına gidin: www.twitch.tv/blasttv

Ödülü kazanmak için 9 Ekim 2021'de 11: 00 - 23: 00 CEST arasında yayınlanacak final akışını 60 dakika veya daha uzun süre izleyin.

Kazanıldıktan sonra, ödülü talep etmek için bir bildirim alacaksınız!

Bu ödül yalnızca resmi Spike Nations yayınında dağıtılacak.

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Haber: VALORANT Spike Nations ücretsiz 'Tarzım Şekil Uğuru' dağıtıyor! - Haberler
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