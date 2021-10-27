Vali Çiçek, Akdağ'da incelemelerde bulundu

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Sandıklı ilçesine ziyaret gerçekleştirerek, temaslarda bulundu.

Sandıklı Akdağ Tabiat Parkı'na giden Çiçek, Akdağ'ın eteklerinde bulunan Sorkun köyünde de vatandaşlarla bir araya geldi.

Daha sonra Akdağ'a hareket eden Çiçek, Afyonkarahisar'ın nefes alan noktası, doğa harikası Akdağ Tabiat Parkı'na Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan Avcı Köşkünde incelemelerde bulundu.

Kısa sürede faaliyete geçmesi planlanan köşk hakkında yetkililerden bilgi alan Çiçek, çalışmaların hayırlı olmasını diledi.

Çiçek, vatandaşların daha huzurlu ve güvenli ortamda vakit geçirebilmeleri amacıyla faaliyete geçirilen Jandarma Karakolunda inceleme ve denetlemelerde bulundu. ???????

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