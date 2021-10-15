Tuzla'da kaldırımda yürüyen yaya kazadan saniyelerle kurtuldu - Haberler
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Tuzla'da kaldırımda yürüyen yaya kazadan saniyelerle kurtuldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tuzla'da kaldırımda yürüyen yaya kazadan saniyelerle kurtuldu

TUZLA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjü aşarak kaldırımdaki ağaca çarptı.

TUZLA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjü aşarak kaldırımdaki ağaca çarptı. Sürücünün yaralandığı kazada, kaldırımda yürüyen kadın otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar kameralara yansıdı.

Kaza saat 09.45 sıralarında Yayla Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü Yusuf Ünlü'nün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 EM 1089 plakalı otomobil refüjü aşarak, karşı yöne geçti. Otomobil, kaldırımdaki ağaca vurarak durabildi. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kadın kazadan saniyelerle kurtuldu. Kazayı gören çevredekiler sürücünün yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Görgü tanığı Aykut Çığır "Karşı şeritten geliyormuş. Hızı varmış. Refüjü aştıktan sonra ağaca çarpıp yan yattı. Korkmuştu, ağlıyordu." diye konuştu. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.


Tuzla'da kaldırımda yürüyen yaya kazadan saniyelerle kurtuldu

Tuzla'da kaldırımda yürüyen yaya kazadan saniyelerle kurtuldu

Tuzla'da kaldırımda yürüyen yaya kazadan saniyelerle kurtuldu

Tuzla'da kaldırımda yürüyen yaya kazadan saniyelerle kurtuldu

Tuzla'da kaldırımda yürüyen yaya kazadan saniyelerle kurtuldu

Tuzla'da kaldırımda yürüyen yaya kazadan saniyelerle kurtuldu

Tuzla'da kaldırımda yürüyen yaya kazadan saniyelerle kurtuldu

Tuzla'da kaldırımda yürüyen yaya kazadan saniyelerle kurtuldu

Tuzla'da kaldırımda yürüyen yaya kazadan saniyelerle kurtuldu

Tuzla'da kaldırımda yürüyen yaya kazadan saniyelerle kurtuldu

Tuzla'da kaldırımda yürüyen yaya kazadan saniyelerle kurtuldu

Tuzla'da kaldırımda yürüyen yaya kazadan saniyelerle kurtuldu

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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