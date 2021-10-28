Tutuklanan öğretim üyesi: Bütün evraklarım ve belgelerim yasal - Haberler
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Tutuklanan öğretim üyesi: Bütün evraklarım ve belgelerim yasal

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Güncel
Tutuklanan öğretim üyesi: Bütün evraklarım ve belgelerim yasal

AKSARAY Üniversitesi'nin doçentlik belgesinin sahte olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından dün tutuklanan öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin'in ifadesinde, 'Bütün evraklarım ve belgelerim yasal. Bana yöneltilen suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

AKSARAY Üniversitesi'nin doçentlik belgesinin sahte olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından dün tutuklanan öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin'in ifadesinde, 'Bütün evraklarım ve belgelerim yasal. Bana yöneltilen suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü, 28 Eylül 2021 tarihinde İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi'nde göreve başlayan öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin'i doçentlik belgesi sahte olduğu gerekçesiyle atamasını iptal edip, hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Laçin, sevk edildiği mahkemece 'dolandırıcılık' ve 'resmi evrakta sahtecilik' suçlarından tutuklandı.

Suçlamaları kabul etmeyen Laçin'in ifadesinde,"Bütün evraklarım ve belgelerim yasal. Bana yöneltilen suçlamaları kabul etmiyorum. Ben suçsuzum. Evraklarımı da savcılığa sundum" dediği öğrenildi.


Tutuklanan öğretim üyesi: Bütün evraklarım ve belgelerim yasal

Tutuklanan öğretim üyesi: Bütün evraklarım ve belgelerim yasal

Tutuklanan öğretim üyesi: Bütün evraklarım ve belgelerim yasal

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Son Dakika Haberleri
Aksaray Üniversitesi'nde doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi tutuklandı

Aksaray Üniversitesi'nde doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi tutuklandı

 Öğretim üyesinin doçentlik belgesi sahte çıktı, gözaltına alındı

Öğretim üyesinin doçentlik belgesi sahte çıktı, gözaltına alındı
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