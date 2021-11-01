'Türk'ün Ateşle İmtihanı' Oyununun Galası Yapıldı

Dilek Türker – Tiyatro Ayna,"Cumhuriyetimizin Aydın/ Aydınlık Kadınları'' projesine, bu projenin üçüncü oyunu olan Halide Edip Adıvar'ın Kurtuluş Savaşı anılarını içeren 'Türk'ün Ateşle İmtihanı' ile devam ediyor. Usta oyuncular Dilek Türker ve Tayfun Yılmaz tarafından sahnelenen oyun, Hakan Altıner tarafından oyunlaştırıldı ve yönetildi.

Oyun sonunda devlet sanatçısı Dilek Türker, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve tüm tiyatroseverlere teşekkürlerini iletti. Gala gösterimine ÇYDD Başkanı Ayşe Yüksel, şair Ataol Behramoğlu, tarihçi İlber Ortaylı, yazar İhsan Eliaçık, sanatçı Tamer Levent, sanatçı Zerrin Arbaş, sanatçı Özgür Efe Yeşilpınar, sanatçı Ayşegül Yalçıner, ses sanatçısı Reyhan Cansu, Tiyatro Eeleştirmenleri Birliği Başkanı Ragıp Ertuğrul, Tiyatro Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nazif Uslu ve pek çok değerli konuk katıldı.

Anılarına yazdığı önsözde "Anlatacaklarım basit şeylerdir…" diye başlayan Halide Edip Adıvar, İzmir'in işgali ile başlayıp şehrin kurtuluşu ile arasına sığan dönemde, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, onlarca insanın canları pahasına bu vatanı nasıl kurtardıklarını, yalın ve tarafsız bir dille anlatıyor.

Oyunda devlet sanatçısı Dilek Türker, iki farklı yaştaki 'Halide'ye hayat verirken; Tayfun Yılmaz, Mustafa Kemal'den İsmet İnönü'ye, Dr. Adnan'dan Arslan Kaptan'a 16 farklı karakteri canlandırıyor.

Oyunun yardımcı yönetmenliğini Damla Cercisoğlu yaparken, dekor tasarımı Cihan Aşar'a, kostüm tasarım Nihal Kaplangı'ya, ışık tasarımı Nejat Karaorman'a, afiş fotoğrafları Melih Berk'e, afiş resmi usta ressam Ertuğrul Ateş'e ait. Oyunun özgün müzikleri ise dünya çapında besteci Tuluyhan Uğurlu'nun 'Mustafa Kemal/Güneşin Askerleri' adlı eserinden seçildi.

Dilek Türker – Tiyatro Ayna,"Cumhuriyetimizin Aydın/ Aydınlık Kadınları'' projesinin ilkini Nezihe Araz'ın'LATİFE' adlı oyunuyla gerçekleştirmiş ve daha sonra Türkan Saylan'ın yaşamını anlatan 'TÜRKAN' adlı oyun ile projeyi sürdürmüştü.

'Türk'ün Ateşle İmtihanı', 5 Kasım'da Ataşehir Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde 10-11 Kasım tarihlerinde de Ankara Gençlik Parkı'nda sanatseverlerle buluşacak.

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