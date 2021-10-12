Türk Korfbol Milli Takımı, Corendon Airlines ile birlikte bir kez daha başarıya uçtu - Haberler
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Türk Korfbol Milli Takımı, Corendon Airlines ile birlikte bir kez daha başarıya uçtu

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Türk Korfbol Milli Takımı, Corendon Airlines ile birlikte bir kez daha başarıya uçtu

Kadın ve erkek sporcuların aynı anda sahada olabildiği tek spor branşı olan korfbolda ülkemizi Corendon Airlines'ın ana sponsorluğunda başarıyla temsil eden Türk Korfbol Milli Takımımız, Polonya'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nı üçüncü sırada tamamladı ve büyük bir başarıya daha imza attı.

Wroclaw şehrinde düzenlenen organizasyonda Millilerimiz, yarı finalde ev sahibi Polonya ile karşılaştıktan sonra üçüncülük maçında İskoçya'yı 17-9 mağlup ederek podyum gördü. Turnuvanın başından sonuna kadar organizasyonun en başarılı takımlarından biri olan Türk Korfbol Milli Takımı, böylece Corendon Airlines ile bir kez daha başarıya uçtu.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu bünyesinde başarı yürüyüşünü sürdüren Türk Korfbol Milli Takımı, 2019 yılından bu yana İlklerin Havayolu Corendon Airlines'tan ana sponsorluk desteği alıyor.

Corendon Airlines geçmişten bugüne, yurtiçi ve yurtdışında Anadolu Efes Spor Kulübü, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Fraport TAV Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Altınordu Futbol Kulübü, FC. Nurnberg Futbol Takımı, Bike Aid Bisiklet Takımı, Türk Korfbol Takımı, Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, İTÜ Basketbol Takımı, Akdeniz Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı, ITU Honeybees Quidditch Takımı, ITU Ultimate Frizbi Takımı, Corendon-Circus Bisiklet Takımı, Hollanda Kadın Milli Voleybol Takımı, Hollanda Milli Buz Hokeyi Takımı, Haarlem Corendon Kinheim Beyzbol Takımı, DEÜ Solaris Güneş Arabaları Ekibi, Tahtalı Run to Sky powered by Corendon Airlines ve profesyonel yol bisikleti yarışı Tour of Antalya'ya sponsorluk desteği vermişti.

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