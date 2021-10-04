Tuğba Belözoğlu kimdir? Emre Belözoğlu eşi kimdir? Tuğba Belözoğlu kaç ayşaında, nereli? Tuğba Belözoğlu biyografisi!

Emre Belözoğlu eşi ile birlikte Kanal D ekranlarında bu akşam yayınlanan Çok Güzel Hareketler programına eşi Tuğba Belözoğlu ile birlikte katıldı. Komik anların yaşandığı programda Tuğba Belözoğlu, eşi hakkında anlattıkları salonda bulunanları güldürdü. Peki, Emre Belözoğlu eşi kimdir? Tuğba Belözoğlu kimdir? Tuğba Belözoğlu kaç yaşında, nereli? Tuğba Belözoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

TUĞBA BELÖZOĞLU KİMDİR?

Eşinin kendisine enteresan bir şekilde evlilik teklifinde bulunduğunu belirten Tuğba Gürevin Belözoğlu o anı şu sözlerle anlattı: "Emre'nin İngiltere'de oynadığı yıllardı. Beni arayıp sakatlığından dolayı Almanya'ya gideceğini söyledi. Bu arada ben Türkiye'deyim. Emre, uçak yolculuğu yaptıktan sonra, inandırıcı olma açısından olsa gerek, birileriyle Almanca konuşuyordu. Tam da bu sırada zil çaldı. Kapıyı açtığımda karşımdaki Emre'nin kuzeni Volkan'dı. Volkan, Emre'nin yurtdışından kendisine hediye yolladığı ve bunu bana teslim etmesi için geldiğini söyledi. Sonra Emre'nin kuzeni çıktı ve bu sefer cep telefonum çaldı. Volkan bu sefer de birkaç hediyeyi arabada unuttuğunu ve onları almam için aşağı inmemi istedi. Ben de yavaş yavaş apartmanın merdivenlerinden aşağı inerken, dairenin kapısının önünden başlayarak apartmanın çıkış kapısına kadar güller döküldüğünü gördüm. Aklıma bir anda Emre geldi ama bunu ihtimal vermiyorum. Neyse, apartmanın kapısını açtığımda karşımda boynunda bir yüzük olan "kuzu" ile Emre'yi gördüm." (Emre, eşi Tuğba'ya "kuzum" diye hitap ediyormuş) Evde tek söz sahibinin kendisi olduğunu dile getiren Tuğba Belözoğlu'nun, Emre'nin çok ince ruhlu ve saf bir kalbe sahip olduğunu dile getirdi., Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

EMRE BELÖZOĞLU NE ZAMAN EVLENDİ?

Emre Belözoğlu, 3 Ocak 2009'da Tuğba Gürevin Belözoğlu ile dünya evine girdi. Emre Belözoğlu ve Tuğba Belözoğlu çiftinin Ömer Akif, Zeynep ve Meryem adında üç çocuğu bulunuyor. Emre Belözoğlu'nun 2008 yılında İngiltere'nin Newcastle United takımından Fenerbahçe'ye transfer olmasında Tuğba Gürevin Belözoğlu'nun önemli payı vardır. Tuğba Gürevin Belözoğlu, Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olduktan sonra 3 Ocak 2009'da hayatını Emre Belözoğlu ile birleştirmiştir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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