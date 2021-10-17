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'TRİO PATARA'DAN BÜYÜLEYEN KONSER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MURATPAŞA Belediyesi'nce bu yıl 6'ıncısı gerçekleşen 'Kaleiçi Old Town Festivali' kapsamında yat limandaki amfi tiyatro da sahne alan 'Trio Patara' grubu izleyenleri büyüledi.

MURATPAŞA Belediyesi'nce bu yıl 6'ıncısı gerçekleşen 'Kaleiçi Old Town Festivali' kapsamında yat limandaki amfi tiyatro da sahne alan 'Trio Patara' grubu izleyenleri büyüledi.

Opera sanatçısı soprano Nurdan Küçükekmekçi, senfoni orkestrasında flüt Sanatçısı Lelya Bayramoğulları, arp sanatçısı Aslıhan Güngör, aralarında Türk bestekarların da yer aldığı dünyaca ünlü bestecilerin eserlerini Antalyalı klasik müzik severlerle buluşturdu.

ÜNLÜ BESTECİLERİN ESERLERİ

Soprano Nurdan Küçükekmekçi, Lelya Bayramoğulları'nın flütü, Aslıhan Güngör'ün arpı eşliğinde besteciler de Vienne'nin 'Romance 17', G.Faure'nin 'Pavane', 'Adio Kerida', Y. Tura'nın 'Sevmek Nedir', Çaykovsky'in 'Lensky', Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım', V.Lobos'un 'Melodia Sentimental', R.di Lazzaro'nun 'Chitara Romana' adlı eserlerini opera diliyle yorumladı.

ÇİÇEKLE TEŞEKKÜR EDİLDİ

İzleyenlere keyifli, neşeli dakikalar yaşatan renkli konser, hareketli Karadeniz türküsü 'Ben Seni sevduğumi' adlı türküyle sonlandı, solist sanatçılar alkış yağmuruna tutuldu, çiçekle teşekkür edildi.

NEMRUT DAĞI'NA DA ÇIKTILAR

Antalya Devlet Opera ve Balesi solisti soprano Nurdan Küçükekmekçi, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası flüt sanatçısı Lelya Bayramoğulları ile arp sanatçısı Aslıhan Güngör'den oluşan 'Trio Patara', 8 eserden oluşan ilk albümlerini adını aldığı Patara Antik Kenti'ne armağan etmiş, son olarak da Nemrut Dağı'nda konser vermişlerdi.

'TRİO PATARA'DAN BÜYÜLEYEN KONSER

'TRİO PATARA'DAN BÜYÜLEYEN KONSER

'TRİO PATARA'DAN BÜYÜLEYEN KONSER

'TRİO PATARA'DAN BÜYÜLEYEN KONSER
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Haber: 'TRİO PATARA'DAN BÜYÜLEYEN KONSER - Haberler
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