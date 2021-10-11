Yol kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar! Büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi - Haberler
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Yol kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar! Büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yol kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar! Büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi

Trabzon'da polis ekiplerince son 3 ayda düzenlenen fuhuş operasyonlarında, 67'si yabancı 231 kadın hakkında işlem yapıldı. Bu kişiler arasında, cadde ve sokaklarda erkeklere cinsel ilişki teklifinde bulunup, çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 155 kadına 31 bin 620 TL ceza uygulandı. Kadınlardan 3'ünde ise cinsel yolla bulaşan hastalıklardan frengi tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, özellikle Çömlekçi Mahallesi'nde fuhuş yapıldığı belirlenen bazı yapıların kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmasının ardından günübirlik kiralanan ev ve apartlarda fuhuş yapıldığı ihbarlarının artmasıyla harekete geçti.

Trabzon'da fuhuş operasyonu; 155 kadına 31 bin TL ceza

Polis ekipleri, denetim ve operasyonlarını sıklaştırdı. Ekiplerin fuhşa yönelik son 3 aylık denetim ve operasyonları sonucu 67'si yabancı 231 kadın hakkında işlem yapıldı. 7'si ev, 10'u apart ve otel olmak üzere toplam 17 adrese düzenlenen baskınlarda yakalanan kadınların 3'ünde, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan frengi tespit edildi.

Trabzon'da fuhuş operasyonu; 155 kadına 31 bin TL ceza

Yabancı uyruklu kadınların sınır dışı edildiği operasyonlarda, 7 kadının da Türk vatandaşlığına geçtiği saptandı. Denetimlerde, özellikle kent merkezi meydan mevkisinde erkeklere cinsel ilişki teklifinde bulunup, çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 155 kadına ise toplam 31 bin 620 TL ceza uygulandı.

Trabzon'da fuhuş operasyonu; 155 kadına 31 bin TL ceza

İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "İl merkezi başta olmak üzere ilçelerimizdeki otellerde de kamu sağlığını ve ahlakını tehdit eden fuhuş faaliyetleri tarafımızdan sıkı bir şekilde takip edilmeye ve operasyonel çalışmalar yapılmaya devam edilecektir" denildi.

Öte yandan kentsel dönüşüm projesiyle eski imajının silinmesi hedeflenen Çömlekçi Mahallesi'nde yıkımlar tamamlanırken, yeni yerleşim alanlarının inşasına da başlandı. Fuhuş operasyonları ile gündeme gelen mahallede, polisin denetim ve baskınları sırasında otellerin gizli bölmelerinin yanı sıra binalarda açılan deliklerden kaçmaya çalışan kadınlar, yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yol kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar! Büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi - Haberler
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