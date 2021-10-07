The Witcher 3'ün Steam Deck'ten oynanış videoları yayınlandı - Haberler
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The Witcher 3'ün Steam Deck'ten oynanış videoları yayınlandı

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
The Witcher 3'ün Steam Deck'ten oynanış videoları yayınlandı

Valve'ın geliştirdiği el bilgisayarı Steam Deck, Aralık 2021 tarihinde çıkması beklenirken cihazda oynanış videoları yayınlanmaya başladı.

Nintendo Switch'e rakip olarak çıkış yapacak cihaz, CD Projekt Red, The Witcher 3: Wild Hunt'ı Steam Deck'te Twitter üzerinden gösteren bir dizi kısa video yayınlandı. Videolar bize donanımda çalışan tüm zamanların en iyi oyunlarından birine bir bakış veriyor ve bir el bilgisayarına göre gayet iyi gözüküyor.

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Witcher 3'ün hangi çözünürlükte çalıştığını söylemek zor ancak kare kızı yeterince tutarlı görünüyor. The Witcher'ın Twitter üzerinden paylaştığı üç adet videoda The Witcher 3'ün Steam Deck'te nasıl göründüğünü ve oynanışı hakkında fikir elde ediyoruz.

İlk videoda Geralt'ın Novigrad sokaklarında yol arkadaşı Roach üstünde gezdiğini görüyoruz. İkinci videoda Geralt'ın Velen'in vahşi doğalarında bir taş golem ile savaştığını görüyoruz. Son videoda ise Geralt'ın Kanlı Baron arayışında merkezi bir rol oynayan ve katil cadılar crones yerine bataklığa yaklaştığı gözüküyor.

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: The Witcher 3'ün Steam Deck'ten oynanış videoları yayınlandı - Haberler
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