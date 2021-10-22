Tedavileri Tamamlanan Deniz Kaplumbağaları Denizle Buluştu

Tedavileri Tamamlanan Deniz Kaplumbağaları Denizle BuluştuDeniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedavisi tamamlanan 2 caretta caretta ve bir yeşil deniz kaplumbağasını denizle buluşturdu. Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde "Alis" ve "Meyra" ismi verilen caretta carettalar ile "Güçlü" adı verilen yeşil deniz kaplumbağasının tedavilerinin tamamlanmasının ardından denizle buluşturma töreni düzenlendi. Törene, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz ile vatandaşlar katıldı. Programda, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar ile beraberindeki heyet Rehabilitasyon Merkezini gezerek, DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tören, Merkezi'nde "Alis" ve "Meyra" ismi verilen caretta carettalar ile "Güçlü" adı verilen yeşil deniz kaplumbağasının denizle buluşmasıyla sona erdi.

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