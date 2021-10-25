Son Dakika: Türkiye'de 25 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 232 kişi vefat etti, 27 bin 663 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 24 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 27 bin 663 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 232 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 30 bin 824 hasta taburcu olurken bugün 351 bin 152 test yapıldı.

"GURUR DUYULACAK TOPLUMSAL BAŞARI"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "İkinci doz aşı oranının Türkiye genelinde %77,5'i geçmesi gurur duyulacak bir toplumsal başarıdır. Halen 56 ilimiz ülke ortalamasının altında, bazı illerde fark büyük. Aşıyla birlikte tedbirlerin de önemli olduğunu unutmamalıyız." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 77,68 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 88,95 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 77,68 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 115 milyon 480 bin 511'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 48 MİLYON 218 BİN 503 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 55 milyon 214 bin 596 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 48 milyon 218 bin 503 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 11 milyon 340 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 24 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 195 kişi hayatını kaybederken 24 bin 792 de yeni vaka tespit edilmişti.

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