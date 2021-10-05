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Son dakika haberi: PETKİM çalışanı 22 FETÖ şüphelisine gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: PETKİM çalışanı 22 FETÖ şüphelisine gözaltı

Son dakika haberine göre FETÖ/PDY örgütünün deşifresine yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında, halen 14'ü aktif görevde, 8'i eski PETKİM Petrokimya A.Ş.'nin çalışanı olan ikisi bayan 20'si erkek toplam 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ/PDY örgütünün deşifresine yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında, halen 14'ü aktif görevde, 8'i eski PETKİM Petrokimya A.Ş.'nin çalışanı olan ikisi bayan 20'si erkek toplam 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY örgütünün deşifresine yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında, haklarında örgütle irtibatlarını gösterecek nitelikte beyan, bylock kaydı, Bankasya artan hesap kaydı, KHK ile kapatılan dernek üyeliği ve iş yeri SGK kaydı bulunun PETKİM Petrokimya A.Ş. ve Star Rafineri çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi. Mühendis, teknisyen, tekniker, satış elemanı, şoför vb. görevleri icra eden, halen 14'ü aktif görevde, 8'i eski PETKİM çalışanı olan ikisi bayan 20'si erkek 22 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - İZMİR

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