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Son dakika haberleri: Mersin'de hurda fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

AA / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Mersin'de hurda fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberleri: Mersin'in Toroslar ilçesindeki hurda fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alındı.

TOROSLAR, MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesindeki hurda fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yalınayak Mahallesi'ndeki hurda fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlama seslerinin duyulduğu fabrikadaki yanıcı maddeler nedeniyle alevler büyüdü. Ekipler, dumanın yoğunlaşması sebebiyle işletmenin çevresinde önlem aldı.

İtfaiye ekipleri, fabrikanın duvarlarını iş makinesiyle yıkarak alevlere müdahale etti. Yapılan çalışmaların ardından yangını kontrol altına aldı.

Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

Son dakika haberleri: Mersin'de hurda fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberleri: Mersin'de hurda fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberleri: Mersin'de hurda fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberleri: Mersin'de hurda fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri
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