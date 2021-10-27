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Son dakika haberleri! Bingöl'de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Bingöl'de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bingöl'ün Solhan ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

SOLHAN, BİNGÖL (İHA) - Bingöl'ün Solhan ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Solhan ilçesine bağlı Dilektepe köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar Solhan İlçe Devlet Hastanesine, kazada hayatını kaybedenler de Bingöl'e sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Son dakika haberleri! Bingöl'de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberleri! Bingöl'de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberleri! Bingöl'de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

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