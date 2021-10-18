Son dakika haberleri | Bayburt'ta otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Bayburt'ta otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Bayburt'ta otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika habere göre Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

BAYBURT (İHA) - Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Aydıntepe ilçesi Trabzon - Bayburt kara yolu Çatıksu köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Trabzon'dan Bayburt istikametine gelmekte olan Atilla Şahin idaresindeki 34 EL 0324 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu.

Kazada, araç sürücüsü Atilla Şahin yaralı olarak jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılırken otomobildeki Şenay Şahin hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şenay Şahin'in cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - BAYBURT

Son dakika haberleri | Bayburt'ta otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberleri | Bayburt'ta otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü avukat, şikayetini bir şartla geri aldı

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü avukat, şikayetini bir şartla geri aldı

 Bandırma'da feci kaza: 2 ölü

Bandırma'da feci kaza: 2 ölü

 Frenleri tutmayan otomobil önce seyir halindeki motosiklete, ardından park halindeki araçlara çarptı

Frenleri tutmayan otomobil önce seyir halindeki motosiklete, ardından park halindeki araçlara çarptı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener İsmet Uçma Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen
Spor Burak Yılmaz Ali Şansalan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Hulusi Akar Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri | Bayburt'ta otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.10.2021 12:04:33. #1.12#