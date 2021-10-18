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Bataklık Operasyonu'nun ilk duruşması başladı

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Bataklık Operasyonu'nun ilk duruşması başladı

Bataklık Operasyonu olarak bilinen 73 sanıklı davanın ilk duruşması başladı.

ANKARA (İHA) - Bataklık Operasyonu olarak bilinen 73 sanıklı davanın ilk duruşması başladı.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada sanıkların kimlik tespitinin ardından iddianamenin okunmasıyla 26'sı tutuklu 73 sanık hakim karşısına çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 5 Haziran tarihinde mahkeme tarafından kabul edilmişti. Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç gelirine yönelik operasyon olarak nitelendirilen 'Bataklık Operasyonu'ndaki sanıklar, 'uyuşturucu ticareti' ve 'suçtan kaynaklı mal varlığı aklama' suçlarından yargılanıyor.

Örgüt elebaşı olarak gösterilen Nejat Daş ve Çetin Gören'in yanı sıra sanıklardan 5'i örgüt yöneticiliği, 53'ü örgüt üyeliği ve 13'ü de örgüte yardım etmekle suçlanıyor. Hazırlanan iddianamede Daş ve Gören hakkında 450'şer yıldan bin 470 yıla kadar 'zincirleme olarak suçtan kaynaklanana mal varlığını aklamak' suçundan hapis cezası isteniyor. Aynı suçlardan cezalandırılması istenen örgüt yöneticilerinin arasında ise 'Cemal Deniz Şahan, Perry James Young, Handan Kaymaz, Halil Arslantaş ve Uğur Bülent Göçer' yer aldı. Sanıklar arasında yer alan eski emniyet müdürü Necmettin Yüksek hakkında ise 'suçtan kaynaklanan mal varlığı aklamak' ve 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

(Engin Yağcı/İHA)

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