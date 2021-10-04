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Sabah okula diye çıktı, akşam cenazesi toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sabah okula diye çıktı, akşam cenazesi toprağa verildi Kazada hayatını kaybeden çocuk, köy mezarlığına defnedildi Uşak'ta sabah okula giderken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi, Kızılhisar köyünde defnedildi.

UŞAK (İHA) - Sabah okula diye çıktı, akşam cenazesi toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden çocuk, köy mezarlığına defnedildi

UŞAK - Uşak'ta sabah okula giderken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi, Kızılhisar köyünde defnedildi.

Edinilen bilgilere göre, Uşak Lisesi yakınlarında 9. sınıf öğrencisi Cennet Candoğan'aokula gitmek için karşıya geçtiği sırada M.Ö. kontrolündeki 64 DZ 813 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle Candoğan, yaklaşık 50 metre savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan çocuk ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, yol trafiğe kapatıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuk yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamazken, araç sürücüsü M.Ö. gözaltına alındı. Hastanede yapılan otopsi sonrası ailesine teslim edilen küçük çocuğun cenazesi, ailesinin yaşadığı Banaz ilçesine bağlı Kızılhisar köyüne getirildi. Alınan helalliğin ardından küçük Cennet, Kızılhisar Mezarlığı'na defnedildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sabah okula diye çıktı, akşam cenazesi toprağa verildi

Sabah okula diye çıktı, akşam cenazesi toprağa verildi

Sabah okula diye çıktı, akşam cenazesi toprağa verildi

Sabah okula diye çıktı, akşam cenazesi toprağa verildi

Sabah okula diye çıktı, akşam cenazesi toprağa verildi

Sabah okula diye çıktı, akşam cenazesi toprağa verildi
İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - Son Dakika Haberleri
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