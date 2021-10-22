Arazi kavgası canına mal oldu...Amcalarını böyle öldürdüler - Haberler
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Arazi kavgası canına mal oldu...Amcalarını böyle öldürdüler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arazi kavgası canına mal oldu.

PENDİK, İSTANBUL (İHA) - Arazi kavgası canına mal oldu...Amcalarını böyle öldürdüler

Pendik'te arazi kavgasında amcasını öldüren yeğenler yakalandı

İSTANBUL - Pendik Göçbeyli'de arazi kavgasına karışan 2 aile arasındaki anlaşmazlık kanlı bitti. Amca ve yeğenleri arasındaki arazi anlaşmazlığı sonucu çıkan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren yeğenler İ.B. ve S.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Silahlı saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Pendik İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Pendik Göçbeyli mahallesinde silahlı saldırı olduğu bilgisini aldı. Olay yerine intikal eden Jandarma ekipleri olay mahallinde arama yaptı. Aramalarda; 1 adet av tüfeği, 5 adet boş tabanca fişeği ve 5 adet av tüfeği kartuşu bulundu.

Arazi kavgası 1 cana mal oldu

Görgü tanıklarının ifadeleri ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda; olayın miras paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaşayan amca Y.B. ile yeğeni İ.B. arasında çıktığı tespit edildi.

Olay günü çocukları ile alışverişten dönen amca Y.B. ve ailesine, aracını park ettiği esnada, yeğenleri İ.B. ve S.B. tarafından av tüfeği ile ateş edildi.

Olayda; amca Y.B. hayatını kaybederken, çocukları N.B., K.B., D.B. ve H.B. de yaralandı.

Şüphelilerin yakalanması için hızla harekete geçen Jandarma ekiplerinin yaptığı takip ve çalışmalar neticesinde, İ.B. ve S.B. yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bölgede emniyet tedbirleri arttırıldı

Jandarma ekiplerince; olayın ardından bölgede emniyet tedbirleri arttırılarak, ilerleyen günlerde aileler arasında benzer olaylara mahal verilmemesi için gerekli önlemler alındı.

Yaşanan silahlı saldırı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Arazi kavgası canına mal oldu...Amcalarını böyle öldürdüler

Arazi kavgası canına mal oldu...Amcalarını böyle öldürdüler

Arazi kavgası canına mal oldu...Amcalarını böyle öldürdüler

Arazi kavgası canına mal oldu...Amcalarını böyle öldürdüler

Arazi kavgası canına mal oldu...Amcalarını böyle öldürdüler

Arazi kavgası canına mal oldu...Amcalarını böyle öldürdüler
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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