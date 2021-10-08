Son dakika haberi: Kütahya'da orman yangını; 4 farklı noktada alevler büyüyor

KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kışlademirli köyü mevkiindeki ormanın 4 farklı noktasında yangın çıktı. İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüklerine ait söndürme araçlarının yanı sıra alevlere 3 helikopterle de müdahale ediliyor.

Tavşanlı ilçesine bağlı Kışlademirli köyü mevkiindeki ormanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tren raylarına paralel olarak 4 farklı nokta da çıkan yangına ihbar üzerine Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ve Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince müdahale edildi. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü'nce kiralanarak Eskişehir'e konuşlandırılan helikopterin de aralarında bulunduğu 3 helikopter alevlere yukardan müdahale ediyor.