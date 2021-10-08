Son dakika haberi: Kütahya'da orman yangını; 4 farklı noktada alevler büyüyor - Haberler
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Son dakika haberi: Kütahya'da orman yangını; 4 farklı noktada alevler büyüyor

Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Kütahya'da orman yangını; 4 farklı noktada alevler büyüyor

Son dakika haberine göre KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kışlademirli köyü mevkiindeki ormanın 4 farklı noktasında yangın çıktı.

KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kışlademirli köyü mevkiindeki ormanın 4 farklı noktasında yangın çıktı. İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüklerine ait söndürme araçlarının yanı sıra alevlere 3 helikopterle de müdahale ediliyor.

Tavşanlı ilçesine bağlı Kışlademirli köyü mevkiindeki ormanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tren raylarına paralel olarak 4 farklı nokta da çıkan yangına ihbar üzerine Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ve Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince müdahale edildi. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü'nce kiralanarak Eskişehir'e konuşlandırılan helikopterin de aralarında bulunduğu 3 helikopter alevlere yukardan müdahale ediyor.


Son dakika haberi: Kütahya'da orman yangını; 4 farklı noktada alevler büyüyor

Son dakika haberi: Kütahya'da orman yangını; 4 farklı noktada alevler büyüyor

Son dakika haberi: Kütahya'da orman yangını; 4 farklı noktada alevler büyüyor

Son dakika haberi: Kütahya'da orman yangını; 4 farklı noktada alevler büyüyor

Son dakika haberi: Kütahya'da orman yangını; 4 farklı noktada alevler büyüyor

Son dakika haberi: Kütahya'da orman yangını; 4 farklı noktada alevler büyüyor

Son dakika haberi: Kütahya'da orman yangını; 4 farklı noktada alevler büyüyor

Son dakika haberi: Kütahya'da orman yangını; 4 farklı noktada alevler büyüyor

Son dakika haberi: Kütahya'da orman yangını; 4 farklı noktada alevler büyüyor

Son dakika haberi: Kütahya'da orman yangını; 4 farklı noktada alevler büyüyor

Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Son Dakika Haberleri
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