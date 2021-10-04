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Son dakika haberi! Feci kazada ağır yaralanan öğrenci yaşamını yitirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Feci kazada ağır yaralanan öğrenci yaşamını yitirdi

Son dakika gelişmesine göre Muğla'da şoförü direksiyon başında kalp krizi geçiren tur otobüsü, karşı yönden gelen okul servisiyle çarpışmış, kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 49 kişi yaralanmıştı.

MUĞLA (İHA) - Muğla'da şoförü direksiyon başında kalp krizi geçiren tur otobüsü, karşı yönden gelen okul servisiyle çarpışmış, kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 49 kişi yaralanmıştı. Feci kazada ağır yaralanan lise öğrencisi 16 yaşındaki Can Polat Yöndem kazadan 20 gün sonra hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, 13 Eylül Pazartesi günü Menteşe İlçesi Yaraş Mahallesi ile Gölcük Mahallesi arasında meydana geldi. 01 ETE 48 plakalı tur otobüsünün sürücüsü Aziz Çağlar geçirdiği kalp krizi sonrası direksiyon hakimiyetini kaybederek Cihan D'nin idaresindeki okul servisine çarptı. Kazanın çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada kalp krizi geçiren tur otobüsünün şoförü Aziz Çağlar olay yerinde yaşamını yitirirken, 7 öğrenci, 41 Ukraynalı turist ve 1 şoför toplam 49 kişi yaralandı. Yaralılardan 16 yaşındaki Can Polat Yöndem'in durumunun ağır olduğu belirtilmişti. Lise öğrencisi 20 gün sonra hastanede yaşama tutunamadı. - MUĞLA

Son dakika haberi! Feci kazada ağır yaralanan öğrenci yaşamını yitirdi

Son dakika haberi! Feci kazada ağır yaralanan öğrenci yaşamını yitirdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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