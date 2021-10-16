Son dakika haberi... Eskişehir'de 2 aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberi... Eskişehir'de 2 aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Eskişehir'de 2 aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ekrem Yücel idaresindeki 26 VS 702 plakalı otomobil, Kızılcaören Mahallesi yakınlarında Süleyman Uzun'un kullandığı 26 AEP 775 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Otomobil sürücüsü Ekrem Yücel olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif ticari araçta yaralanan Süleyman Uzun, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yücel'in cesedi, incelemenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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