Son dakika haberi: 12 yaşındaki yeğenini uykusunda kalbinden bıçaklayıp öldürdü

YALOVA'da, Şizofreni hastası olduğu öne sürülen Fuat Şençiçek (36), aynı odada uyuyan yeğeni 12 yaşındaki Erdem Sami Şençiçek'i kalbinden bıçakladı. Ağır yaralan Erdem Sami, hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

Olay, sabaha karşı Dere Mahallesi Kurtulmuş Caddesi'nde meydana geldi. Şizofreni hastası Fuat Şençiçek, aynı odada kalan iki yeğeninden 6'ncı sınıf öğrencisi Erdem Sami Şençiçek'i uykusunda kalbinden bıçakladı, ardından da kendisini yaraladı. Sesleri duyan Sami Şençiçek, odaya girdiğinde torunu ve oğlunu kanlar içinde görünce şoka girdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılmak istenen Erdem Sami Şençiçek, yolda yaşamını yitirdi. Özel bir hastanede tedavisi yapılan Fuat Şençiçek ise polis tarafından gözaltına alındı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.