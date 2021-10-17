Son dakika haber! Sultangazi'de atölyede yangın çıktı, güvercinler telef oldu

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi'de bulunan bir tekstil atölyesinde çıkan yangında 15 güvercin yanarak telef olurken, dumandan etkilenen bir kedi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşlar itfaiye erlerine ayran ikram etti.

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 155. sokakta bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katındaki tekstil atölyesinde saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Atölyeden çıkan dumanları görenler işyerinin kapısını ve camlarını kırarak dumanı tahliye etti. Ardından polis ve itfaiye ekiplerine haber verdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Atölyenin içinde bulunan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile son anda kurtarılarak hayata döndürülürken, yine içeride bulunan 15 güvercin ise telef oldu. Vatandaşlar itfaiye erlerine ayran ikram etti. Yangın bir saatlik çalışmanın sonunda söndürülürken, dumandan etkilenen kedi de veterinere teslim edildi.

Yangın anını anlatan Cihan Bulat, "Burası yan komşumuzun tekstil atölyesi. Kendisi dün sabah sobayı kurduklarını ama içerisinde yanan bir maddenin olmadığını söyledi. Bugün atölyeden dumanlar çıkınca kilidi ve camları kırıp dumanı tahliye etmeye çalıştık. Aradık ve kendisinin İzmit'te olduğunu söyledi. Biz de itfaiye ekiplerine haber verdik. Sonra da elektriği ve doğalgazı kestik. İçeride dikiş makineleri olduğu için bir tanesinin açık kaldığını ve içerideki kokunun kumaş kokusu değil de motor kokusu olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Metin Hıraoğlu ise, "Evde kahvaltı yapıyorduk bir anda arka taraftan ses geldi. Balkona çıktım ve yan binadan duman çıktığını gördüm. Dükkan sahibinin numarası var. Kendisini aradım ve bana İzmit'te olduğunu söyledi. Dışarıya çıktım o esnada sokakta kimse yoktu. Demir kapının kilitli olduğunu gördüm sonra komşular geldi ve birlikte kapıyı açtık sonra dumanlar bir anda yükseldi. İtfaiyeyi aradık içeride bir tane kedi ve güvercinlerin olduğunu öğrendim sonrasını bilmiyorum" dedi. - İSTANBUL

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