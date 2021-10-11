Son dakika haber: Şehit özel harekat polislerinin cenazeleri, memleketlerine uğurlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Şehit özel harekat polislerinin cenazeleri, memleketlerine uğurlandı

Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Şehit özel harekat polislerinin cenazeleri, memleketlerine uğurlandı

Son dakika haberi: SURİYE'nin 'Fırat Kalkanı Harekatı' bölgesinde zırhlı araca PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlenen saldırı sonucu şehit olan özel harekat polisleri Cihat Şahin (34) ve Fatih Doğan'ın (27) cenazeleri, Gaziantep'teki törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

GAZİANTEP (DHA) - SURİYE'nin 'Fırat Kalkanı Harekatı' bölgesinde zırhlı araca PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlenen saldırı sonucu şehit olan özel harekat polisleri Cihat Şahin (34) ve Fatih Doğan'ın (27) cenazeleri, Gaziantep'teki törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

'Fırat Kalkanı Harekatı' ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Mare kasabası yakınlarında devriye görevi yapan TSK'ya ait konvoya, dün akşam PKK/YPG'li teröristler tarafından güdümlü füze ile saldırı düzenlendi. Zırhlı araçta bulunan özel harekat polisleri Cihat Şahin ile Fatih Doğan şehit olurken, 2 polis de yaralandı. Şehit özel harekat polisleri Şahin ve Doğan için Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, milletvekilleri, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri ile şehitlerin aileleri ve silah arkadaşları katıldı.

BABASININ TABUTUNA BAKARAK AĞLADI

Evli ve 2 çocuk babası olan şehit polis Cihat Şahin'in oğlu Araf Tuğra Şahin, babasının tabutuna bakarak uzun süre gözyaşı döktü. Şehit polisin eşi Öznur Şahin de tören sırasında güçlükle ayakta durabildi. Şehit polislerden Fatih Doğan'ın yakınları ile 3 aylık hamile olan eşi Emine Yüksel Doğan da Türk bayrağına sarılı tabuta kapanarak, gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın dua ettirmesinin ardından şehit polislerin Türk bayrağına sarılı tabutları, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşınarak, Gaziantep Havalimanı'na uğurlandı.

Şehit polislerden Cihat Şahin'in cenazesi, havaalanından uçakla memleketi Elazığ'a, Fatih Doğan'ın cenazesi ise helikopterle Adıyaman'a gönderilecek.


Son dakika haber: Şehit özel harekat polislerinin cenazeleri, memleketlerine uğurlandı

Son dakika haber: Şehit özel harekat polislerinin cenazeleri, memleketlerine uğurlandı

Son dakika haber: Şehit özel harekat polislerinin cenazeleri, memleketlerine uğurlandı

Son dakika haber: Şehit özel harekat polislerinin cenazeleri, memleketlerine uğurlandı

Son dakika haber: Şehit özel harekat polislerinin cenazeleri, memleketlerine uğurlandı

Son dakika haber: Şehit özel harekat polislerinin cenazeleri, memleketlerine uğurlandı

Son dakika haber: Şehit özel harekat polislerinin cenazeleri, memleketlerine uğurlandı

Son dakika haber: Şehit özel harekat polislerinin cenazeleri, memleketlerine uğurlandı

Son dakika haber: Şehit özel harekat polislerinin cenazeleri, memleketlerine uğurlandı

Son dakika haber: Şehit özel harekat polislerinin cenazeleri, memleketlerine uğurlandı

Son dakika haber: Şehit özel harekat polislerinin cenazeleri, memleketlerine uğurlandı

Son dakika haber: Şehit özel harekat polislerinin cenazeleri, memleketlerine uğurlandı

Son dakika haber: Şehit özel harekat polislerinin cenazeleri, memleketlerine uğurlandı

Son dakika haber: Şehit özel harekat polislerinin cenazeleri, memleketlerine uğurlandı

Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Son Dakika Haberleri
Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde özel harekat polisi şehit oldu

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde özel harekat polisi şehit oldu

 Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nden acı haber! PKK'nın füzeli saldırısında şehit sayısı 2'ye yükseldi

Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nden acı haber! PKK'nın füzeli saldırısında şehit sayısı 2'ye yükseldi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Fuat Oktay
Magazin Kubilay Aka Mehmet Ali Erbil
Spor Aykut Kocaman Lewis Hamilton Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Kerem Aktürkoğlu Recep Tayyip Erdoğan Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber: Şehit özel harekat polislerinin cenazeleri, memleketlerine uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 11:05:24. #1.12#