Son dakika haber: Şehit özel harekat polisleri memleketlerine uğurlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Şehit özel harekat polisleri memleketlerine uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Şehit özel harekat polisleri memleketlerine uğurlandı

Son dakika haberlerine göre Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde yapılan hain saldırı sonucu Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli özel harekat polisleri Cihat Şahin ve Fatih Doğan şehit oldu.

GAZİANTEP (İHA) - Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde yapılan hain saldırı sonucu Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli özel harekat polisleri Cihat Şahin ve Fatih Doğan şehit oldu. Şehit polislerin naaşı, Gaziantep Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde tören düzenlenerek memleketlerine uğurlanırken, şehitlerin aileleri ve mesai arkadaşları gözyaşı döktü.

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde zırhlı araca PKK/PYD terör örgütünce güdümlü füzeyle yapılan hain saldırı sonucu Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli özel harekat polisleri Cihat Şahin ve Fatih Doğan şehit oldu. Hain saldırıda 2 özel harekat polisi de yaralandı.

Şehitler için görev yerlerinde tören düzenlendi, gözyaşları sel oldu

Saldırı sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Cihat Şahin ve Fatih Doğan için Gaziantep Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törende şehitlerin özgeçmişi okunduktan sonra Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından dua okundu. Okunan duaların ardından şehitlerin naaşları cenaze aracına konularak memleketlerine götürülmek üzere Gaziantep Havalimanı'na uğurlandı. Şehitlerin naaşlarının, tören sonrası cenaze aracına konulması sırasında aileleri, yakınları ve mesai arkadaşları göz yaşı döktü. Bazı Şehit yakınlarının feryatları ise yürekleri dağladı.

Şehitler memleketlerinde son yolculuğuna uğurlanacak

Tören sonrası cenaze aracına konulan şehitlerin naaşı, Gaziantep Havalimanı'ndan memleketlerine uğurlandı. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen şehit özel harekat polisi Cihat Şahin'in memleketi Elazığ'da, MHP Adıyaman merkez ilçe başkanı Mehmet Doğan'ın oğlu olduğu, evli ve eşinin üç aylık hamile olduğu öğrenilen şehit özel harekat polisi Fatih Doğan'ın ise memleketi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Gaziantep Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde yapılan törene şehitlerin aileleri ve mesai arkadaşları ile Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, Milletvekilleri, Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. - GAZİANTEP

Son dakika haber: Şehit özel harekat polisleri memleketlerine uğurlandı

Son dakika haber: Şehit özel harekat polisleri memleketlerine uğurlandı

Son dakika haber: Şehit özel harekat polisleri memleketlerine uğurlandı

Son dakika haber: Şehit özel harekat polisleri memleketlerine uğurlandı

Son dakika haber: Şehit özel harekat polisleri memleketlerine uğurlandı

Son dakika haber: Şehit özel harekat polisleri memleketlerine uğurlandı

Son dakika haber: Şehit özel harekat polisleri memleketlerine uğurlandı

Son dakika haber: Şehit özel harekat polisleri memleketlerine uğurlandı

Son dakika haber: Şehit özel harekat polisleri memleketlerine uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Dakikalarca kalp masajı yaptılar! Balkondan beton zemine düşen diş doktoru hayatını kaybetti

Dakikalarca kalp masajı yaptılar! Balkondan beton zemine düşen diş doktoru hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş İbrahim Aydemir Binali Yıldırım Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Kubilay Aka Tamer Karadağlı Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Aykut Kocaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber: Şehit özel harekat polisleri memleketlerine uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 10:26:19. #1.13#