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Son dakika haber | Düğünde maganda kurşunu: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Düğünde maganda kurşunu: 1 ölü, 1 yaralı Düğünde havaya ateş açan bir kişi kendini yaralarken, bir kadının da ölümüne neden oldu Giresun'un Piraziz ilçesinde düğün merasiminde ateş açan şahıs kendisini yaralarken, bir kadının da ölümüne neden oldu.

PİRAZİZ, GİRESUN (İHA) - Düğünde maganda kurşunu: 1 ölü, 1 yaralı

Düğünde havaya ateş açan bir kişi kendini yaralarken, bir kadının da ölümüne neden oldu

GİRESUN - Giresun'un Piraziz ilçesinde düğün merasiminde ateş açan şahıs kendisini yaralarken, bir kadının da ölümüne neden oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Maden Mahallesi'nde Özge D. ve Deha A.'nın düğün merasiminde A.G. isimli şahıs tabanca ile rastgele etrafa ateş açtı.

Bu sırada silahtan çıkan kurşunlar kendisi ile bölgede bulunan Altun Şimşek'e isabet etti.

Bulancak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şimşek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

A.G.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Son dakika haber | Düğünde maganda kurşunu: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber | Düğünde maganda kurşunu: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber | Düğünde maganda kurşunu: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber | Düğünde maganda kurşunu: 1 ölü, 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Ercan Tarı - Son Dakika Haberleri
Düğün magandası ortalığı kana buladı! Kendisi yaralandı, vurduğu kadın hayatını kaybetti

Düğün magandası ortalığı kana buladı! Kendisi yaralandı, vurduğu kadın hayatını kaybetti
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